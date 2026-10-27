Economía

Empleadas domésticas: cuánto cobran en noviembre tras un nuevo aumento

El personal de casas particulares recibirá una suba del 1,6% en noviembre y otra igual en diciembre de 2026. Las escalas por hora varían según la categoría, la modalidad de retiro y los adicionales

Una persona con guantes azules pasa un paño por el interior de un cubo de basura metálico abierto junto a una encimera de cocina.
El personal de casas particulares percibirá un incremento salarial del 1,6 % en noviembre y del 1,6 % en diciembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El personal de casas particulares tendrá un aumento salarial del 1,6% en noviembre y otro 1,6% en diciembre de 2026, de acuerdo con el cronograma de actualizaciones establecido para el sector. Las subas alcanzan a todas las categorías y modalidades de contratación, tanto con retiro como sin retiro.

La actualización forma parte de la Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, que fijó incrementos mensuales entre agosto y diciembre. La medida incide sobre quienes cobran por hora y sobre las trabajadoras que perciben una remuneración mensual, aunque el monto final depende de la categoría, la carga horaria y los adicionales que correspondan en cada vínculo laboral.

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Con el ajuste previsto para noviembre, además, se incorporará al salario básico el 25 % restante de la suma no remunerativa de $ 20.000 dispuesta en agosto. Diciembre completará el esquema salarial acordado hasta fin de año.

Los aumentos completan un esquema de cinco actualizaciones mensuales

La paritaria del personal doméstico definió una secuencia de incrementos escalonados para el segundo semestre de 2026. Los porcentajes se aplicaron sobre los salarios mínimos vigentes en cada período y alcanzaron a las cinco categorías previstas para el trabajo en casas particulares.

El cronograma quedó establecido de la siguiente manera:

  • Agosto: 1,9%
  • Septiembre: 1,8%
  • Octubre: 1,7%
  • Noviembre: 1,6%
  • Diciembre: 1,6%

Así, el aumento de noviembre se calcula sobre los mínimos de octubre. A esa actualización se suma la integración al básico de una parte pendiente de la suma extraordinaria que se había dispuesto en agosto. El último tramo de esa incorporación equivale al 25 % de los $ 20.000 fijados entonces.

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La escala diferencia las remuneraciones de acuerdo con las tareas que desempeña cada persona. También contempla, salvo en la categoría de caseros, la modalidad con retiro y sin retiro. Esta última se aplica cuando la trabajadora reside en el domicilio donde presta servicios.

Unas manos lavan con esponja el vaso de una licuadora en un fregadero, junto a la base y las aspas desarmadas.
La Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares fijó las actualizaciones mensuales del sector. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los valores mínimos por hora de noviembre varían según la categoría

Los montos de noviembre funcionan como pisos salariales. Es decir, ningún empleador puede pagar por debajo de esas cifras por cada hora trabajada, sin considerar luego los adicionales que puedan corresponder.

Para noviembre de 2026, los valores mínimos por hora informados son los siguientes:

  • Supervisión
    • Con retiro: $ 5.339,08
    • Sin retiro: $ 4.923,44
  • Tareas específicas
    • Con retiro: $ 5.093,82
    • Sin retiro: $ 4.695,59
  • Caseros
    • Sin retiro: $ 4.447,11
    • Esta categoría no contempla modalidad con retiro, ya que incluye a quienes viven en el lugar donde cumplen sus funciones.
  • Asistencia y cuidado de personas
    • Con retiro: $ 4.918,66
    • Sin retiro: $ 4.447,11
  • Tareas generales
    • Con retiro: $ 4.447,11
    • Sin retiro: $ 4.170,52

La categoría de supervisión comprende la coordinación y el control de las tareas de otras personas trabajadoras. Tareas específicas, por su parte, contempla labores que requieren conocimientos particulares, como cocina contratada de manera exclusiva u otras funciones especializadas.

En asistencia y cuidado de personas se incluyen las tareas destinadas al acompañamiento de niñas, niños, adolescentes, personas mayores, enfermas o con discapacidad. Las tareas generales abarcan limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas, entre otras actividades del hogar.

Mano que presiona el gatillo de una botella pulverizadora y proyecta una nube de líquido hacia una tela morada
El haber básico de noviembre incorporará el 25 % restante de la suma no remunerativa de 20.000 pesos otorgada en agosto.

Antigüedad, horas extra y zona desfavorable elevan la remuneración final

El salario por hora o mensual no es el único componente que debe considerarse para calcular cuánto cobra una empleada doméstica. La normativa laboral prevé adicionales que se suman al básico según las condiciones de cada relación de trabajo.

Uno de ellos es el adicional por antigüedad. Corresponde un 1 % del salario por cada año trabajado con el mismo empleador. El cálculo se realiza únicamente sobre el tiempo transcurrido dentro de esa relación laboral, por lo que no incorpora períodos trabajados para otros empleadores.

También se aplican recargos cuando la jornada excede el horario habitual. Las horas extra tienen los siguientes adicionales:

  • 50 % de recargo para las horas trabajadas en días comunes.
  • 100 % de recargo para las horas realizadas los sábados después de las 13, los domingos y los feriados.

Por otra parte, la legislación establece un plus para quienes trabajan en zonas consideradas desfavorables. El adicional equivale al 31 % sobre los salarios mínimos y alcanza a relaciones laborales cuyo domicilio de explotación se ubique en:

  • La Pampa.
  • Río Negro.
  • Chubut.
  • Neuquén.
  • Santa Cruz.
  • Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
  • El partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires.

Estos suplementos pueden modificar de forma sustancial la remuneración final de cada trabajadora. Por eso, al momento de liquidar el sueldo de noviembre y diciembre, deben contemplarse tanto la categoría y la modalidad de retiro como la antigüedad, las horas extra y la zona donde se desarrolla la actividad.

Diciembre cerrará el acuerdo salarial vigente para el sector

El ajuste de diciembre será idéntico al de noviembre, con un aumento del 1,6 % sobre los mínimos que queden vigentes luego de la actualización anterior. Con ese tramo finalizará el esquema de subas definido entre agosto y diciembre de 2026 para el personal de casas particulares.

Los valores mensuales de cada categoría seguirán la misma lógica de actualización, aunque su aplicación concreta dependerá de la jornada pactada y de si el trabajo se realiza con retiro o sin retiro. Una vez concluido diciembre, el sector quedará a la espera de nuevas definiciones de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares sobre la próxima revisión salarial.

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