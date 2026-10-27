La Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal en Guatemala solicita USD 13.3 millones para mantener en 2027 las sedes abiertas este año

Integrantes de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República de Guatemala sesionan alrededor de una mesa de conferencias. (Congreso de la República de Guatemala)

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La UNAER solicitó al Congreso de Guatemala 101,6 millones de quetzales adicionales para su presupuesto de 2027, con el fin de mantener durante los doce meses las sedes que abrió en 2026. Carlos de León, director de la institución, defendió el aumento ante la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda porque el crecimiento de pacientes exige sostener una cobertura territorial ampliada.

La Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico cuenta con un presupuesto vigente de 530 millones de quetzales para 2026. Hasta septiembre había ejecutado el 65% de esos recursos, un nivel que De León atribuyó a la planificación necesaria para enfrentar los dos últimos meses del año.

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El director explicó que el último desembolso presupuestario llega en octubre y que la institución no recibe nuevas transferencias en noviembre ni diciembre. Por esa razón, UNAER reserva parte de los fondos obtenidos durante el año para cubrir salarios, medicamentos, insumos y servicios durante ese período.

“Prácticamente podríamos decir que estamos de acuerdo a lo necesario, a lo esperado”, afirmó De León ante los integrantes de la comisión legislativa al referirse a la ejecución presupuestaria registrada hasta septiembre.

Integrantes de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República de Guatemala sesionan alrededor de una mesa de conferencias. (Congreso de la República de Guatemala)

Una demanda de atención renal en aumento

La institución atendió a 15.412 pacientes en 2025 y proyecta cerrar 2026 con 17.308 personas bajo tratamiento. Esa variación representa un aumento del 12% respecto del año anterior y duplica el crecimiento del 5% observado entre 2025 y 2026.

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De León sostuvo que UNAER es la única entidad de Guatemala que brinda atención integral y gratuita a pacientes con enfermedad renal crónica. El crecimiento previsto para este año fue uno de los argumentos centrales expuestos ante los diputados para reclamar una asignación mayor en el próximo ejercicio fiscal.

Durante 2026, la unidad abrió servicios en Quetzaltenango, Santa Rosa, Cuilapa, Petén, Jalapa, Puerto Barrios y Malacatán. La mayoría de esas sedes comenzó a funcionar a mitad de año o cerca del cierre del ejercicio, de modo que los fondos vigentes solo alcanzaron para financiar una parte de sus meses de actividad.

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El incremento reclamado para 2027 apunta a que la red ampliada opere durante todo el año. La institución busca evitar que las aperturas realizadas en distintos departamentos dependan de recursos pensados para períodos parciales de atención.

El diputado que presidió la audiencia también mencionó la apertura de un cuarto turno en una de las sedes de UNAER. Esa ampliación fue gestionada junto con el diputado Byron Rodríguez para aumentar la capacidad de atención.

Medicamentos para seis meses y convenios de atención

El abastecimiento de medicamentos e insumos alcanzó el 95% para un período de seis meses, de acuerdo con los datos presentados por el director. La medición habitual de este tipo de suministros suele considerar existencias para uno o tres meses.

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De León incluyó ese nivel de cobertura entre los resultados de gestión de la institución durante 2026. También señaló la firma de convenios interinstitucionales destinados a fortalecer los servicios de atención renal.

La discusión presupuestaria incluyó referencias a las causas que inciden en el aumento de los diagnósticos. Durante la apertura de la audiencia, el diputado a cargo de la comisión vinculó los casos de enfermedad renal crónica con el uso de herbicidas y otros productos agroquímicos en algunas regiones del país, además de la diabetes.

El legislador destacó el trabajo de UNAER en su departamento y mencionó la coordinación con Rodríguez para habilitar el turno adicional. La intervención situó la expansión de la red de atención en el debate sobre la respuesta estatal a una enfermedad que demanda tratamientos continuos.

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La solicitud de 101,6 millones de quetzales fue presentada como el recurso necesario para sostener en 2027 las sedes incorporadas durante este año. De León pidió el respaldo de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda para garantizar que los nuevos servicios permanezcan operativos durante el próximo ejercicio.