Tecno

Instagram quiere competir con YouTube con vídeos horizontales de hasta 90 minutos: así es su función Features

Features busca que los usuarios pasen de los clips breves al contenido completo sin salir de Instagram, aunque todavía está en fase de prueba

Instagram realiza cambios y ahora podrás mostrar en tu perfil las fotos o videos en las que se te ha etiquetado.
Instagram está probando una nueva función para que los videos dentro de la plataforma duren 90 minutos. (Meta)
Guardar

Instagram está probando una nueva función para publicar vídeos horizontales de larga duración, en un movimiento con el que busca ampliar su oferta audiovisual y competir con plataformas como YouTube. Llamada Features, la herramienta permitirá subir vídeos que, en algunos casos, podrán durar hasta 90 minutos.

La prueba está limitada por ahora a un grupo de creadores de contenido en Estados Unidos. Instagram no ha anunciado cuándo llegará a más usuarios ni si la duración máxima estará disponible para todas las cuentas. La plataforma tampoco ha detallado todavía qué requisitos deberán cumplir los creadores para acceder a la función.

PUBLICIDAD

El lanzamiento supone un cambio de énfasis para la red social de Meta, que en los últimos años ha impulsado los Reels y el vídeo vertical para competir con TikTok. Con Features, Instagram incorpora un formato pensado para contenidos más extensos y apaisados, como entrevistas, episodios de pódcast y otros vídeos que requieren más tiempo de reproducción.

La nueva función de Instagram se llamará Features y buscará redigir los Reels a videos más largos dentro de la misma plataforma. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
La nueva función de Instagram se llamará Features y buscará redigir los Reels a videos más largos dentro de la misma plataforma. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Adam Mosseri, director de Instagram, confirmó que la función se encuentra en desarrollo y que la compañía está recogiendo opiniones de los participantes. “Aún estamos en las primeras etapas, y estamos probando y escuchando los comentarios sobre la marcha”, señaló en una publicación oficial. También dijo que la empresa quiere dar a los creadores más espacio para contar historias a las comunidades que ya han formado en la plataforma.

PUBLICIDAD

Uno de los elementos centrales de la propuesta será la conexión entre vídeos cortos y largos. Los Reels podrán funcionar como adelantos desde los que los usuarios accederán al contenido completo. De esta manera, quienes descubran un fragmento podrán continuar la reproducción sin salir de Instagram, siempre que el creador haya vinculado ambos vídeos.

Tessa Lyons, vicepresidenta de Producto de Instagram, explicó el mecanismo con el ejemplo de un fragmento de pódcast. Si un usuario encuentra un Reel que le interesa, podrá pulsarlo para seguir viendo el vídeo completo. Según Lyons, los creadores podrán asociar esos clips breves a su contenido principal dentro de Features.

Instagram buscará competir con YouTube. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Instagram buscará competir con YouTube. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La integración busca aprovechar la audiencia que los creadores ya tienen en Instagram y ofrecerles una alternativa para publicar piezas extensas. Hasta ahora, algunos utilizaban la red social principalmente para difundir fragmentos y dirigir a sus seguidores a otras plataformas. Con Features, la compañía pretende que el descubrimiento y la reproducción del vídeo completo ocurran dentro de la aplicación.

La iniciativa también se suma al crecimiento de los videopódcast, un formato que combina conversación extensa con imagen y que puede ayudar a mantener a la audiencia durante más tiempo. Si Instagram amplía la prueba, la herramienta podría ofrecer a los creadores otra vía para distribuir ese tipo de contenido y a la plataforma más oportunidades de atraer espectadores y anunciantes.

En una primera etapa, Features estará disponible en móviles. El plan de Instagram, según la información difundida sobre la función, es llevar más adelante la experiencia a pantallas grandes mediante una aplicación para televisores. Esa expansión permitiría ver los vídeos largos en el salón, aunque la compañía no ha precisado una fecha ni los dispositivos compatibles.

Features estará disponible para los celulres en una primera etapa si se llega a lanzar. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Features estará disponible para los celulres en una primera etapa si se llega a lanzar. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Con esta apuesta, Instagram amplía su competencia más allá de las redes sociales centradas en clips breves. La duración de hasta 90 minutos y la posibilidad de enlazar Reels con vídeos completos la acercan al terreno de YouTube, mientras que la eventual llegada a televisores la situaría también en un mercado donde operan servicios de vídeo y entretenimiento como Netflix y Spotify.

