Honduras

Sequía mantiene riesgo a miles de hondureños y Estados Unidos entrega ayuda humanitaria

El Comando Sur de Estados Unidos entregó suministros de ayuda humanitaria valorados en 672 mil lempiras (25 mil dólares) a la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco)

COPECO recibió el cargamento de asistencia como entidad encargada de la prevención y atención de emergencias en Honduras.
La Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa vinculó la entrega de suministros con la cooperación bilateral frente a desastres.
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La prolongada ausencia de precipitaciones amenaza con agravar las condiciones de vida de miles de familias hondureñas, en especial en comunidades vulnerables a las pérdidas agrícolas y a la escasez de alimentos.

En ese contexto, Estados Unidos canalizó suministros humanitarios hacia Honduras mediante el Programa de Asistencia Humanitaria de su Comando Sur, con el objetivo de apoyar la respuesta a las necesidades identificadas en el departamento de Comayagua.

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Aunque el donativo busca contribuir a la atención de las comunidades afectadas, la magnitud de la crisis climática plantea necesidades que van más allá de la distribución inmediata de suministros.

La emergencia se desarrolla en un período delicado para la producción agrícola. Según los datos disponibles, 103 municipios permanecen bajo alerta roja por sequía y más de 708.000 personas podrían requerir asistencia humanitaria debido a la escasez de agua y las pérdidas en los cultivos.

El déficit de precipitaciones tiene además una amplia extensión territorial: más del 75% del país ha experimentado condiciones extremas de falta de lluvia. Esta situación compromete tanto la disponibilidad de agua como las actividades productivas de las familias que dependen de la agricultura para su alimentación y sus ingresos.

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Los efectos se acumulan sobre pérdidas de la primera temporada agrícola, para los hogares que dependen de sus cosechas, la caída en la producción puede traducirse en menos alimentos disponibles, menores ingresos y mayores dificultades para cubrir sus necesidades básicas.

La afectación no se limita a los productores. Cuando disminuye la oferta de alimentos y se deterioran los ingresos rurales, las consecuencias pueden extenderse a los mercados locales y a las familias que destinan una parte considerable de sus recursos a la compra de productos básicos.

Entrega suministros

El donativo del Comando Sur está valorado en L 672.000, equivalentes a USD 25.000, y fue canalizado a través del Programa de Asistencia Humanitaria de esa institución.

La Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa señaló que la entrega forma parte de la cooperación entre ambos países para fortalecer la preparación ante desastres y promover la estabilidad y la seguridad en el hemisferio.

COPECO recibió el cargamento de asistencia como entidad encargada de la prevención y atención de emergencias en Honduras.
El aporte, valorado en L 672.000, fue canalizado mediante el Programa de Asistencia Humanitaria hacia Copeco, la institución encargada de coordinar la prevención, preparación y respuesta ante emergencias nacionales del país.

Este tipo de apoyo puede contribuir a cubrir necesidades inmediatas de las comunidades afectadas; sin embargo, la información divulgada no detalla el contenido de los suministros, la cantidad de beneficiarios directos ni el calendario de distribución.

La coordinación con las autoridades hondureñas será determinante para que los recursos lleguen a las zonas donde la emergencia requiere atención urgente. En situaciones de sequía prolongada, la identificación de las comunidades más afectadas y la evaluación periódica de sus necesidades son elementos fundamentales para orientar la ayuda humanitaria.

Pérdidas agrícolas y el riesgo

Las pérdidas de la primera temporada reducen las reservas familiares, mientras que la incertidumbre sobre los próximos ciclos agrícolas dificulta anticipar cuándo podrán recuperarse los ingresos y la producción.

COPECO recibió el cargamento de asistencia como entidad encargada de la prevención y atención de emergencias en Honduras.
COPECO recibió el cargamento de asistencia como entidad encargada de la prevención y atención de emergencias en Honduras.

En las comunidades rurales más expuestas, la falta de lluvia puede afectar simultáneamente los cultivos, la disponibilidad de agua y las actividades de las que dependen las familias para subsistir. Si las condiciones persisten, los hogares con menos recursos podrían enfrentar mayores dificultades para mantener su consumo alimentario y cubrir otros gastos esenciales.

Entre las prioridades están el seguimiento de las condiciones climáticas, la evaluación de las pérdidas agrícolas, la identificación de hogares en riesgo y la planificación de acciones para proteger los medios de vida de las comunidades afectadas.

El donativo estadounidense se suma a los esfuerzos de respuesta en un momento en que las necesidades humanitarias podrían ampliarse si continúan los déficits de lluvia. El alcance de la crisis dependerá, entre otros factores, de la evolución de las precipitaciones y de la capacidad de las instituciones para atender a la población que necesita apoyo.

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