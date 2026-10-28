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GTA 6 podría ocupar 210 GB en PS5: cuánto espacio debes liberar antes de su estreno

La estimación supera ampliamente los requisitos conocidos de Grand Theft Auto V y coincide con una producción más extensa, ambientada en Leonida y protagonizada por Lucía Caminos y Jason Duval

El tamaño de GTA VI duplicaría aproximadamente al de su antecesor
El tamaño de GTA VI duplicaría aproximadamente al de su antecesor
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GTA VI podría ocupar alrededor de 210 GB en PlayStation 5, una cifra que obligaría a muchos jugadores a liberar espacio antes de su estreno previsto para el 19 de noviembre de 2026.

El dato no ha sido confirmado por Rockstar Games ni Take-Two Interactive, pero fue difundido por la cuenta PlayStation Size, que suele anticipar tamaños de instalación a partir de información de la tienda digital de Sony.

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La posible dimensión del nuevo juego de Rockstar vuelve a poner el foco en el almacenamiento de las consolas. El lanzamiento será digital incluso para quienes adquieran una caja en tiendas, ya que las ediciones físicas incluirían un código de descarga y no un disco. Por tanto, disponer de espacio libre será imprescindible para instalarlo.

La versión para PlayStation 5 podría requerir cerca de 210 GB de almacenamiento, una estimación todavía no confirmada que obligaría a muchos jugadores a liberar espacio antes de instalar el juego en sus consolas - SONY
La versión para PlayStation 5 podría requerir cerca de 210 GB de almacenamiento, una estimación todavía no confirmada que obligaría a muchos jugadores a liberar espacio antes de instalar el juego en sus consolas - SONY

El tamaño filtrado debe tomarse como una estimación

La información indica que Grand Theft Auto VI necesitaría unos 210 GB en PlayStation 5. Sin embargo, PlayStation Store todavía no muestra el requisito definitivo, de modo que el número puede variar antes del lanzamiento.

PlayStation Size adelantó en el pasado tamaños reales de títulos como Cyberpunk 2077, Elden Ring y Tekken 8, lo que da contexto a la filtración. Aun así, la cifra no equivale a un anuncio oficial y puede modificarse cuando se publiquen los archivos finales.

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También queda por conocer el impacto de un posible parche de día uno. Las actualizaciones iniciales suelen corregir problemas o añadir archivos antes de la salida, por lo que el espacio requerido puede aumentar. Los 210 GB podrían ser un punto de partida y no el límite definitivo de la instalación.

En Xbox Series X|S no existe todavía una estimación disponible. Se espera que el tamaño se mantenga en una línea similar, aunque cada consola utiliza procesos distintos para almacenar y comprimir los datos.

La preventa de GTA 6 comenzará el 25 de junio a las 00:00 en cada país para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.
Una filtración anticipa el tamaño de instalación de GTA VI

GTA VI duplicaría el tamaño aproximado de GTA V

La diferencia con la entrega anterior permite dimensionar el posible peso del lanzamiento. GTA V ocupa cerca de 95 GB en PlayStation 4 y unos 100 GB en PlayStation 5. La edición mejorada para PC requiere 105 GB en Steam.

Si GTA VI alcanza los 210 GB, ocuparía cerca del doble que su predecesor. El tamaño encajaría con la escala anunciada de la nueva aventura, que transcurre en el estado ficticio de Leonida y tiene a Vice City como uno de sus principales escenarios.

La historia se centra en Lucía Caminos y Jason Duval. Ella sale de prisión después de una infancia marcada por la violencia; él creció entre delincuentes, pasó por el ejército y terminó vinculado con narcotraficantes en los Cayos de Leonida. Un golpe fallido los arrastra a una conspiración criminal que se extiende por todo el estado.

El juego recuperará los personajes jugables múltiples, aunque esta vez se limitarán a Jason y Lucía. La relación entre ambos podrá fortalecerse o deteriorarse según las decisiones del jugador, sin ventajas directas para la jugabilidad.

GTA 6 no tendrá el modo en primera persona durante su lanzamiento.
Quienes reserven digitalmente podrían transferir los archivos una semana antes del lanzamiento, pero el acceso permanecería bloqueado hasta la fecha oficial establecida por la compañía (Rockstar)

La predescarga comenzaría una semana antes

La reserva digital permitiría iniciar la descarga anticipada desde el 12 de noviembre, siete días antes de la fecha de salida. Los jugadores podrán instalar los archivos, aunque el acceso permanecerá bloqueado hasta el 19 de noviembre.

Para evitar problemas, conviene revisar el almacenamiento de PlayStation 5 y eliminar o trasladar los juegos que no se utilicen. Quienes tengan varios títulos instalados deberán hacer una selección previa, sobre todo si el tamaño final se aproxima a los 210 GB y se suma una actualización inicial.

La descarga anticipada será relevante para quienes tengan conexiones lentas o poco espacio disponible. La información difundida señala que el juego podrá descargarse desde la medianoche del día de lanzamiento, aunque Rockstar no ha precisado si el horario será igual para todas las regiones.

Rockstar confirmó una Edición Estándar por USD 79,99 y una Ultimate Edition por USD 99,99. Ambas incluyen el Pack Vintage Vice City y un mes de GTA+ como bonificación de reserva.

La edición superior añadirá vehículos premium, armas personalizadas, atuendos para Jason y Lucía y acceso a locales como Stock 305, la peluquería Sara’s y el estudio Electric Fang Tattoo. También será posible pasar de la versión estándar a la Ultimate mediante el pago de la diferencia.

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