Ver películas de terror gratis en Xuper TV por Halloween 2026: por qué no deberías hacerlo

En Halloween, las películas de terror suelen ganar protagonismo, pero verlas mediante Xuper TV puede implicar riesgos para los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante Halloween de 2026, muchas personas optan por ver películas y series de terror. Sin embargo, no es recomendable hacerlo a través de Xuper TV, anteriormente llamada Magis TV, debido a los riesgos de seguridad y legales asociados con este tipo de aplicaciones.

ESET, compañía de ciberseguridad, advirtió que las plataformas que ofrecen contenido de audio y video de forma “gratuita” pueden implicar problemas legales y exponer los dispositivos a malware y otras amenazas cibernéticas.

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El análisis de la aplicación APK de Magis TV mostró permisos críticos e invasivos que no corresponden a una aplicación convencional de streaming y que podrían ser aprovechados con malas intenciones, dentro de la clasificación de aplicaciones potencialmente indeseables.

Xuper TV, antes conocida como Magis TV, es una aplicación que ofrece contenido sin suscripción y presenta posibles problemas de seguridad y legales. (Imagen ilustrativa Infobae).

Por qué es peligroso utilizar Xuper TV

Muchas aplicaciones streaming no oficiales no están disponibles en tiendas oficiales como Google Play Store o App Store, por lo que obligan al usuario a acceder a sitios web alternativos.

Esos espacios pueden eludir los controles de calidad y seguridad de las tiendas oficiales y facilitar la distribución de software malicioso.

David González Cuautle, investigador de ESET Latinoamérica, advirtió: “Una de las señales de maliciosidad de estas apps, es la excesiva habilitación de permisos especiales y críticos, en el dispositivo.

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Descargar aplicaciones fuera de los canales oficiales aumenta la posibilidad de instalar software malicioso. REUTERS/Kacper Pempel/Ilustración

Estas aplicaciones pueden comprometer la seguridad del dispositivo y de toda la red doméstica y ser la puerta de entrada para malware, desde spyware y troyanos hasta herramientas diseñadas para robar información personal”.

El uso de estas plataformas también implica un riesgo legal. Según ESET, retransmitir contenido sin contar con los derechos correspondientes vulnera la propiedad intelectual de los titulares y puede derivar en bloqueos por parte de proveedores de servicios de Internet o incluso en acciones judiciales.

Xuper TV, anteriormente llamada Magis TV, se presenta como una alternativa para ver series, películas y deportes en vivo sin pagar una suscripción mensual. ESET la analizó como ejemplo de los riesgos de instalar aplicaciones por fuera de las tiendas oficiales.

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Las apps no oficiales suelen descargarse desde páginas externas, sin los controles de Google Play Store o App Store. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Entre los permisos que se solicitan al utilizar esta aplicación se encuentran:

android.permission.GET_TASKS: permite que una aplicación recupere información sobre las tareas en ejecución y puede facilitar que aplicaciones maliciosas descubran información privada sobre otras aplicaciones. Un atacante podría obtener información confidencial sobre el uso del dispositivo o datos de otras aplicaciones.

android.permission.MOUNT_UNMOUNT_FILESYSTEMS: permite que la aplicación monte y desmonte sistemas de archivos para almacenamiento extraíble. Un atacante podría causar daños al comprometer la seguridad del dispositivo.

android.permission.POST_NOTIFICATIONS: permite que una aplicación publique notificaciones, lo que habilitaría el envío de spam, phishing o contenido inapropiado.

El análisis de Magis TV detectó permisos que no son habituales en una plataforma convencional de streaming. (Imagen Ilustrativa Infobae)

android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE: podría permitir el acceso a fotos, videos, documentos y otros archivos almacenados en la tarjeta SD, incluida información sensible.

android.permission.REQUEST_INSTALL_PACKAGES: puede utilizarse para engañar a los usuarios e instalar paquetes maliciosos adicionales. Un atacante podría distribuir malware o spyware haciéndolo pasar por una actualización legítima o una aplicación útil.

android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE: permite escribir en el almacenamiento externo, lo que podría facilitar la modificación o eliminación de archivos importantes, la inyección de malware o el robo de datos.

Los riesgos de los Set-Top Boxes

Xuper TV es una aplicación de streaming, mientras que los Set-Top Boxes (STB) son dispositivos que se conectan al televisor para acceder a aplicaciones y contenidos audiovisuales.

El acceso al almacenamiento externo podría exponer fotos, videos, documentos y otros archivos sensibles. (Shannon Stapleton / Reuters)

En otras palabras, un STB puede funcionar como el equipo desde el que una persona instala y utiliza Xuper TV en su pantalla, especialmente cuando el televisor no cuenta con una tienda oficial de aplicaciones o cuando el usuario busca acceder a servicios por fuera de los canales autorizados.

El problema aparece cuando esos dispositivos fueron modificados para instalar aplicaciones piratas, firmware no oficial o archivos descargados desde sitios web externos.

Según ESET, esa práctica puede convertir al STB en una puerta de entrada para malware, spyware o herramientas diseñadas para robar información.