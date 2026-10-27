Instagram quiere competir con YouTube con vídeos horizontales de hasta 90 minutos: así es su función Features

Instagram está probando una nueva función para que los videos dentro de la plataforma duren 90 minutos. (Meta)

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Instagram está probando una nueva función para publicar vídeos horizontales de larga duración, en un movimiento con el que busca ampliar su oferta audiovisual y competir con plataformas como YouTube. Llamada Features, la herramienta permitirá subir vídeos que, en algunos casos, podrán durar hasta 90 minutos.

La prueba está limitada por ahora a un grupo de creadores de contenido en Estados Unidos. Instagram no ha anunciado cuándo llegará a más usuarios ni si la duración máxima estará disponible para todas las cuentas. La plataforma tampoco ha detallado todavía qué requisitos deberán cumplir los creadores para acceder a la función.

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El lanzamiento supone un cambio de énfasis para la red social de Meta, que en los últimos años ha impulsado los Reels y el vídeo vertical para competir con TikTok. Con Features, Instagram incorpora un formato pensado para contenidos más extensos y apaisados, como entrevistas, episodios de pódcast y otros vídeos que requieren más tiempo de reproducción.

La nueva función de Instagram se llamará Features y buscará redigir los Reels a videos más largos dentro de la misma plataforma. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Adam Mosseri, director de Instagram, confirmó que la función se encuentra en desarrollo y que la compañía está recogiendo opiniones de los participantes. “Aún estamos en las primeras etapas, y estamos probando y escuchando los comentarios sobre la marcha”, señaló en una publicación oficial. También dijo que la empresa quiere dar a los creadores más espacio para contar historias a las comunidades que ya han formado en la plataforma.

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Uno de los elementos centrales de la propuesta será la conexión entre vídeos cortos y largos. Los Reels podrán funcionar como adelantos desde los que los usuarios accederán al contenido completo. De esta manera, quienes descubran un fragmento podrán continuar la reproducción sin salir de Instagram, siempre que el creador haya vinculado ambos vídeos.

Tessa Lyons, vicepresidenta de Producto de Instagram, explicó el mecanismo con el ejemplo de un fragmento de pódcast. Si un usuario encuentra un Reel que le interesa, podrá pulsarlo para seguir viendo el vídeo completo. Según Lyons, los creadores podrán asociar esos clips breves a su contenido principal dentro de Features.

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Instagram buscará competir con YouTube. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La integración busca aprovechar la audiencia que los creadores ya tienen en Instagram y ofrecerles una alternativa para publicar piezas extensas. Hasta ahora, algunos utilizaban la red social principalmente para difundir fragmentos y dirigir a sus seguidores a otras plataformas. Con Features, la compañía pretende que el descubrimiento y la reproducción del vídeo completo ocurran dentro de la aplicación.

La iniciativa también se suma al crecimiento de los videopódcast, un formato que combina conversación extensa con imagen y que puede ayudar a mantener a la audiencia durante más tiempo. Si Instagram amplía la prueba, la herramienta podría ofrecer a los creadores otra vía para distribuir ese tipo de contenido y a la plataforma más oportunidades de atraer espectadores y anunciantes.

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En una primera etapa, Features estará disponible en móviles. El plan de Instagram, según la información difundida sobre la función, es llevar más adelante la experiencia a pantallas grandes mediante una aplicación para televisores. Esa expansión permitiría ver los vídeos largos en el salón, aunque la compañía no ha precisado una fecha ni los dispositivos compatibles.

Features estará disponible para los celulres en una primera etapa si se llega a lanzar. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Con esta apuesta, Instagram amplía su competencia más allá de las redes sociales centradas en clips breves. La duración de hasta 90 minutos y la posibilidad de enlazar Reels con vídeos completos la acercan al terreno de YouTube, mientras que la eventual llegada a televisores la situaría también en un mercado donde operan servicios de vídeo y entretenimiento como Netflix y Spotify.

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Por ahora, la propuesta sigue en fase de prueba y su alcance futuro dependerá de la respuesta de creadores y espectadores. La compañía aún debe definir cómo funcionará la disponibilidad general, pero el ensayo apunta a una estrategia para que Instagram sirva tanto para descubrir vídeos breves como para consumir contenidos de mayor duración.