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Steam activa descuentos en Halloween de hasta el 90%: Resident Evil, Sons of the Forest y más

Los títulos están disponibles para PC. Están incluidos Dead by Daylight, DayZ, Phasmophobia, entre otros

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Steam lanzó una campaña de Halloween con rebajas de hasta el 90% en videojuegos para computadora. (Steam)
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Steam activó descuentos de hasta el 90% en juegos de PC como parte de su Festival del Miedo por Halloween que reúne títulos de terror, supervivencia y acción.

La selección incluye rebajas en entregas de franquicias como Resident Evil, además de propuestas multijugador y de mundo abierto. Entre los juegos destacados aparecen Resident Evil 4, con 75% de descuento, y Sons of the Forest, con 72%.

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La promoción de Steam estará disponible hasta el 2 de noviembre de 2026.

Qué juegos están en descuento por Halloween en Steam

Entre las ofertas se encuentra Dead by Daylight, con 60% de descuento. El juego multijugador de terror enfrenta a un asesino con cuatro supervivientes que deben escapar del escenario antes de ser eliminados.

Captura de pantalla de una tienda virtual con un reproductor de video en pausa, una ilustración con dos personajes y detalles de compra
Resident Evil Requiem es el noveno juego principal de la franquicia. (Steam)

Asimismo, figura Sons of the Forest, con una rebaja del 72%. La propuesta de supervivencia y mundo abierto sitúa a los jugadores en una isla remota, donde deben recolectar recursos, construir refugios y enfrentar amenazas mientras buscan a un multimillonario desaparecido.

DayZ, que tiene un descuento del 50%, propone sobrevivir en un mundo posapocalíptico poblado por zombis infectados. Los jugadores compiten por recursos escasos y pueden colaborar o enfrentarse con otros supervivientes.

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Los juegos de la saga Resident Evil concentran varias promociones: Resident Evil 2 tiene 80% de descuento; Resident Evil 4 y Resident Evil Village, 75%; y Resident Evil 7 biohazard, 60%.

Ilustración de una aldea nocturna con una bruja, una momia, un hombre lobo y el rótulo del Festival del Miedo V de la plataforma Steam
Las ofertas de Steam finalizarán el 2 de noviembre de 2026. (Steam)

En Resident Evil 4, el jugador controla a Leon S. Kennedy en una misión de rescate, mientras que Resident Evil Village combina acción y terror en primera persona. La lista también incluye Resident Evil Requiem, con una rebaja del 30%.

Otras opciones disponibles son Dying Light 2 Stay Human Reloaded Edition y The Forest, ambos con 80% de descuento; Subnautica, con 75%; Don’t Starve Together: Cursed Confrontation Part 2, con 66%; Hunt: Showdown 1896, con 60%; Dying Light: The Beast, con 50%; Phasmophobia: Crimson Eye, con 30%; y Escape the Backrooms, con 20%. The Walking Dead: The Telltale Definitive Series y Outlast tienen 90% de descuento.

Juegos recomendados por PlayStation para Halloween 2026

PlayStation recomienda una selección de juegos de terror, supervivencia y acción para Halloween, con propuestas que combinan investigaciones paranormales, decisiones que modifican la historia, exploración, sigilo y combates contra criaturas.

Captura de pantalla de la ficha del videojuego DayZ con imágenes promocionales, texto descriptivo y precio rebajado en pesos colombianos
La promoción incluye títulos de horror, supervivencia y acción. (Steam)

Entre los títulos incluidos están Resident Evil Requiem, Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic, Until Dawn, Phasmophobia, Amnesia: The Bunker, Alan Wake 2 y The Last of Us Part II Remastered.

La lista reúne experiencias para distintos tipos de jugadores. Until Dawn propone una historia interactiva en la que un grupo de amigos regresa a una cabaña aislada un año después de la desaparición de dos integrantes.

Las decisiones tomadas durante la partida definen quién logra sobrevivir hasta el amanecer.

En Phasmophobia, hasta cuatro jugadores investigan lugares encantados para identificar fantasmas mediante lectores EMF, grabadoras EVP, termómetros y cámaras de visión nocturna.

Portadas de videojuegos en una plataforma digital con porcentajes de descuento y precios listados en pesos colombianos
La promoción incluye títulos de horror, supervivencia y acción. (Steam)

Por su parte, Amnesia: The Bunker transcurre en un búnker abandonado de la Primera Guerra Mundial, donde el soldado Henri Clément debe administrar recursos, mantener las luces encendidas y evitar a una criatura sensible al ruido.

Resident Evil Requiem, el noveno título principal de la franquicia, sigue a la analista del FBI Grace Ashcroft y al agente Leon S. Kennedy. El juego combina investigación, acertijos, combate y gestión de recursos, además de permitir alternar entre cámara en primera y tercera persona.

En Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic, el jugador explora el taller abandonado de una mansión de disfraces para recuperar tecnología de Fazbear. Durante el recorrido debe resolver enigmas y evitar al Mimic, un endoesqueleto capaz de adaptarse a distintos trajes y apariencias.

PlayStation también realizó una lista de juegos recomendados para Halloween. REUTERS/Claudia Greco/File Photo
PlayStation también realizó una lista de juegos recomendados para Halloween. REUTERS/Claudia Greco/File Photo

Aparecen The Midnight Walk, una aventura animada en stop motion en la que el jugador acompaña a Potboy, una lámpara perdida; SAROS, centrado en los combates y la exploración de un planeta bajo un eclipse; y Silent Hill: Townfall, que propone recorrer calles y zonas costeras cubiertas por niebla. La selección se completa con Valor Mortis, The Last of Us Part II Remastered y Alan Wake 2.

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