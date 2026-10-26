Los videojuegos que salen del 26 al 30 de octubre para PC, PS5, Xbox y Switch 2

Estos son los videojuegos que llegan a PC y consolas del 26 al 30 de octubre - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Del 26 al 30 de octubre de 2026, los videojuegos que salen para PC, PS5, Xbox y Switch 2 reúnen estrenos de acción, terror, estrategia, simulación y aventuras narrativas. La última semana del mes concentra lanzamientos esperados como Phantom Blade Zero y Steins;Gate Re, además de versiones para nuevas consolas, expansiones y producciones independientes.

El calendario resulta relevante porque varias propuestas llegan a más de una plataforma al mismo tiempo. Minecraft estrena edición para Switch 2, Mouthwashing salta desde PC hacia consolas y Metro 2033 Redux recibe versiones nativas para PS5 y Xbox Series X|S. Esta es la selección ordenada por plataforma.

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PC concentra RPG, simulación y juegos de supervivencia

El 26 de octubre llega PAO PAO en acceso anticipado. El simulador de vida de ArtDock se desarrolla en un pueblo costero y permite jugar en solitario o en cooperativo para cuatro personas. Sus actividades incluyen pesca, agricultura, cocina, recolección de recursos y construcción de una vivienda.

Phantom Blade Zero y Steins;Gate Re encabezan los estrenos de la semana - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un día después debutan Emberville y The Long Dark: Iron Road, ambos en acceso anticipado. Emberville plantea un RPG de acción isométrico en un mundo subterráneo donde morir no es permanente. The Long Dark, por su parte, presenta una expansión independiente situada en Cauldron Island, con más de 100 kilómetros de vías ferroviarias y un tren experimental que debe ser restaurado.

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El 28 de octubre se publican SULFUR, Rogue Reigns, Culdcept Begins, Probably Stolen - Cyberpunk Shopkeeper Sim y Fantasy World Manager. SULFUR alcanza su versión 1.0 después de dos años de acceso anticipado y combina disparos en primera persona, progresión roguelike, armas modificables y exploración de escenarios peligrosos.

La lista de PC continúa el 29 de octubre con ATMOSFAR, Cairn - On the Trail: Deep Water, Phantom Blade Zero, Steins;Gate Re, The Wolf Among Us Remastered, Mouthwashing, Croc 2: Kingdom of the Gobbos y Age of Empires IV: Raiders of the North.

PS5 recibirá acción, terror y remasterizaciones

Los usuarios de PS5 podrán jugar Remothered: Red Nun’s Legacy desde el 27 de octubre. La tercera entrega de la serie de terror sigue a Susan, quien busca a su hija en una residencia abandonada de Sicilia. La exploración, los puzles y el sigilo vuelven a ser centrales, junto con poderes vinculados a espejos, polillas y recuerdos.

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Los usuarios de PlayStation recibirán estrenos de acción, terror, supervivencia y aventuras narrativas, junto con remasterizaciones y expansiones que llegarán durante la última semana de octubre - REUTERS/Claudia Greco/File Photo

Ese mismo día llega Farming Simulator 25: Beans & Alpacas Expansion. La expansión traslada la actividad agrícola a Catuaí, una región inspirada en Sudamérica, con café, alpacas, nuevas cadenas de producción y más de 25 máquinas.

El 28 de octubre se estrena ANOMALITH, una aventura de supervivencia y disparos en tercera persona. Reona Minazuki entra en zonas anómalas de Japón para encontrar a una amiga desaparecida. El juego incluye recursos, doce poderes y escenarios que alteran las reglas naturales.

El 29 de octubre concentra varios títulos: Phantom Blade Zero, Crimson Desert Enhanced: Charting the Unknown, Hunting Simulator 3, Mouthwashing, Croc 2: Kingdom of the Gobbos, Steins;Gate Re y The Wolf Among Us Remastered. También llegan las versiones actualizadas de Metro 2033 Redux y Metro: Last Light Redux, con resolución 4K, 60 imágenes por segundo y un modo de hasta 120 fps.

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Xbox Series X|S amplía estrategia y simulación

En Xbox Series X|S, Farming Simulator 25 incorpora su expansión el 27 de octubre. SULFUR llega el 28 de octubre junto al contenido WWE 2K26 X Street Fighter Elite Pack, que transforma a cinco luchadores de WWE en versiones inspiradas en personajes de Street Fighter.

Xbox ampliará su catálogo con títulos como Phantom Blade Zero, Steins;Gate Re, Mouthwashing y nuevas versiones de Metro 2033 Redux para sus consolas actuales

El 29 de octubre será la fecha principal para la consola de Microsoft. Phantom Blade Zero, Steins;Gate Re, Hunting Simulator 3, Mouthwashing, Croc 2 y las versiones renovadas de Metro estarán disponibles ese día.

Age of Empires IV: Raiders of the North añade dos civilizaciones completas: vikingos y escoceses. Cada una contará con edificios, unidades, economía y estilos de juego propios. La expansión también incorpora cuatro misiones para The Crucible.

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Switch 2 tendrá Minecraft, ciudades y novelas visuales

Switch 2 recibe Minecraft el 27 de octubre con mejoras visuales y de rendimiento. La edición incorpora Vibrant Visuals, un tratamiento gráfico con iluminación, sombras y otros efectos, además de actualizar contenidos de Nintendo como el paquete de Super Mario.

Nintendo estrenará Minecraft en Switch 2 con mejoras visuales, además de nuevas aventuras, simuladores y novelas visuales que completarán la agenda de lanzamientos de octubre

El 28 de octubre llegan Cities: Skylines - Expanded Edition, ANOMALITH y SULFUR. Al día siguiente se publican Steins;Gate Re, Hello Kitty Party Land y Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 - Nintendo Switch 2 Edition.

La semana concluye el 30 de octubre con Queen’s Domain en PC, PS5, Xbox Series X|S y Switch 2. El RPG de acción en primera persona propone explorar una isla, atravesar mazmorras y utilizar una espada que también permite desplazarse por el escenario.

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La variedad de lanzamientos confirma que el calendario ya no depende de una sola consola ni de un único género. Entre grandes producciones, remasterizaciones y proyectos independientes, la última semana de octubre ofrece opciones para distintos públicos y consolida la llegada simultánea de juegos a varias plataformas.