Por ahora, la propuesta sigue en fase de prueba y su alcance futuro dependerá de la respuesta de creadores y espectadores. La compañía aún debe definir cómo funcionará la disponibilidad general, pero el ensayo apunta a una estrategia para que Instagram sirva tanto para descubrir vídeos breves como para consumir contenidos de mayor duración.

Temas Relacionados

InstagramYouTubeMetaVideosLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo activar el doblaje automático de YouTube para traducir tus videos a otros idiomas

La plataforma genera pistas de audio en otros idiomas después de cada publicación, lo que permite llegar a espectadores internacionales sin grabar nuevamente el contenido ni contratar voces adicionales

Cómo activar el doblaje automático de YouTube para traducir tus videos a otros idiomas

Pídele a ChatGPT una crítica honesta y sin filtro de ti con este prompt: la IA no tendrá piedad

El objetivo es que la IA haga un diagnóstico sobre los hábitos de trabajo y las frustraciones individuales

Pídele a ChatGPT una crítica honesta y sin filtro de ti con este prompt: la IA no tendrá piedad

Pokémon Unite cerrará sus servidores y suspende las compras dentro del juego

El cierre se producirá dos días después de la Aeos Crown 2027, la última competición del juego, que se celebrará en Tokio

Pokémon Unite cerrará sus servidores y suspende las compras dentro del juego

Cuidado al verificar que no eres un robot: estafas con CAPTCHA falso dan control de PC a extraños

Una casilla aparentemente legítima puede inducir a abrir herramientas del sistema, descargar software malicioso o entregar contraseñas

Cuidado al verificar que no eres un robot: estafas con CAPTCHA falso dan control de PC a extraños

Apple reconoce fallos en la pantalla de algunas unidades del iPhone Duo: “Somos conscientes de un problema”

Apple aconseja contactar con su servicio de atención al cliente ante grietas, líneas verdes u otros fallos en la pantalla interior del iPhone Duo

Apple reconoce fallos en la pantalla de algunas unidades del iPhone Duo: “Somos conscientes de un problema”

DEPORTES

El inesperado encuentro entre el presidente del club de Paraguay y la fotógrafa tras el escándalo por un código de vestimenta

El inesperado encuentro entre el presidente del club de Paraguay y la fotógrafa tras el escándalo por un código de vestimenta

La decisión de Alpine que podría complicar el final de la temporada de Franco Colapinto y Pierre Gasly en la Fórmula 1 

Franco Colapinto saldrá a pista este fin de semana en el Gran Premio de México de la F1: todo lo que hay que saber

Mbappé pide perdón a China tras la polémica con el ‘meme’ de Mao Zedong: “Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, estoy sinceramente arrepentido”

El emotivo mensaje de Enzo Fernández para su hijo Benjamín por su cumpleaños: “Mi príncipe”

TELESHOW

La insólita confusión de Luck Ra que descolocó a Damián Betular en MasterChef Celebrity: “¿Me dijo gordo?"

La insólita confusión de Luck Ra que descolocó a Damián Betular en MasterChef Celebrity: “¿Me dijo gordo?"

Wanda Nara mostró fotos inéditas por los 10 años de Isabella Icardi: “Todos nosotros daremos la vida por vos”

India Ortega reveló el mal momento que vive su madre, Ana Paula Dutil, tras el escándalo con Julieta Prandi

“¿Qué diría Ricardo de vos?”: la pregunta de Wanda Nara que conmovió a Marta Fort en MasterChef Celebrity

Gonzalo Bonadeo recordó por qué tuvo que bajar más de 60 kilos: “En 10 años vas a estar en un cajón”

INFOBAE AMÉRICA

Una exclusiva marca suiza de relojes de lujo fue falsificada: incautan piezas valuadas en USD 2,6 millones si fueran auténticas

Una exclusiva marca suiza de relojes de lujo fue falsificada: incautan piezas valuadas en USD 2,6 millones si fueran auténticas

Bolivia: Policía que participó en la captura de Marset se declara en la clandestinidad y pide garantías

Starlink y Telefónica se aliaron en Brasil para garantizar conexión a internet vía satélite

La justicia de China condenó a pena de muerte suspendida a ex alto cargo del regulador bursátil

Nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica advierte posibles cierres de juzgados y pone condiciones para dialogar con Laura Fernández