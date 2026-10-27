Guatemala

Pensionados del Seguro Social en Guatemala recibirán un bono único de USD 131 durante octubre de 2026

La institución transferirá la prestación extraordinaria sin trámites a las cuentas utilizadas para los cobros habituales, conforme al Acuerdo 1571, vigente desde el 28 de octubre tras su publicación oficial

Una alcancía azul, una pila de monedas y una billetera abierta con billetes sobre una mesa de madera, frente a un edificio de varios niveles.
Una billetera y una alcancía se sitúan frente a la sede central del IGSS, entidad que otorgará un bono único a los pensionados en Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El IGSS otorgará un bono extraordinario y único de Q 1.000 (USD 131) a pensionados de tres programas durante octubre de 2026, como parte de la conmemoración por los 80 años del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El aporte se acreditará de manera automática en las cuentas bancarias donde los beneficiarios reciben habitualmente sus pensiones.

La Junta Directiva formalizó la medida mediante el Acuerdo 1571, publicado el 27 de octubre en el Diario de Centro América. La disposición entró en vigencia el miércoles 28 de octubre, un día después de su publicación oficial.

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El beneficio corresponde a quienes tengan una pensión en curso de pago cuando la normativa comience a aplicarse. El instituto estableció que el desembolso se financiará a partir de estudios actuariales y técnicos que determinaron su capacidad para otorgarlo sin comprometer la estabilidad de los fondos involucrados.

Documento digital con el logotipo del IGSS y texto de un comunicado sobre un bono para pensionados emitido en Guatemala
Un comunicado oficial del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social anuncia la entrega de un bono único de mil quetzales a sus pensionados en Guatemala durante octubre de 2026. (Instituto Guatemalteco de Seguridad Social)

Tres programas incluidos y un límite para cobros simultáneos

El pago alcanzará a pensionados del Programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia, conocido como IVS; del Plan de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del IGSS; y de las pensiones por muerte accidental reguladas por el Acuerdo 97 de la Junta Directiva.

Las personas que perciban beneficios tanto del Plan de Pensiones de los Trabajadores como del régimen IVS recibirán un solo aporte extraordinario. La norma impide acumular pagos por estar incorporado en más de uno de los programas contemplados.

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El mecanismo de distribución variará según la prestación. En las pensiones derivadas de riesgo de muerte, el total del bono se dividirá en partes iguales entre todos los beneficiarios reconocidos; si existe una sola persona con derecho, recibirá el monto completo.

La misma modalidad se aplicará a las pensiones por riesgo de sobrevivencia y a las prestaciones del Plan de Pensiones vinculadas con sobrevivencia. En esos casos, el aporte se distribuye entre quienes figuren como beneficiarios de la pensión.

Los jubilados por vejez e invalidez recibirán el total directamente, al igual que los pensionados del Plan de Pensiones de los Trabajadores. Para esas categorías no habrá reparto entre terceros.

Depósito automático y condiciones para pensionados suspendidos

El pago se realizará durante octubre de 2026 para quienes ya estén incluidos en la nómina de pensiones. No será necesario presentar solicitudes, realizar gestiones administrativas ni tramitar una inscripción adicional ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

Los pensionados con prestaciones suspendidas podrán acceder al bono cuando cumplan las condiciones que restablezcan su derecho. En esos casos, el aporte se depositará junto con la reactivación de la pensión correspondiente.

El artículo 4 del Acuerdo 1571 excluye a quienes hayan perdido el derecho de pensionamiento al momento de generarse la nómina de octubre de 2026. La condición decisiva será, por lo tanto, mantener vigente la prestación en el registro utilizado para procesar el pago.

La institución depositará los recursos en la misma cuenta bancaria destinada al cobro regular de la pensión. El mecanismo evita que los beneficiarios tengan que concurrir a oficinas o abrir nuevas cuentas para recibir el aporte.

Ocho décadas desde la creación del seguro social guatemalteco

El IGSS fue creado por el Decreto 295 del Congreso de la República, su Ley Orgánica, aprobada el 28 de octubre de 1944 durante la presidencia de Juan José Arévalo Bermejo. La norma fue sancionada dos días después.

La entidad inició oficialmente sus operaciones el 2 de enero de 1947. Su primera sede funcionó en el actual Edificio de Auxilios Mutuos, ubicado en la zona uno de la Ciudad de Guatemala.

La cobertura del organismo se amplió en los años siguientes. En 1949 incorporó el Programa de Accidentes de Trabajo y, en 1953, entró en vigencia el Reglamento de Protección Materno Infantil, antecedente del posterior Programa de Enfermedad y Maternidad.

Las oficinas centrales fueron inauguradas en 1959 en un edificio diseñado por los arquitectos Jorge Montes Córdoba y Roberto Aycinena Echeverría.

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