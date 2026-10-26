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Instagram lanzó una aplicación para Apple TV y llevó los Reels a la pantalla del televisor

La versión para TV también suma videos largos y transmisiones en vivo. La app requiere tvOS 26 o una versión posterior del sistema operativo

Ese cambio acerca a Instagram a la lógica de las plataformas de streaming. REUTERS/Francis Mascarenhas
Ese cambio acerca a Instagram a la lógica de las plataformas de streaming. REUTERS/Francis Mascarenhas
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Instagram lanzó una aplicación propia para Apple TV que permite ver Reels, videos más largos y transmisiones en vivo directamente en la pantalla del televisor. El estreno llegó sin ningún comunicado oficial de Meta, la empresa dueña de la red social.

El hallazgo lo hicieron sitios especializados que monitorean la tienda de aplicaciones de Apple: compararon la ficha de Instagram en la App Store y notaron que, hasta el 18 de octubre, solo figuraba compatible con iPhone y iPad. Cinco días después apareció también la versión para Apple TV.

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La aplicación requiere tvOS 26 o una versión posterior del sistema operativo de Apple TV, por lo que los usuarios con software desactualizado deben instalar la actualización antes de poder usarla.

La llegada a Apple TV no es el primer paso de Instagram hacia la televisión. REUTERS/Dado Ruvic
La llegada a Apple TV no es el primer paso de Instagram hacia la televisión. REUTERS/Dado Ruvic

Entre sus funciones, la nueva app permite mirar contenido de los creadores que cada usuario sigue, descubrir publicaciones nuevas y retomar en el televisor un video que había quedado a mitad de camino en el teléfono. Instagram presenta la experiencia como una forma de mirar contenido en grupo, en lugar de hacerlo cada uno con la vista fija en su propio celular.

Un plan que ya probó en otras tres plataformas

La llegada a Apple TV no es el primer paso de Instagram hacia la televisión. La compañía empezó a testear una versión para pantallas grandes en diciembre de 2025, cuando la estrenó en los dispositivos Fire TV de Amazon.

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Esa prueba se amplió en febrero de 2026 con el desembarco en Google TV y, en junio de ese mismo año, con la llegada a los televisores inteligentes de Samsung. En esas tres plataformas, la aplicación se concentró en Reels organizados por temas de interés, con reproducción automática entre un video y el siguiente.

La versión para Apple TV repite ese esquema, pero suma dos elementos que no estaban antes: videos de mayor duración y transmisiones en vivo. Ese agregado refleja una ambición de Instagram que va más allá del clip corto y vertical con el que se hizo conocida.

Apple TV es el nombre que Apple utiliza para designar principalmente tres cosas distintas dentro de su ecosistema: un dispositivo físico, una aplicación y un servicio de streaming. REUTERS/Dado Ruvic
Apple TV es el nombre que Apple utiliza para designar principalmente tres cosas distintas dentro de su ecosistema: un dispositivo físico, una aplicación y un servicio de streaming. REUTERS/Dado Ruvic

La sala de estar como nueva pantalla de disputa

La estrategia detrás del movimiento no es solo técnica. Instagram busca comprobar si un formato pensado para deslizar con el dedo también puede sostener la atención cuando el usuario mira sentado, en grupo o sin tocar la pantalla.

Ese cambio acerca a Instagram a la lógica de las plataformas de streaming. Los Reels siguen siendo videos cortos, pero el entorno de visualización puede transformarlos en sesiones más largas y en una relación más pasiva con la aplicación, similar a la de ver televisión tradicional.

The Verge, uno de los medios que reportó el lanzamiento, vinculó la expansión con el interés de Instagram por el contenido episódico de mayor duración y por los microdramas, un formato de series breves que crece en popularidad dentro de la red social.

Para los creadores de contenido, la implicancia es concreta: Instagram podría empezar a tratar a los Reels como una programación capaz de viajar entre pantallas, y no únicamente como material pensado para el descubrimiento dentro del teléfono. Eso podría favorecer a los formatos con mayor continuidad narrativa.

Instagram presenta la experiencia como una forma de mirar contenido en grupo. REUTERS/Dado Ruvic
Instagram presenta la experiencia como una forma de mirar contenido en grupo. REUTERS/Dado Ruvic

La aplicación para Apple TV todavía no demuestra que los Reels puedan competir de igual a igual con los servicios de streaming tradicionales. Pero sí confirma hacia dónde quiere llevar Instagram a su biblioteca de video: más allá del teléfono y dentro del living, un terreno que YouTube y TikTok también disputan con sus propias apps para televisores.

Hasta el cierre de esta nota, Meta no había emitido ningún comunicado oficial sobre el lanzamiento en Apple TV, en línea con el patrón discreto que mantuvo con las versiones anteriores de la aplicación en Fire TV, Google TV y Samsung.

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