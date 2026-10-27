Política

Los empleados de comercio acordaron un nuevo aumento salarial para el último trimestre y sumarán un bono de $50 mil

El gremio, junto a las cámaras empresariales, alcanzó un acuerdo paritario que regirá para los meses de octubre, noviembre y diciembre. Los detalles de las mejoras que recibirán 1.200.000 trabajadores

Personas compran huevos de chocolate de Pascua en un supermercado. Un hombre empuja un carrito lleno; dos mujeres observan un huevo gigante decorado.
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios pactó un incremento salarial del 5,7% para el último trimestre de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) alcanzó un nuevo acuerdo paritario junto a las cámaras empresariales para los últimos tres meses del año. De esta manera, el entendimiento será con un aumento trimestral del 5,7% y sumarán un bono de 50 mil pesos.

El gremio logró el nuevo acuerdo que regirá para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2026 tras una serie de reuniones con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA).

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El incremento pactado se distribuirá en tres tramos mensuales iguales: un 1,9% en octubre, otro 1,9% en noviembre y un 1,9% adicional en diciembre. Cada uno de esos porcentajes se calculará sobre las escalas salariales correspondientes a septiembre de 2026, tomando como referencia también las sumas de carácter no remunerativo vigentes a esa fecha.

Además del ajuste salarial, las partes acordaron el pago de una asignación extraordinaria de $50.000, de carácter no remunerativo, no acumulativo y por única vez, destinada a trabajadores de todas las categorías contempladas. Ese monto se abonará en dos cuotas idénticas de $25.000: la primera con los haberes de octubre y la segunda con los de noviembre.

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Cuatro empleados en un comercio: un hombre organiza ropa, dos mujeres disponen calzado y otra mujer maneja una caja registradora.
El ajuste de haberes para los trabajadores mercantiles se liquida en tres tramos mensuales del 1,9% entre octubre y diciembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro punto relevante del entendimiento es la continuidad de la suma fija no remunerativa de $120.000 que había sido establecida en la negociación anterior. Según lo convenido, ese importe se seguirá liquidando durante la vigencia de este nuevo período trimestral, lo que garantiza que los trabajadores mantengan ese componente dentro de sus ingresos mensuales.

El acuerdo alcanza a cerca de 1.200.000 empleados del sector comercial de todo el país, encuadrados bajo el convenio 130/75. Cabe recordar que en julio de este año, FAECYS y las mismas cámaras empresariales habían firmado un entendimiento con idéntica estructura: un incremento del 5,7% distribuido en tres tramos del 1,9% para julio, agosto y septiembre, acompañado también por un bono extraordinario de $50.000. La nueva paritaria replica ese esquema para el último trimestre, en línea con la dinámica de revisión periódica adoptada por las partes durante 2026.

El secretario general de FAECYS, Armando Cavalieri, se refirió al resultado de las negociaciones: “Hemos alcanzado un nuevo acuerdo paritario que es resultado del diálogo, la responsabilidad y el esfuerzo de todas las partes”, señaló. El dirigente sindical también hizo hincapié en las condiciones que rodean a la actividad mercantil: “En un escenario económico difícil, donde la actividad comercial enfrenta importantes desafíos, es fundamental mantener abiertos los canales de negociación para encontrar respuestas concretas a las necesidades de los trabajadores”, sostuvo.

Armando Cavalieri, del Sindicato de Comercio
Armando Cavalieri sostuvo que la paritaria aporta previsibilidad a la actividad frente a las dificultades del escenario económico

En la misma línea, Cavalieri reconoció: “Sabemos que la situación económica es compleja y que muchas pequeñas y medianas empresas, así como los comercios de cercanía, atraviesan dificultades”, indicó. Luego añadió: “Por eso, trabajamos para alcanzar un acuerdo que contemple esa realidad, pero que al mismo tiempo permita seguir acompañando el poder adquisitivo de los trabajadores, preservar las fuentes de empleo y aportar previsibilidad a una actividad que resulta fundamental para la economía del país”.

Según lo establecido en el acuerdo firmado en julio, la suma de $120.000 no solo se mantiene como componente del salario, sino que además comenzó a incorporarse de forma gradual a las escalas salariales básicas convencionales. Esa incorporación se realiza en seis cuotas de $20.000 cada una, un proceso que se extiende a lo largo de varios meses con el objetivo de absorber progresivamente ese monto dentro de la estructura remunerativa formal del convenio. Las sumas pendientes de integración continuarán liquidándose conforme a lo pactado en la cláusula tercera del entendimiento suscripto el 26 de marzo de 2026.

Las partes firmantes también asumieron el compromiso de volver a reunirse una vez finalizado el trimestre para analizar las variaciones económicas registradas durante el período y evaluar los próximos pasos en materia salarial.

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