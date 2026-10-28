Ciencia

Liderazgo y riesgo: el vínculo que une a humanos y chimpancés según un nuevo estudio

Un equipo internacional analizó a más de 40.000 personas en Alemania y a 86 primates en santuarios de África oriental para demostrar que la relación entre mando jerárquico y conducta arriesgada trasciende las fronteras de especie

Una mano humana de color claro y una mano de primate africano oscura y peluda con los dedos extendidos, ambas apoyadas sobre una superficie oscura.
Las personas con funciones de mando en Alemania alcanzaron un promedio de 6,2 en la escala de riesgo frente a 4,96 de quienes nunca ejercieron liderazgo - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Tanto en los seres humanos como en los chimpancés, los individuos que ocupan posiciones de liderazgo muestran una mayor disposición a asumir riesgos que quienes se ubican en rangos inferiores. Esa es la conclusión central de una investigación publicada en la revista The Leadership Quarterly, que analizó datos de más de 40.000 personas en Alemania y de 86 chimpancés alojados en santuarios de Uganda y Kenia. Los hallazgos sugieren que la relación entre mando y propensión al riesgo podría tener raíces evolutivas profundas, compartidas por ambas especies desde un ancestro común.

El estudio fue conducido por un equipo del Instituto Max Planck para el Desarrollo Humano, la Universidad Tecnológica de Dresde y la Universidad de Portsmouth. La autora principal, Lou Marie Haux, investigadora postdoctoral del Centro de Racionalidad Adaptativa del instituto alemán, señaló que los paralelismos encontrados entre las dos especies apuntan a que la tendencia a tomar riesgos pudo haber funcionado como una estrategia adaptativa frente a la competencia dentro de las jerarquías sociales y las exigencias de entornos inciertos.

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Un chimpancé negro en primer plano sostiene un trozo de piña con las manos junto a la vegetación y otro chimpancé al fondo.
La relación entre mando jerárquico y tolerancia al riesgo no presentó diferencias entre hombres y mujeres - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 40.000 personas y 86 chimpancés bajo la lupa

Para la porción humana del estudio, los investigadores utilizaron información del Panel Socioeconómico (SOEP), un relevamiento longitudinal representativo que se realiza en Alemania. Compararon la propensión general al riesgo declarada por los propios participantes con su condición de liderazgo y su nivel de ingresos. Los resultados indicaron que quienes ejercían funciones de mando registraban, en promedio, una mayor inclinación a asumir riesgos. Quienes ocuparon un rol de liderazgo durante los seis años del período analizado obtuvieron un promedio de 6,2 en la escala de riesgo, frente a 4,96 entre quienes nunca desempeñaron esa función. Además, un ingreso más alto se asoció con una mayor tolerancia al riesgo. La relación entre liderazgo y propensión al riesgo no presentó diferencias entre hombres y mujeres.

En el caso de los chimpancés, el equipo recurrió a datos de 86 ejemplares que habitan en santuarios africanos. Cuidadores con amplia experiencia evaluaron la disposición de cada animal a asumir riesgos, y esas calificaciones se cruzaron con valoraciones sobre el estatus social de los primates dentro de sus respectivos grupos. Los chimpancés de mayor rango fueron calificados de forma consistente como más propensos al riesgo.

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Dos mujeres de negocios en el momento de concretar un acuerdo profesional, sellando un trato con un firme apretón de manos en un entorno de oficina. La fotografía representa la igualdad de género en el lugar de trabajo y la presencia creciente de mujeres en roles de liderazgo y desarrollo empresarial. Demuestra cómo las profesionales femeninas forjan relaciones y acuerdos significativos en su carrera. (Imagen ilustrativa Infobae)
La conexión entre rango social y propensión al riesgo arrojó un coeficiente de 0,59 en los chimpancés frente a 0,26 en los humanos - (Imagen ilustrativa Infobae)

La conexión fue más intensa en los primates no humanos

Uno de los datos más llamativos del trabajo es que la asociación entre rango jerárquico y propensión al riesgo resultó considerablemente más fuerte en los chimpancés que en los humanos. El coeficiente de regresión estandarizado fue de 0,59 para los primates, frente a 0,26 para las personas. Según los autores, esto podría indicar que las sociedades humanas modernas han generado vías alternativas para acceder a puestos de mando —como la educación, las credenciales profesionales y los marcos institucionales— que reducen la necesidad de que los aspirantes a líderes corran riesgos significativos. En los grupos de chimpancés, donde el estatus se disputa de manera directa, la voluntad de arriesgarse representaría una ventaja mayor para escalar en la jerarquía.

Correlación no implica causalidad, advierten los autores

Nuestros hallazgos establecen una correlación, no una relación causal”, aclaró Haux en declaraciones recogidas por la Sociedad Max Planck. “No podemos estar seguros de si las personas propensas a asumir riesgos tienen más probabilidades de ser seleccionadas para puestos de liderazgo o si los roles de liderazgo las predisponen a asumir riesgos”. No obstante, los datos longitudinales del SOEP tienden a respaldar la primera explicación: una mayor propensión al riesgo suele ser evidente incluso antes de que las personas asuman funciones de conducción.

Liderazgo femenino, CEO, futuro empresarial, mujer ejecutiva, líderes femeninas (Imagen ilustrativa Infobae)
Los autores señalaron que los hallazgos demuestran correlación y planean extender las pruebas a otras especies como los bonobos - (Imagen ilustrativa Infobae)

Los autores subrayan que sus resultados deben considerarse un punto de partida. Estudios longitudinales y experimentales futuros podrían ayudar a desentrañar la compleja relación entre la toma de riesgos, el estatus social y el liderazgo. El equipo también planea investigar si patrones similares se replican en otras especies de grandes simios, como los bonobos.

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