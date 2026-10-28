Llega el Cyber Monday: 8 de cada 10 consumidores afirman que usarán la IA para encontrar descuentos y ofertas

Decoración, viajes y retail son las categorías en las que los consumidores más anticipan sus búsquedas. EPA/RITCHIE B. TONGO

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En el marco del Cyber Monday, la inteligencia artificial gana terreno en las decisiones de compra de los argentinos, que buscan comparar precios, verificar rebajas y encontrar la mejor relación entre costo y beneficio. Según un estudio de Google, el 85% de los encuestados reconoció que una recomendación de IA podría influir en la elección de una marca, tienda o producto de cara al evento de descuentos que se realizará del 2 al 4 de noviembre.

El avance de estas herramientas se da en un contexto en el que los consumidores planifican sus compras con mayor anticipación y analizan distintas alternativas antes de gastar. De acuerdo con una investigación realizada por Ipsos por encargo de Google, el 60% de los argentinos que utilizan inteligencia artificial para investigar compras comenzó a hacerlo antes de lo que lo haría habitualmente.

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El relevamiento, realizado entre julio y agosto de 2026 sobre una muestra de 500 personas, identificó que los principales usos de la IA durante el proceso de compra son encontrar la mejor relación precio-beneficio, una opción señalada por el 36% de los encuestados; comprobar si los descuentos son reales y convenientes, con el 33%; buscar recomendaciones sobre modelos o marcas, con el 30%; y obtener información sobre los productos para tomar decisiones más fundamentadas, con el 28%.

El 75% de los argentinos utiliza YouTube para informarse sobre productos y servicios

Entre quienes investigan sus compras mediante distintas fuentes, incluido el buscador de Google, el 60% utiliza Gemini como herramienta principal para orientar sus decisiones.

A su vez, el 76% de los usuarios argentinos de las funciones Visión General creada por IA y Modo IA afirma que estas tecnologías les permiten decidir más rápido al momento de comprar.

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Sin embargo, la incorporación de estas herramientas no elimina la necesidad de contrastar la información. El 39% de los consultados busca que las recomendaciones estén acompañadas por reseñas de personas reales.

En ese sentido, el contenido audiovisual también tiene un papel relevante: el 75% de los argentinos utiliza YouTube para informarse sobre productos y servicios, mientras que el 67% confía en las recomendaciones de los creadores de contenido de esa plataforma para definir sus compras.

Un consumidor más exigente con los descuentos

La búsqueda de oportunidades estará marcada por la cautela frente al gasto. El estudio distingue tres perfiles de compradores para esta edición del Cyber Monday: el 53% corresponde a los llamados “cazaofertas”, que comprarán únicamente si encuentran promociones que justifiquen el desembolso; el 37% ya sabe qué productos quiere adquirir y espera el evento para concretarlo; y el 10% decidirá a último momento, en función de las oportunidades que aparezcan.

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La anticipación también se refleja en las búsquedas por categoría. Decoración concentra el mayor porcentaje de consumidores que investigan con tiempo, con el 62%, seguida por viajes, con el 61%, y retail, con el 56%. En estos rubros, las consultas sobre precios y alternativas pueden comenzar hasta tres meses antes de la fecha de compra.

Más allá de la tecnología, los descuentos deberán cumplir con las expectativas de los consumidores. El 74% afirma que busca rebajas reales y precios especiales durante el evento, mientras que el 53% considera que la calidad del producto es el principal motivo que impulsa una compra.

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El 74% de los encuestados busca rebajas reales y precios especiales durante el Cyber Monday (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las condiciones de financiación también tendrán peso en las decisiones. El 67% de los encuestados señaló que las facilidades de pago con tarjeta de crédito pueden determinar qué marca elige, y el 59% planea utilizar ese medio para pagar. Las cuotas sin interés y los descuentos adicionales con tarjeta aparecen entre los factores más relevantes para concretar las operaciones.

El envío a domicilio gratuito es el beneficio más esperado para esta edición, incluso por encima de las cuotas sin interés y de los descuentos directos.

De esta manera, el precio final, las condiciones de pago y los costos de entrega se mantienen como variables centrales para definir si una oferta resulta conveniente.

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Qué productos buscarán los argentinos

Las preferencias de compra presentan diferencias según la edad. La Generación Z, integrada en el estudio por personas de entre 18 y 28 años, priorizará belleza y cuidado personal. Los millennials, de 29 a 44 años, se inclinarán principalmente por electrodomésticos, mientras que la Generación X, de 45 a 60 años, concentrará su interés en televisores, audio y video.

Entre los consumidores de 61 a 64 años, identificados en el relevamiento como baby boomers, las búsquedas se orientarán fundamentalmente a ropa, calzado y accesorios.

En cuanto a los canales de compra, el comercio electrónico seguirá como el principal espacio para concretar operaciones: el 62% planea comprar en sitios web, aunque las tiendas físicas conservan relevancia para el 47% y las aplicaciones móviles avanzan como alternativa, con el 25%.

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Además, el 72% de los encuestados utiliza aplicaciones para buscar promociones. De ese grupo, el 47% recurre a aplicaciones que ya tiene instaladas y el 25% prevé descargar nuevas para consultar ofertas durante el evento.

El estudio muestra así un consumidor que combina la búsqueda de precios competitivos con una evaluación más detallada de las condiciones de compra. En ese proceso, la inteligencia artificial empieza a ocupar un lugar relevante para comparar opciones y detectar oportunidades, aunque la confianza en las reseñas, la calidad de los productos y los costos asociados siguen siendo determinantes.