El Niño: Chaco tiene más de 2200 afectados por las inundaciones y en Corrientes se reportaron otros 1500

Efectivos de seguridad y pobladores con chalecos salvavidas abordan pequeñas embarcaciones a motor en una orilla cubierta por el agua (Facebook: Corrientes hoy)

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Según el último reporte dado a conocer por las autoridades chaqueñas, hay 2.221 personas que debieron abandonar sus hogares por la crecida del río en días pasados. Las familias complicadas son casi 600.

El Municipio de Puerto Vilelas, perteneciente al Gran Resistencia, es el lugar donde se registró el mayor impacto. Allí, 1.300 personas resultaron afectadas. De ese total, 657 fueron evacuados y 682 se autoevacuaron. La ciudad tiene poco más de 11 mil habitantes. En Barranqueras, otra localidad del Gran Resistencia, hay 253 evacuados. El agua frente a su costa, según la medición de Prefectura, está en 7,24 metros, muy por encima del nivel de evacuación fijado en 6,50 metros.

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En Corrientes, en tanto, la situación es similar. El titular de Defensa Civil, Bruno Lovinson, confirmó que hay unas 1.500 personas afectadas por la crecida del Paraná. Según indicó, hay 440 evacuados y 1.056 autoevacuados. “La situación está controlada”, evaluó el funcionario en declaraciones a Radio Dos.

Luego, agregó que el panorama más complejo se presenta en Isla Apipé, ubicada al borde de la represa de Yacyretá frente a Ituzaingó; Itatí y Paso de la Patria, una localidad turística situada al norte de Corrientes capital.

Las tres zonas están señaladas por el reporte de Prefectura como puntos donde el Paraná superó los niveles de evacuación.

En la misma condición se encuentran Libertador (Misiones), Bella Vista y Goya (Corrientes) así como el área de Reconquista, en Santa Fe.

Por otro lado, un repunte del río Uruguay hizo que otra ciudad correntina, Paso de los Libres, se encuentre en situación de alerta.

La crecida del río obligó a más de 2.200 personas a abandonar sus hogares en la provincia de Chaco. (RSFotos)

Proyecciones

El Instituto Nacional del Agua (INA) emitió un informe en el que anticipó que el nivel de las aguas se mantendría estable con tendencia al descenso. Las menores lluvias en la cuenca traerían cierto alivio a las zonas inundadas.

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El reporte da cuenta de que, a raíz de las escasas precipitaciones registradas durante el fin de semana, el Paraná se mantendrá en niveles altos aunque con tendencia hacia el descenso.

La luz amarilla se encenderá a partir de los primeros días de noviembre. Esto se debe a la previsión de lluvias que estarán de manera significativa por encima de lo normal para esta época del año.

En paralelo, la megarepresa de Itaipú disminuyó el caudal vertido durante los últimos cinco días. Esta maniobra implicó subir el nivel de su embalse. Por eso, el INA previno: “Es probable observar nuevos incrementos del derrame en sintonía con la perspectiva en la afluencia y la previsión de lluvias sobre el área de aporte directo a Itaipú”. Esta situación se registraría durante los primeros diez días de noviembre.

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El Paraná se nutre, además, de los aportes de los ríos Iguazú y Paraguay. Con respecto al primero, el INA registró un ‘tránsito de onda’. Se trata de un desplazamiento de agua importante, una suerte de ola atenuada y lenta, que se da sobre niveles ya altos. El fenómeno es producto de las lluvias que se verificaron días atrás.

Defensa Civil de Corrientes reportó alrededor de 1.500 personas damnificadas por el desborde del río Paraná. (RSFotos)

“A corto plazo, se espera el desarrollo de la fase de descenso, con persistencia en aguas altas y sosteniendo un aporte de volumen significativo aguas abajo, en vista de la disipación ocasional de las lluvias durante los próximos días”, agregó el reporte.

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“Por otro lado —consignó— en plazo de 7 a 15 días es probable observar nuevos repuntes en aguas altas”. Incluso podría darse otro ‘tránsito de onda’ debido a la previsión de lluvias “por encima de lo normal para la época del año y el bajo déficit hídrico actual”.

La situación en el río Paraguay es similar. En el corto plazo, el caudal máximo fluctuará pero manteniéndose en niveles elevados. Las lluvias previstas para los primeros días de noviembre podrían ocasionar un nuevo incremento de su nivel.