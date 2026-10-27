Costa Rica

Aumentan hospitalizaciones de niños por infecciones respiratorias en Costa Rica y Salud pide reforzar medidas de prevención

Las autoridades sanitarias mantienen una vigilancia especial ante el incremento de pacientes pediátricos y solicitan a las familias no enviar a clases a menores con síntomas de enfermedad.

Niña sentada en una cama de hospital con una máscara nebulizadora en el rostro, sosteniendo un peluche junto a equipos médicos.
El Ministerio de Salud de Costa Rica alertó sobre el incremento de consultas y hospitalizaciones por infecciones respiratorias entre la población infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Ministerio de Salud de Costa Rica anunció un fortalecimiento de las medidas de vigilancia y prevención ante el incremento de consultas médicas y hospitalizaciones de niños por infecciones respiratorias, una situación que ha generado mayor presión sobre los servicios de salud, especialmente aquellos destinados a la atención de la población pediátrica.

La institución informó que trabaja de manera coordinada con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Hospital Nacional de Niños (HNN) y el Ministerio de Educación Pública (MEP), con el objetivo de prevenir nuevos contagios, facilitar la atención médica y reducir el riesgo de complicaciones entre los menores.

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Según las autoridades, el aumento de las enfermedades respiratorias responde a un comportamiento estacional, que suele presentarse durante determinadas épocas del año y provoca una mayor demanda de los servicios médicos.

Este fenómeno adquiere especial importancia entre los niños pequeños, quienes pueden desarrollar complicaciones respiratorias que requieren valoración médica e incluso hospitalización.

Ante este panorama, la CCSS y el Hospital Nacional de Niños mantienen activas las medidas contempladas en el Plan Institucional para la Atención de la Estacionalidad Respiratoria, que incluye la disposición de recursos adicionales para responder al incremento de pacientes.

Mientras tanto, el Ministerio de Salud continúa analizando el comportamiento de las infecciones respiratorias y mantiene comunicación con el MEP para reforzar las recomendaciones sanitarias dentro de los centros educativos.

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El Hospital Nacional de Niños mantiene medidas especiales para responder al aumento de pacientes pediátricos con enfermedades respiratorias. (Foto: Hospital nacional de niños)
El Hospital Nacional de Niños mantiene medidas especiales para responder al aumento de pacientes pediátricos con enfermedades respiratorias. (Foto: Hospital nacional de niños)

Salud pide no enviar a clases a niños enfermos

Una de las principales recomendaciones emitidas por las autoridades está dirigida a los padres de familia y encargados de menores, a quienes solicitan evitar que los niños asistan a las escuelas y otros centros educativos cuando presenten síntomas de enfermedad.

El viceministro de Salud, Juan Carlos Esquivel, insistió en que la colaboración de las familias resulta fundamental para disminuir la propagación de estas infecciones.

“Estamos fortaleciendo la coordinación interinstitucional para dar seguimiento a esta situación, reforzar la prevención y contribuir a que los niños y las niñas reciban atención oportuna”, manifestó el funcionario.

Esquivel también hizo un llamado para que los menores permanezcan en sus hogares cuando presenten molestias que puedan representar un riesgo de contagio para otras personas.

“Hacemos un llamado a las familias para que no envíen a los centros educativos a los menores que presenten síntomas respiratorios, vómitos o diarreas”, añadió.

El jerarca recordó que las acciones preventivas dentro de los hogares constituyen una herramienta importante para proteger a la población infantil.

“La prevención comienza en el hogar: mantener las vacunas al día, lavarse frecuentemente las manos y buscar atención médica cuando sea necesario son acciones fundamentales para cuidar la salud de los niños”, afirmó.

Las autoridades solicitaron a los padres de familia no enviar a clases a niños con fiebre, tos, vómitos o diarrea, para reducir el riesgo de contagios. Fuente: MEP
Las autoridades solicitaron a los padres de familia no enviar a clases a niños con fiebre, tos, vómitos o diarrea, para reducir el riesgo de contagios. Fuente: MEP

Estas son las recomendaciones para proteger a los menores

El Ministerio de Salud solicitó prestar especial atención a los niños menores de cinco años y a las personas que presentan condiciones que podrían aumentar el riesgo de sufrir complicaciones.

Entre las principales recomendaciones se encuentra mantener actualizado el esquema de vacunación infantil, de acuerdo con la edad de cada menor y las indicaciones de las autoridades sanitarias.

También se recomienda el lavado frecuente de manos, cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar, evitar el contacto con personas enfermas y mantener ventilados los espacios cerrados.

Las autoridades aconsejan evitar las aglomeraciones con niños pequeños y mantener en casa a quienes presenten fiebre, tos, síntomas respiratorios, vómitos o diarrea, además de informar sobre estas situaciones al centro educativo correspondiente.

Otra de las indicaciones es evitar la automedicación y consultar con profesionales de salud cuando los síntomas lo requieran.

En el caso de los bebés, Salud recordó la importancia de promover la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, debido a su contribución a la protección de la salud infantil.

Finalmente, las autoridades reiteraron que los menores que necesiten atención especializada deben ser valorados inicialmente en el establecimiento de salud correspondiente, donde se determinará si requieren una referencia a otro centro médico.

El Ministerio de Salud aseguró que continuará monitoreando la evolución de las infecciones respiratorias y coordinando acciones para proteger a la población infantil durante este periodo de mayor circulación de enfermedades.

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