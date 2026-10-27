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Paso a paso para activar el modo Halloween en Alexa, el asistente de Amazon

La función temática incorpora música, historias de terror, juegos y respuestas especiales mediante comandos de voz para ambientar reuniones familiares y actividades en casa

Cuatro niños disfrazados observan un altavoz cilíndrico en una mesa con dulces, cerca de telarañas y un cartel de Feliz Halloween.
Esta opción puede ser usada por niños y adultos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Alexa puede activar un modo temático para Halloween que combina música, relatos, juegos y respuestas especiales mediante comandos de voz. La función permite adaptar la ambientación de una casa antes de una reunión familiar, una fiesta o un día de películas de terror.

El asistente de Amazon puede interactuar con luces inteligentes compatibles y modificar su color para acompañar la temática. Con una orden breve, los usuarios tienen acceso a recursos pensados para sumar sonidos, historias y dinámicas de juego durante la celebración.

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Cómo activar el modo Halloween en Alexa

El primer paso consiste en decir: “Alexa, activa el modo Halloween”. El comando habilita una experiencia temática que cambia algunas de las respuestas del asistente y ofrece contenidos vinculados con la fecha.

Esta opción es compatible con todos los dispositivos de Amazon. (Foto: Europa Press)
Esta opción es compatible con todos los dispositivos de Amazon. (Foto: Europa Press)

La activación no requiere ajustes manuales complejos desde la aplicación. Después de reconocer la orden, Alexa puede reproducir canciones asociadas con Halloween, dar historias de terror y ofrecer alternativas para continuar la interacción desde el dispositivo.

Qué sucede si hay luces inteligentes conectadas en el hogar

Las viviendas que cuentan con luces inteligentes compatibles pueden incorporar un componente visual a la experiencia. Alexa puede sincronizar los dispositivos de domótica con colores relacionados con Halloween, entre ellos rojo, naranja y violeta.

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Para que esa opción funcione, las lámparas deben estar previamente configuradas en la cuenta del usuario y vinculadas con el asistente. La iluminación temática puede acompañar la música, las historias y los juegos de audio, lo que permite organizar un ambiente acorde sin recurrir a controles individuales para cada dispositivo.

Cuatro personas sentadas junto a una mesa con un altavoz inteligente encendido, calabazas talladas y adornos de telarañas en la pared.
El comando “Alexa, cuéntame una historia de terror” habilita relatos para compartir en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo pedir historias de terror a Alexa para toda la familia

Una de las opciones disponibles es el comando: “Alexa, cuéntame una historia de terror”. A partir de esa petición, el asistente puede narrar leyendas y relatos asociados con el imaginario de la festividad, como La Llorona o El Jinete sin Cabeza.

La elección del contenido conviene adecuarla a la edad de quienes escuchan. En una reunión con niños, la supervisión de un adulto permite decidir si el relato es apropiado y si conviene interrumpirlo o elegir otra actividad. Las historias pueden servir como una alternativa de entretenimiento sin necesidad de pantallas.

Tres cajas de papel con palomitas, pequeñas calabazas de adorno, arañas de plástico y recortes de murciélagos sobre una mesa de madera.
Alexa puede adaptar el hogar para ver películas de terror. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, quienes busquen una dinámica de interpretación pueden decir: “Alexa, activa el modo bruja”. Con esa frase, el asistente adopta una voz y respuestas asociadas con un personaje de hechicera, que puede proponer un hechizo dentro de la conversación.

Esta función está pensada para juegos en grupo, disfraces o actividades de Halloween en casa. Puede utilizarse como un recurso para iniciar una ronda de desafíos, inventar personajes o acompañar una búsqueda de dulces.

Qué pasa al decir “mi casa me da miedo” a Alexa

El comando “Alexa, mi casa me da miedo” activa una respuesta diseñada para sorprender a quienes se encuentran cerca del parlante. El asistente puede responder con sonidos o frases inesperadas que se incorporan al clima de una reunión temática.

Los asistentes de voz son útiles para diferentes espacios y tareas. (Foto: REUTERS/Elijah Nouvelage/File Photo)
Los asistentes de voz son útiles para diferentes espacios y tareas. (Foto: REUTERS/Elijah Nouvelage/File Photo)

La función es útil para introducir un momento de juego entre familiares o invitados. Como ocurre con los relatos de terror, se sugiere considerar la presencia de niños pequeños o personas sensibles a ruidos repentinos. El objetivo es sumar una reacción breve al encuentro, sin necesidad de preparar efectos de sonidos.

Cuáles juegos tiene Alexa para Halloween

Alexa cuenta con un juego de audio interactivo al que se accede con el comando: “Alexa, abre casa embrujada”. La propuesta plantea un recorrido virtual por una mansión fantasmal, donde cada participante debe elegir entre distintas opciones para avanzar en la historia.

Las decisiones modifican el desarrollo del juego y convierten al grupo en parte de la narración. Esta modalidad puede funcionar durante una reunión familiar porque invita a responder en voz alta y acordar qué camino tomar. El juego combina relato, elecciones y efectos sonoros dentro de una misma actividad.

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