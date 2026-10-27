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El bloque de Eisenkot aventaja a Netanyahu en las elecciones de Israel pero ninguno logra mayoría

El Likud del primer ministro es el partido más votado, según los sondeos a pie de urna, aunque sus aliados suman menos escaños que la oposición. Con 17 o 18 diputados, las listas árabes pueden decidir quién gobierna o empujar al país a una repetición electoral

El exjefe militar israelí Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar, habla ante los medios de comunicación tras votar en las elecciones nacionales, en Herzliya, Israel, el 27 de octubre de 2026. REUTERS/Shir Torem
El exjefe militar israelí Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar, habla ante los medios de comunicación tras votar en las elecciones nacionales, en Herzliya, Israel, el 27 de octubre de 2026. REUTERS/Shir Torem
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Los partidos contrarios a Benjamin Netanyahu suman más escaños que la coalición del primer ministro tras las elecciones legislativas celebradas este martes en Israel, aunque el Likud sigue siendo la lista más votada. Ninguno de los dos bloques reúne los 61 diputados necesarios para gobernar en la Knesset, el Parlamento de 120 escaños, según los sondeos a pie de urna de las principales cadenas de televisión

El Canal 12 atribuye 52 escaños a los partidos que encabeza Gadi Eisenkot, ex jefe del Estado Mayor del ejército, y 50 al campo de Netanyahu. El Canal 13 amplía la diferencia a 53 frente a 50.

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Las formaciones árabes, también contrarias al primer ministro, sumarían 18 escaños, según el Canal 12, y 17 según el Canal 13. Su techo anterior eran los 15 que logró la Lista Conjunta en marzo de 2020. Esta vez se presentaron por separado la Lista Conjunta (10 u 11 escaños) y la Lista Árabe Unida, conocida como Ra’am (7). El Tribunal Supremo había anulado el 2 de octubre la decisión de la Comisión Central Electoral de excluir a ambas.

El Likud sería el partido más votado, con 24 o 25 escaños, por delante de Yashar, la formación centrista de Eisenkot, con 22 o 23. El resultado invierte las encuestas de la semana pasada, que daban a Yashar entre 22 y 23 diputados y al Likud entre 19 y 21. Tercero queda B’Yachad, del ex primer ministro Naftali Bennett, con 12 a 14 escaños.

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Netanyahu cuenta con el Likud, Otzma Yehudit, Shas, Judaísmo Unido de la Torá y Sionismo Religioso. Eisenkot suma Yashar, B’Yachad, los Demócratas de Yair Golan y Yisrael Beytenu, de Avigdor Lieberman. Dos partidos pequeños, Reservistas, de Yoaz Hendel, y Pueblo de Israel, de Ofer Winter, quedarían por debajo del umbral del 3,25% de los votos.

Ambos dirigentes pueden reclamar al presidente, Isaac Herzog, el primer encargo para formar Gobierno. Netanyahu lo haría como líder del partido más votado y Eisenkot como cabeza del bloque mayor. Para llegar a 61, cualquiera de los dos necesitaría apoyos que hoy no tiene. Los partidos árabes casi nunca han integrado coaliciones israelíes; la excepción fue Ra’am, que entró en el Gobierno de Bennett y Yair Lapid en junio de 2021.

Si nadie logra una mayoría, Israel volvería a las urnas con Netanyahu como primer ministro en funciones. Entre abril de 2019 y noviembre de 2022 el país celebró cinco elecciones; la última devolvió al Likud al poder con una coalición de 64 escaños.

La Comisión Central Electoral empezó el recuento tras el cierre de los colegios y publicará resultados parciales durante la noche. Las cifras oficiales suelen diferir de las proyecciones de los sondeos a pie de urna.

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