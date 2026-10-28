República Dominicana

Policía dominicana abatió a “La Rabia” criminal condenado en ausencia por el homicidio de un agente

El sospechoso Christopher Eugenio Acevedo Metz, de 36 años, habría disparado contra una patrulla de investigación, según la versión oficial, y los agentes respondieron al fuego durante la intervención del operativo

Cinco casquillos dorados de munición sobre el pavimento de una calle, con personas y un automóvil desenfocados al fondo.
Cinco casquillos de bala de nueve milímetros permanecen sobre el pavimento de una calle mientras peatones y vehículos circulan al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El operativo de captura contra un hombre señalado por homicidios, atracos y ataques armados terminó con la muerte de “La Rabia” en un presunto enfrentamiento con la Policía Nacional en la provincia de Santiago, al norte de República Dominicana. Las autoridades indicaron que el sospechoso disparó contra una patrulla de investigación durante la intervención.

El fallecido fue identificado como Christopher Eugenio Acevedo Metz, de 36 años. Según la versión de la institución, era un delincuente buscado por las autoridades judiciales y policiales por su presunta participación en varios hechos violentos. Entre ellos figuraban la muerte de un oficial policial, robos agravados y agresiones con armas de fuego.

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La Policía informó que el procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Subdirección Regional de Investigación Criminal (Dicrim). De acuerdo con el reporte oficial, los policías respondieron a los disparos durante el operativo. Hasta el momento no se difundieron detalles sobre el sitio exacto donde ocurrió el hecho ni sobre las armas que habrían sido ocupadas.

Christopher Eugenio Acevedo Metz, alias La Rabia, murió en un presunto enfrentamiento con la Policía Nacional en Santiago. (Foto cortesía Policía Nacional)
Christopher Eugenio Acevedo Metz, alias La Rabia, murió en un presunto enfrentamiento con la Policía Nacional en Santiago. (Foto cortesía Policía Nacional)

Una condena pendiente y nueve registros policiales

Acevedo Metz había sido condenado en ausencia a 30 años de presión por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Santiago en 2024.

La condena estaba vinculada a delitos graves y permanecía pendiente de ejecución. El hombre era requerido por una orden de captura, por lo que las autoridades mantenían su búsqueda.

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Los archivos policiales le atribuían nueve registros por distintos delitos. Seis correspondían a expedientes abiertos entre 2017 y 2021. Los otros tres se relacionaban con porte ilegal de armas, robos y atracos a mano armada cometidos entre 2009 y 2011.

Entre los casos bajo investigación aparecía un ataque armado por encargo contra dos hombres en Hato del Yaque, en 2019. También era vinculado con asaltos en los que las víctimas fueron despojadas de dinero, celulares y prendas de oro.

La Policía lo relacionaba, además, con un tiroteo en el sector El Ejido, en Santiago, que dejó muerto a Pablo de Jesús Polanco.

El informe oficial también señaló que, durante un operativo efectuado en Gurabo en noviembre de 2019, intentó quitarle el arma de reglamento a un agente que participaba de su detención.

Cinta amarilla con la inscripción en inglés Police Line Do Not Cross atada a una reja metálica junto a un muro de ladrillos rojos.
Una cinta de seguridad policial delimita el perímetro de una investigación en una calle urbana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La muerte ocurrió durante una escalada de hechos violentos

El caso se conoció en medio de un repunte de la violencia letal en República Dominicana. Las cifras oficiales divulgadas durante octubre mostraron que septiembre registró 125 homicidios, un aumento de 34.4% frente al mismo mes de 2025.

En ese escenario, las operaciones contra personas buscadas por robos, homicidios y otros delitos han dejado decenas de muertes. La Policía Nacional sostiene que los fallecimientos ocurrieron en intercambios de disparos, durante patrullajes, persecuciones o procedimientos para ejecutar órdenes de arresto.

Diario Libre contabilizó 98 personas fallecidas entre el 1 de septiembre y el 25 de octubre en hechos reportados oficialmente como enfrentamientos con agentes. El registro incluyó casos ocurridos en varias provincias, con una mayor concentración en Santo Domingo y Santiago.

Las autoridades afirman que todas esas muertes se produjeron luego de que los sospechosos enfrentaran a tiros a los agentes. El número de casos mantiene la atención sobre el uso de la fuerza durante los operativos y sobre las investigaciones que deben determinar las circunstancias de cada intervención.

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