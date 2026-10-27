Economía

Por primera vez en el año, el BCRA no compró divisas por dos ruedas consecutivas

La autoridad monetaria volvió a mantenerse al margen del mercado de cambios, en una rueda en la que el dólar mayorista bajó a $1.538 y las reservas subieron a USD 50.580 millones. Ayer ya había interrumpido las compras ante la volatilidad cambiaria posterior al balotaje de Brasil

El Banco Central acumuló dos ruedas consecutivas sin compras de divisas en el mercado oficial de cambios. (REUTERS/Enrique Marcarian)
El Banco Central acumuló dos ruedas consecutivas sin compras de divisas en el mercado oficial de cambios. (REUTERS/Enrique Marcarian)
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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a mantenerse al margen del mercado de cambios y completó dos ruedas consecutivas sin compras de divisas, una situación inédita en lo que va de 2026. La decisión coincidió con una baja del dólar mayorista, que cerró en $ 1.538, y con la fecha de fijación del tipo de cambio de una letra del Tesoro atada a la evolución de la moneda estadounidense.

La autoridad monetaria informó que las reservas internacionales brutas finalizaron el martes 27 de octubre en USD 50.580 millones, frente a los USD 50.481 millones del lunes. El incremento de USD 99 millones no obedeció a compras oficiales en la plaza cambiaria: el stock de reservas también se modifica por pagos, depósitos, movimientos de las cuentas del sector público y variaciones en la valuación de los activos.

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El resultado prolongó la pausa que había comenzado el lunes, cuando el BCRA había interrumpido una racha de 19 jornadas con saldo comprador. Entre el 2 de enero y el 26 de octubre, la entidad había adquirido divisas en 194 de las 199 ruedas cambiarias transcurridas. Las cinco jornadas previas sin compras habían terminado con saldo nulo, sin ventas netas de dólares.

La segunda rueda sin intervención llegó con un cambio en el comportamiento del mercado. El tipo de cambio mayorista cedió $ 2 respecto del cierre del lunes y terminó en $ 1.538, luego de haber encadenado siete subas consecutivas. El tipo de cambio de referencia, que el BCRA calcula bajo la Comunicación “A” 3500, quedó establecido en $ 1.538,7410.

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El dólar minorista cerró en $ 1.506,870 para la compra y $ 1.559,939 para la venta. En tanto, el techo de la banda cambiaria se ubicó en $ 1.947,79, por lo que la cotización mayorista permaneció a $ 409,79, o 26,6%, de ese límite.

Gráfico de barras sobre compras diarias de dólares del Banco Central argentino, con cifras de ruedas operadas y fechas sin adquisiciones de divisas
El Banco Central superó en más del 50% la pauta anual de acumulación de reservas acordada con el Fondo Monetario Internacional.

La fijación del tipo de cambio de una letra atada al dólar coincidió con la ausencia de compras

La rueda del martes tuvo además un elemento técnico relevante: fue la fecha de fixing de la Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento el 30 de octubre de 2026, identificada como D30O6. La cotización de referencia de esta jornada definirá el monto final en pesos que recibirán los tenedores del instrumento a su vencimiento, previsto para este viernes.

Las letras dólar-linked ajustan su pago en moneda local de acuerdo con la evolución del tipo de cambio oficial. En el caso de la D30O6, el valor difundido por el Central para este martes será la variable utilizada para determinar esa liquidación. El fixing despeja así la incertidumbre sobre la cotización aplicable al vencimiento del título.

El Gobierno había realizado previamente un canje de deuda para reducir el saldo de la letra que quedaba expuesto a esta fecha. Esa operación alivió parte del volumen que debía atravesar la instancia de fijación, aunque el mercado siguió de cerca la dinámica del tipo de cambio durante una rueda que concentraba atención sobre esa referencia.

En jornadas de fixing de instrumentos atados al dólar o de vencimientos relevantes de contratos de futuros, el BCRA suele evitar sumar demanda de divisas en el mercado oficial. La decisión busca no añadir presión sobre la cotización que se utiliza para calcular pagos y liquidaciones. Esa conducta no permite atribuir por sí sola la ausencia de compras al fixing de la D30O6, pero aporta contexto a la cautela de la entidad en esta oportunidad.

El lunes, la suspensión de las compras se había dado en un escenario de tensión regional después de la depreciación del real brasileño tras las elecciones en ese país. Brasil es el principal socio comercial de Argentina y el movimiento de su moneda influye en la competitividad cambiaria y en las expectativas locales. En esa rueda, el dólar mayorista había avanzado hasta $ 1.540.

City porteña - Bloomberg -
El tipo de cambio mayorista retrocedió a $ 1.538 y se ubicó a 26,6% de distancia del techo de la banda cambiaria. (Photographer: Sarah Pabst/Bloomberg)

Este martes, en cambio, el real recuperó parte del terreno perdido y el dólar estadounidense bajó 1,1% en Brasil, a 5,35 reales por unidad. Esa corrección parcial estuvo acompañada por el descenso de la cotización mayorista argentina, pese a que el volumen negociado en el segmento de contado se redujo a USD 429,9 millones.

Las reservas subieron pese a que el BCRA no compró dólares

La diferencia entre el saldo de intervención y la variación diaria de las reservas resulta central para interpretar los datos. El BCRA no adquirió ni vendió divisas en el mercado de cambios durante las dos últimas ruedas, pero las reservas brutas mostraron una suba diaria. Las compras en el mercado oficial son uno de los factores que inciden sobre ese stock, aunque no el único.

Hasta el viernes 23 de octubre, el Central acumulaba compras por USD 15.821 millones en 2026, tanto dentro como fuera del mercado de cambios. Esa cifra superaba en más de 50% la meta anual de USD 10.000 millones prevista en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La proyección oficial apuntaba a cerrar el año cerca de USD 20.000 millones.

La secuencia compradora había tenido varios tramos durante el año. El más extenso abarcó 135 ruedas, entre el 5 de enero y el 27 de julio. Luego se registraron períodos de 27 y de 13 jornadas consecutivas con compras, antes de la última racha de 19 ruedas que terminó el lunes. La actual pausa es la primera vez en 2026 en que el BCRA acumula dos días consecutivos sin sumar divisas.

La evolución del dólar financiero seguirá bajo seguimiento. El contado con liquidación se acercó a $ 1.700 y la brecha con el dólar MEP se amplió en la rueda previa, aunque todavía se mantenía lejos de los máximos observados en otros períodos. También será relevante la reacción del mercado al vencimiento de la D30O6, ya con el tipo de cambio de referencia fijado en $ 1.538,7410.

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