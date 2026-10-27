La “irrisoria” multa al Barcelona por el escándalo con Julián Álvarez y Atlético de Madrid: por qué no la quiere pagar

El Barcelona deberá pagar una multa por contactar a Julián Álvarez

Guardar

El Barcelona fue sancionado a pagar una multa de 602 euros (670 dólares) tras una resolución de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por su contacto con el delantero argentino Julián Álvarez durante el último mercado de pases, cuando el futbolista mantenía contrato vigente con el Atlético de Madrid.

El conflicto se originó en una denuncia presentada por el club Colchonero, que acusó al conjunto catalán de establecer contacto irregular con Álvarez, quien tiene vínculo con el Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2030. El Atlético también elevó una denuncia paralela ante la FIFA, que terminó por declararse incompetente para intervenir en el caso, lo cual dejó el expediente exclusivamente en manos del organismo español.

PUBLICIDAD

La resolución de la RFEF, según explicó el Diario AS, se fundamenta en el artículo 133 del reglamento federativo, que contempla el incumplimiento de obligaciones reglamentarias consideradas leves. De acuerdo con ese reglamento, un club que desee contratar a un futbolista con contrato en vigor debe comunicar por escrito su intención al club que posee sus derechos antes de iniciar cualquier negociación con el jugador. El conjunto madrileño sostuvo que el Barça omitió ese trámite antes de acercarse a Álvarez, lo cual motivó la apertura del expediente sancionador.

La pena económica es la más alta que fijan las reglas de la Federación para este tipo de hechos y, según la información proporcionada por el diario Marca, Barcelona la considera “irrisoria”, pero la recurrirá porque “consideran que no actuaron mal”. El periódico Sport la catalogó como una “multa simbólica”, mientras que el matutino Mundo Deportivo recordó un antecedente favorable al cuadro capitalino: “En el verano de 2019, Atlético de Madrid denunció ante la RFEF al FC Barcelona por llegar a firmar un contrato con Antoine Griezmann. Aquella denuncia se resolvió entonces con apenas 300 euros (USD 334)”.

PUBLICIDAD

El delantero argentino del Atlético de Madrid Julián Álvarez reveló su deseo de marcharse al Barcelona en medio del Mundial (EFE/ Ballesteros)

La multa resulta ínfima si se compara con la magnitud del conflicto que enfrentó a ambas entidades durante el último verano europeo. La disputa se desencadenó tras las declaraciones del propio Álvarez desde el Mundial de Estados Unidos, en las que pidió “una transferencia, porque es lo mejor para todas las partes”, un pedido que generó tensión entre el jugador y la dirigencia rojiblanca.

El futuro del delantero argentino terminó resuelto con su continuidad en el Atlético de Madrid. El caso llegó a su desenlace administrativo pocos días después de que El Araña marcara el gol de la victoria ante el Deportivo de La Coruña, tras el cual pidió disculpas a los hinchas por las declaraciones que habían afectado su relación con el club durante el mercado de pases.

PUBLICIDAD

“Quería pedir disculpas a nuestra gente por mis palabras durante el Mundial. La verdad que fueron una equivocación de mi parte, tanto las formas como el momento. Sobre todo porque entiendo el enojo de la gente. Yo también como hincha me hubiera enojado y además por cómo me han bancado y me han apoyado siempre durante todos estos años”, sostuvo el surgido de River Plate luego del partido ante el Depor.

Por su parte, el entrenador Diego Simeone también habló en conferencia de prensa acerca de las recientes palabras de Julián: “Valoro mucho de las personas cuando piden el perdón porque pedir perdón no es fácil. Cuando uno lo pide desde el sentimiento, lo emocional y lo que siente le doy mucho valor. Julián es un chico magnífico, humilde, trabajador, que quiere a sus compañeros, es respetuoso y agradezco su perdón”.

PUBLICIDAD

Con su último tanto, el delantero llegó a 51 gritos con la camiseta del Colchonero. Su mayor producción fue con River, club en el que marcó 54 veces en 122 presentaciones. Además, logró 36 anotaciones con el Manchester City y 16 con la selección argentina.

En cuanto al desempeño del Atleti en LaLiga de España, marcha segundo con 25 puntos (8 victorias, un empate y una derrota) y aprovechó para recortarle ventaja al Barcelona, que es líder con 27 y viene de perder el clásico con el Real Madrid (tercero con 24 unidades). Su próximo compromiso tendrá lugar el sábado 31 de octubre cuando tenga que enfrentarse al Levante en condición de visitante.

PUBLICIDAD