Gmail escribe correos electrónicos a tu estilo: así es la nueva función con IA

Gmail ha lanzado la función “Ayúdame a escribir”, que utiliza inteligencia artificial para redactar correos adaptados al estilo personal del usuario. (Google)

Gmail ahora puede redactar correos electrónicos imitando el estilo personal de cada usuario, gracias a la función ‘Ayúdame a escribir’, que integra inteligencia artificial capaz de identificar y replicar patrones de escritura habituales.

Google señala que esta herramienta genera borradores personalizados que reflejan el tono y la estructura de los mensajes enviados previamente.

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Según la compañía, los recientes cambios permitirán a los usuarios ahorrar tiempo al evitar la necesidad de alternar entre diferentes aplicaciones de Workspace para consultar fuentes, redactar, copiar, pegar y dar formato.

La herramienta analiza correos previos y puede incorporar información relevante de Google Drive y Gmail según el tema del mensaje. (Gmail)

Basta con ingresar una breve indicación para que la IA cree un borrador adaptado a casos de uso frecuentes, como:

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Responder consultas de clientes y socios

Distribuir documentos a colaboradores

Informar a la dirección sobre avances o problemas

Solicitar ayuda al equipo

Proporcionar o pedir comentarios

Compartir anuncios internos

Presentar proyectos

Explorar alianzas

Gestionar la comunicación entre profesores y padres

Elaborar propuestas de subvención

La función está disponible para cuentas empresariales, educativas y personales con Gemini for Workspace activado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funciona esta herramienta de Gmail

La nueva herramienta de Gmail con inteligencia artificial permite redactar correos electrónicos que reflejan el estilo de escritura y el tono personal de cada usuario

Su funcionamiento se basa en el análisis de los mensajes enviados previamente, lo que le permite adaptar tanto el lenguaje como la estructura y el nivel de formalidad de los correos generados.

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Por ejemplo, al crear un resumen para informar sobre campañas recientes, la IA puede elegir entre un tono formal y genérico o uno más coloquial y directo, según el historial del usuario.

La herramienta también es capaz de incorporar datos relevantes extraídos de archivos de Google Drive, integrando información precisa como fechas, eventos o listados de actividades en el cuerpo del mensaje.

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Permite ahorrar tiempo en la redacción, el formato y la búsqueda de datos, generando borradores ajustados a cada necesidad. (Imagen ilustrativa)

El usuario solo debe proporcionar una indicación breve sobre el objetivo del correo, y la función ‘Ayúdame a escribir’ genera varias opciones que pueden ser revisadas, editadas o seleccionadas para su envío final.

Este enfoque permite ahorrar tiempo, mantener la coherencia comunicativa y garantizar que cada correo conserve el toque personal, incluso en comunicaciones recurrentes o profesionales, facilitando la gestión diaria del correo electrónico.

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Qué más necesitas saber de esta función de Gmail

La función está disponible por defecto para usuarios de cuentas empresariales, educativas y personales con Gemini for Workspace y Workspace Intelligence habilitados en Gmail.

El despliegue comenzó el 5 de mayo de 2026 y puede tardar hasta 15 días en estar visible para todos los usuarios habilitados, según la modalidad de lanzamiento y el tipo de suscripción.

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Gmail también cuenta con autocompletado inteligente, respuestas rápidas y filtros avanzados de spam gracias a la inteligencia artificial. REUTERS/Annegret Hilse

Qué otras funciones de Gmail integran IA

Gmail ha incorporado diversas funciones basadas en inteligencia artificial para optimizar la gestión del correo electrónico y mejorar la productividad de los usuarios.

Entre las herramientas más destacadas se encuentra la función de autocompletado inteligente, conocida como Smart Compose, que sugiere frases completas a medida que se redactan los mensajes, adaptándose al contexto de la conversación y al estilo del remitente.

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Además, el sistema de respuestas rápidas, o Smart Reply, propone respuestas breves y pertinentes que pueden seleccionarse con un solo clic, acelerando la interacción diaria.

Otra función clave es la categorización automática de correos, que utiliza IA para organizar los mensajes entrantes en pestañas como Principal, Social, Promociones y Notificaciones, facilitando la priorización y evitando la saturación de la bandeja de entrada.

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Estas funciones ayudan a organizar el correo, agilizar la comunicación y proteger al usuario de amenazas digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gmail también integra filtros avanzados de detección de spam y phishing, capaces de identificar amenazas y bloquear mensajes maliciosos antes de que lleguen al usuario.

A esto se suma la posibilidad de programar envíos, traducir mensajes automáticamente y recibir recordatorios inteligentes sobre correos pendientes de respuesta.

Todas estas funciones operan en segundo plano y se actualizan de forma constante, permitiendo que el usuario se concentre en lo esencial sin perder eficiencia ni seguridad en su comunicación diaria.