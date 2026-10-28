Universidad peruana y Fundación Real Madrid amplían colaboración para integrar deporte y formación en valores

Foto: Difusión

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La Universidad César Vallejo (UCV) y la Fundación Real Madrid (FRM) reforzaron su colaboración en iniciativas que integran el deporte y la formación en valores, durante un encuentro institucional realizado en la Ciudad Real Madrid, en España.

Según informó la UCV, la reunión contó con la participación de César Acuña Peralta, fundador de la universidad, y Julio González Ronco, director gerente de la Fundación Real Madrid, y estuvo orientada a abordar la continuidad de las iniciativas desarrolladas por ambas instituciones y nuevas posibilidades de colaboración.

De acuerdo con la universidad, la colaboración busca utilizar el deporte como una herramienta educativa para promover valores y desarrollar habilidades aplicables a los ámbitos académico, profesional y personal. La comunidad universitaria accede, como parte de esta iniciativa, a recursos y experiencias formativas basados en la metodología educativa de la Fundación Real Madrid.

La delegación de la universidad peruana estuvo integrada además por Kelly Acuña Núñez, presidenta ejecutiva; Richard Acuña Núñez, presidente del Directorio; César Acuña Núñez, gerente de Marca; y Gisell Prado Álvarez, directora general de la UCV Trujillo.

Una alianza iniciada en 2024

La colaboración entre ambas instituciones comenzó en 2024 mediante un acuerdo que contempla el acceso a Sport Values Academy TV, una plataforma virtual de aprendizaje con contenidos sobre deporte y formación en valores bajo la metodología educativa de la Fundación Real Madrid.

Durante 2026, la alianza incorporó además charlas, talleres, encuentros formativos y una masterclass dirigida a estudiantes en distintas ciudades del Perú, ampliando las actividades desarrolladas en el entorno virtual.

Estas actividades abordaron valores como liderazgo, disciplina y trabajo en equipo, así como su aplicación en los ámbitos académico, profesional y personal.

El encuentro realizado en Madrid permitió plantear nuevas oportunidades de colaboración para dar continuidad a las iniciativas desarrolladas por ambas instituciones desde 2024, según la información proporcionada por la UCV.