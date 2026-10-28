La reacción de Darío Barassi al ver un look que utilizó en su infancia: “Mamá, ¡cómo no me cuidaste!”

Barassi compartió recuerdos en su cuenta de Instagram (Captura de video)

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La foto de un acto escolar llevó a Darío Barassi a revisar con humor y afecto una parte de su infancia en San Juan. El conductor compartió la imagen en Instagram en la previa de los treinta años de su egreso de la primaria y acompañó el recuerdo con un mensaje para la Escuela Bernardino Rivadavia, sus compañeros y la ciudad donde creció.

En la postal aparece de niño, preparado para participar de una presentación cuyo tema ya no logra identificar. El atuendo, sin embargo, fue suficiente para que el actual conductor de Ahora Caigo hiciera una observación sobre sí mismo y conectara esa imagen con los sabores, las fiestas y los vínculos de su etapa escolar.

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Darío Barassi participa con otros alumnos vestidos con disfraces en un acto escolar durante su infancia

El posteo comenzó con una mención directa a la institución sanjuanina y a dos recuerdos que quedaron asociados a esos años. “Escuela Bernardino Rivadavia. Tierra de las semitas (NdR: un tipo de pan típico de San Juan) de Don Julito y de las fiestas con lentos en el gimnasio”, escribió Barassi.

A partir de allí, el conductor se refirió a la escena que muestra la fotografía. No precisó cuál era la consigna del acto, pero sí reparó en la ropa que llevaba puesta y la convirtió en el centro de su broma: “Acto escolar, vaya a saber uno qué temática nos tocó. Pero ahí está un enorme y pequeño Barassi listo para darlo todo con el vestuario más polémico y llamativo del mundo. Mamá, ¡cómo no me cuidaste! Ja, ja, ja”.

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La frase condensó la reacción que le generó verse con ese traje tantos años después. Lejos de limitarse a la anécdota, la publicación recuperó elementos concretos de una rutina escolar que el actor vinculó con su niñez en la provincia.

El posteo de Barassi acumuló más de 20 mil "me gusta"

Las semitas de Don Julito y los lentos en el gimnasio ubicaron el recuerdo fuera del aula, en los momentos de recreo y de encuentro con sus compañeros. La imagen del acto funcionó como punto de partida para volver a esas referencias, que el conductor todavía identifica con la Escuela Bernardino Rivadavia.

Tiempo atrás, Barassi había compartido otra imagen retro: en aquel caso de su etapa adolescente

En su mensaje, Barassi destacó el lugar que la institución y sus compañeros conservan en su historia personal. “Mis cariños eternos a esa escuela que me dio una infancia espectacular y amigos que hasta el día de hoy conservo”, expresó.

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El motivo de la publicación fue el aniversario de su egreso. El conductor celebrará 30 años desde el final de la escuela primaria, una fecha que lo llevó a compartir la foto y a saludar a la camada con la que atravesó esa etapa. Según contó, el festejo lo encontrará lejos de San Juan, pero con un guiño directo a la vestimenta de aquella presentación escolar.

“Parece que cumplimos 30 años de egresados, una locura. Lo celebro esta noche con ese look por las calles uruguayas. Abrazo enorme para la camada espectacular que fuimos”, señaló. Con esa referencia, Barassi vinculó el pasado escolar con su estadía actual en Uruguay y con el grupo de exalumnos que volverá a encontrarse.

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La publicación también incluyó una observación sobre la pose que adoptó frente a la cámara. “Me vuelve loco la paradita que hago. Esos jamones fueron, son y serán una reliquia invaluable”, sumó al detenerse en su imagen de niño.

Su amor por San Juan y la infancia

Otra postal de la infancia de Barassi que el conductor compartió tiempo atrás en las redes

Después de referirse al vestuario y a la postura que había quedado registrada, Barassi cerró el texto con una dedicatoria a sus orígenes: “Te amo pasado. Te amo infancia. Te amo sj 🤍”. Las iniciales aluden a San Juan, la provincia donde nació y transitó sus primeros años.

La foto no reveló el tema de aquel acto ni la razón del vestuario. Sí conservó otros datos que Barassi eligió recuperar al verla: los productos de Don Julito, las fiestas con música lenta, la relación con sus compañeros y la pertenencia a su ciudad natal.

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