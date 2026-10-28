Sociedad

Todos los feriados por la visita del papa León XIV a la Argentina

La visita de León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, modificará el calendario laboral con feriados en todo el país, CABA, Córdoba y la provincia de Buenos Aires

El papa León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre para cumplir una agenda de tres días (Vatican Media/Elisabetta Trevisan/Handout vía REUTERS)
El papa León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre para cumplir una agenda de tres días (Vatican Media/Elisabetta Trevisan/Handout vía REUTERS)
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La visita de León XIV a la Argentina tendrá un efecto directo sobre el calendario del mes de noviembre. El Gobierno nacional dispuso un feriado nacional y dos feriados de alcance jurisdiccional por las actividades que el pontífice desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre. La agenda incluye misas masivas, encuentros con autoridades, representantes del mundo del trabajo, jóvenes y referentes religiosos en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

La confirmación del viaje llegó después de la cirugía de pulmón que atravesó el Papa. Tras retomar gradualmente sus actividades, ratificó la gira sudamericana con un mensaje en el que afirmó: “Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”. El recorrido también abarcará Uruguay y Perú, país donde Robert Prevost desarrolló gran parte de su misión pastoral y fue obispo de Chiclayo.

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De acuerdo con lo difundido por la Santa Sede, la gira por Sudamérica se extenderá del 6 al 17 de noviembre. La escala argentina será la segunda del itinerario y supondrá el regreso de un Papa al país luego de 39 años. Juan Pablo II realizó su última visita en abril de 1987, mientras que Francisco, el primer pontífice argentino, no volvió al país durante su pontificado.

Cuándo llega el papa León XIV a la Argentina

El arribo de León XIV está previsto para el domingo 8 de noviembre, a las 16:30, en el Aeroparque Jorge Newbery. El vuelo llegará desde Montevideo, tras la primera etapa de la gira. A partir de ese momento, el Papa cumplirá cuatro jornadas de actividades oficiales y religiosas antes de partir hacia Lima el miércoles 11 por la tarde.

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La primera actividad será un homenaje frente al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín. Más tarde, el pontífice mantendrá una reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. La jornada concluirá con un encuentro en el Palacio Libertad junto a autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático, donde pronunciará uno de sus discursos en el país.

La visita también implicará un operativo especial en la ciudad de Buenos Aires. El Gobierno porteño inició el montaje de estructuras alrededor del Monumento de los Españoles, en Palermo, sede de la misa del lunes y de la vigilia con jóvenes del martes. El esquema vial contempla cortes escalonados sobre la avenida del Libertador y eventuales cambios de acuerdo con las necesidades de seguridad y organización.

Fuentes eclesiásticas anticiparon que una comitiva vaticana llegará a Buenos Aires en los primeros días de noviembre para revisar instalaciones, protocolos de liturgia y dispositivos de seguridad. El grupo estará integrado por funcionarios de la Secretaría de Estado, personal de la Gendarmería Vaticana y miembros de la Guardia Suiza Pontificia. Además de coordinar los desplazamientos con organismos argentinos, revisará los recorridos y los dispositivos locales previstos para cada actividad.

La visita del pontífice incluirá actividades religiosas, encuentros institucionales y misas en Buenos Aires, Córdoba y Luján (REUTERS/Remo Casilli)
La visita del pontífice incluirá actividades religiosas, encuentros institucionales y misas en Buenos Aires, Córdoba y Luján (REUTERS/Remo Casilli)

Qué días serán feriado por la visita del papa León XIV a la Argentina

El presidente Javier Milei declaró de interés nacional la visita mediante el decreto 1103/2026 y estableció un esquema de tres feriados con distinto alcance territorial. La medida quedó vinculada con las actividades previstas en cada jurisdicción.

El lunes 9 de noviembre será feriado nacional y alcanzará a todo el país. Esa fecha coincide con la misa que León XIV celebrará a las 11:30 en el Monumento de los Españoles, una de las convocatorias públicas de mayor magnitud de la visita. El asueto regirá en todas las provincias por tratarse de una disposición del Poder Ejecutivo nacional.

El martes 10 de noviembre, el feriado se limitará a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la provincia de Córdoba. Durante esa jornada, el Papa viajará a la capital cordobesa para presidir una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y reunirse con integrantes de la Iglesia local. Por la noche regresará a Buenos Aires para encabezar una vigilia con jóvenes en Palermo.

El miércoles 11 será feriado únicamente en la provincia de Buenos Aires. La medida está vinculada con la última misa que el pontífice celebrará en el país, prevista para las 10:00 en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación del país.

De acuerdo con el decreto publicado en el Boletín Oficial, después se llevará a cabo la ceremonia de despedida en Ezeiza antes del vuelo a Perú.

Infografía con el retrato ilustrado de un pontífice, templos católicos, bloques de texto con un cronograma diario y el logotipo de Infobae.
Entre el 9 y el 11 de noviembre, León XIV celebrará misas, encuentros con jóvenes y reuniones con referentes religiosos y sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo es la agenda del papa León XIV en la Argentina, día por día

El lunes 9, la agenda comenzará con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde León XIV se encontrará con trabajadores y personas asistidas por la institución. Después de la misa de Palermo, la actividad continuará en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, con dirigentes sindicales, empresarios, trabajadores y referentes de movimientos sociales convocados a un encuentro sobre el mundo laboral.

Esa tarde también habrá una reunión en el Palacio San Martín con representantes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas. A las 18:45, la Catedral Metropolitana será sede de las vísperas, una celebración litúrgica que reunirá al Papa con el Episcopado argentino y los equipos sinodales. La jornada terminará con una cena junto a los obispos.

El martes 10, el vuelo desde Buenos Aires despegará a las 7:30 y aterrizará a las 9:00 en el aeropuerto Ambrosio Taravella. La misa en Córdoba será en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Luego, el pontífice mantendrá un encuentro en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales.

La elección de Córdoba responde a su ubicación central, que facilitará la llegada de fieles procedentes del norte y del interior del país, y a su relevancia dentro de la estructura eclesiástica argentina. De regreso en la Ciudad de Buenos Aires, el Papa presidirá una vigilia juvenil a las 20:15 en el Monumento de los Españoles y pronunciará un discurso.

El miércoles, antes de la misa en Luján, visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, en Devoto, según la agenda prevista. La ceremonia de despedida será a las 13:30 en Ezeiza y el avión rumbo a Lima partirá media hora más tarde, de acuerdo con el itinerario oficial difundido por la Santa Sede.

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