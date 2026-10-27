El Ministerio de Obras Públicas presenta el mayor presupuesto de su historia para invertir en infraestructura en El Salvador

El Ministerio de Obras Públicas de El Salvador presentó ante la Asamblea Legislativa un presupuesto de USD 1.057 millones para 2027./ (Asamblea Legislativa)

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La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa de El Salvador inició este 27 de octubre el análisis de las asignaciones previstas para 2027. El Ministerio de Obras Públicas y de Transporte presentó un presupuesto de USD 1.057 millones, el mayor en la historia de la institución, mientras que la Dirección de Obras Municipales (DOM) sustentó una asignación de USD 502 millones para infraestructura local, educación, salud y desarrollo comunitario.

El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, explicó que USD 1.045 millones, equivalentes al 98.9% de los recursos de la cartera, se destinarán a inversión. El financiamiento contempla USD 476 millones del Fondo General de la Nación, USD 579 millones de préstamos externos y USD 1.4 millones de donaciones.

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Rodríguez señaló que la asignación permitirá continuar obras ya iniciadas y abrir nuevos procesos de contratación. Entre los proyectos mencionados figuran la continuidad de la ampliación de la carretera Litoral, la ejecución de pasos a desnivel, programas de drenaje, rehabilitación de centros educativos y trabajos de conectividad vial en varios departamentos.

Uno de los proyectos centrales expuestos ante los diputados fue el bypass de Apopa, para el cual el presupuesto de 2027 reserva USD 30.8 millones. El ministro indicó que la licitación se encuentra en la fase final de evaluación y que la construcción podría comenzar, a más tardar, en diciembre, una vez concluyan las revisiones del Banco Mundial.

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El 98,9% de los recursos del Ministerio de Obras Públicas financiará proyectos de inversión en infraestructura nacional, según el ministro, Romeo Rodríguez. / (Ministerio de Obras Públicas)

La obra tendría un plazo contractual de 24 meses. Según Rodríguez, al tratarse de una carretera nueva, las afectaciones al tránsito serían limitadas durante buena parte de la ejecución. Las intervenciones sobre las vías existentes se concentrarían hacia la etapa final, cuando se realicen las conexiones y pasos a desnivel.

Durante la sesión, diputados solicitaron que se prioricen soluciones para la Carretera Troncal del Norte, una de las rutas con mayor carga vehicular hacia Chalatenango, Apopa, Aguilares y la frontera El Poy. El diputado Reinaldo Cardoza planteó la necesidad de ampliar la vía a cuatro carriles ante el crecimiento del comercio y la movilidad regional.

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Rodríguez respondió que el presupuesto de 2027 incluye una rehabilitación integral de la Troncal del Norte mediante el Fondo de Conservación Vial. También afirmó que el ministerio evalúa ampliaciones futuras en corredores logísticos hacia Honduras, Guatemala y el oriente del país.

Surf City y Los Chorros concentran parte de la inversión vial

El ministro detalló que la ampliación de la ruta Surf City, entre playa El Obispo y El Zonte, ya está en ejecución. El plan contempla ampliar de dos a cuatro carriles varios tramos de la carretera Litoral en La Libertad. Para esa intervención, el proyecto presupuestario incluye USD 15 millones.

La cartera también proyecta USD 69 millones para la continuidad de la carretera de Los Chorros, recursos para el paso multinivel del Kilo 5, la construcción del aerocable de Mejicanos, obras de mitigación en San Miguel y plantas de tratamiento de aguas residuales en la costa de La Libertad.

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El plan vial contempla USD 15 millones para la ruta Surf City y USD 69 millones para la carretera de Los Chorros./ (Ministerio de Obras Públicas)

El presupuesto incorpora además USD 100 millones para la construcción y mejora de centros educativos dentro del programa Dos Escuelas por Día. Rodríguez explicó que parte de esos recursos aparece bajo la categoría de adquisición de bienes y servicios, debido a que el ministerio compra materiales para las intervenciones ejecutadas con personal en fase de confianza.

La DOM prevé USD 95 millones para hospitales de Santa Ana y San Miguel

La Dirección de Obras Municipales (DOM) presentó un presupuesto de USD 502.4 millones para 2027. De ese monto, USD 451.2 millones provendrían del Fondo General y USD 51.2 millones de créditos externos.

La institución asignó USD 100 millones a infraestructura vial; USD 76 millones a escuelas; y USD 146.2 millones a mercados, parques, polideportivos, centros históricos y otras obras comunitarias. También prevé USD 95 millones para el mejoramiento y equipamiento de los hospitales San Juan de Dios de Santa Ana y San Miguel.

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El representante de la DOM, Víctor Jiménez, señaló que la transformación de la infraestructura sanitaria tomó como referencia la renovación del Hospital Rosales, que incluyó la restauración de su edificio histórico y una nueva torre de consulta externa y hospital de día.

La Comisión de Hacienda continuará el estudio de la propuesta presupuestaria para 2027 antes de que el pleno legislativo conozca el dictamen correspondiente.