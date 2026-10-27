Apple reconoce fallos en la pantalla de algunas unidades del iPhone Duo: “Somos conscientes de un problema”

Varios usuarios reportan fallos en su iPhone Duo a los pocos días de usarlo. (Captura de video)

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A pocos días de su llegada a las tiendas, el iPhone Duo enfrenta reportes de grietas y otros fallos en la pantalla interior. Algunos usuarios aseguran que los daños aparecieron poco después de estrenar el teléfono plegable, y Apple ha reconocido que existe un problema que afecta a un número reducido de unidades. La compañía recomienda a quienes detecten fallos que contacten con su servicio de atención al cliente para solicitar un cambio.

“Tenemos conocimiento de un problema que afecta a la pantalla interna de un pequeño número de unidades de iPhone Duo”, señaló Apple, instando a los clientes afectados a contactar directamente con el servicio técnico de AppleCare.

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Apple no ha explicado qué causa el defecto ni ha detallado si modificará el proceso de fabricación. Tampoco ha precisado cuántos dispositivos están afectados. Por ahora, los casos difundidos por usuarios y las pruebas realizadas por especialistas no permiten determinar si se trata de un fallo generalizado.

El iPhone Duo de Apple presenta fallas en su pantalla en algunos usuarios. (macrumors.com)

Usuarios reportan grietas y líneas verdes

Entre los testimonios compartidos, algunos propietarios afirman haber encontrado grietas en la pantalla interior durante los primeros días de uso. Un usuario señaló que escuchó un chasquido tras abrir y cerrar el móvil menos de 20 veces y que poco después la pantalla dejó de funcionar correctamente.

También se han reportado líneas verdes en el panel. El canal de YouTube JerryRigEverything sometió el dispositivo a una prueba de flexión y, durante el ensayo, aparecieron líneas de ese color en la pantalla interior. La prueba muestra una respuesta del dispositivo bajo esas condiciones, pero no demuestra por sí sola que los daños de los usuarios tengan la misma causa.

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La rapidez con la que aparecieron algunos de los problemas ha generado preocupación entre los primeros compradores. Sin embargo, los reportes disponibles no permiten establecer qué proporción de los teléfonos presenta fallos ni anticipar si estos aumentarán con el uso. Será necesario contar con más información y observar el comportamiento del modelo durante un periodo mayor.

Los primeros compradores del iPhone Duo señalaron grietas y líneas verdes en su teléfono plegable.

iFixit examina la bisagra

El equipo de iFixit desmontó el iPhone Duo para analizar su construcción y publicó sus observaciones en un vídeo. Los especialistas describieron la bisagra como un mecanismo complejo, compuesto por engranajes, muelles y otras piezas que trabajan en conjunto para permitir que el teléfono se pliegue.

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A partir de su análisis, plantearon una posible explicación para las grietas: una pieza de la bisagra podría no bajar lo suficiente al cerrar el dispositivo. En ese caso, la pantalla podría apoyarse sobre ella y soportar una presión mayor de la prevista.

iFixit no confirmó que ese mecanismo sea el origen de los daños. Su observación es una hipótesis sobre un posible punto de tensión y no una conclusión definitiva sobre las unidades afectadas. Apple, por su parte, tampoco ha señalado la causa del problema reconocido.

El iPhone Duo cuenta con un complejo sistema de visagra. REUTERS/Eduardo Munoz

Las pruebas muestran otros posibles puntos débiles

Además del desmontaje, se han realizado pruebas de apertura y cierre de la bisagra. En estos ensayos, el mecanismo resistió miles de pliegues, aunque después apareció una marca en el centro de la pantalla. Ese resultado describe el comportamiento del teléfono en una prueba concreta y no permite establecer cuánto durará en condiciones normales de uso.

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Los investigadores también probaron el efecto del polvo sobre la bisagra con partículas fluorescentes, visibles al desmontar el dispositivo. Parte del polvo llegó al mecanismo y comenzó a producir un ruido similar a un crujido después de abrir y cerrar el teléfono varias veces. La prueba señala que partículas pequeñas pueden alcanzar la bisagra, pero no confirma que el polvo sea responsable de las grietas reportadas.

El iPhone Duo es el primer teléfono plegable de Apple. REUTERS/Isabel Infantes

Apple recomienda solicitar un cambio

La empresa aconseja a los usuarios que detecten grietas, líneas verdes u otros problemas en la pantalla interior que contacten con Apple o con AppleCare para pedir asistencia y consultar la posibilidad de reemplazar el dispositivo. La respuesta de la compañía confirma que algunas unidades presentan un inconveniente, pero no aclara todavía su alcance ni las medidas que tomará para evitar nuevos casos.

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La situación también ha llamado la atención por las críticas que John Ternus, CEO de Apple, había dirigido a algunos plegables con Android, a los que describió como productos baratos y mal construidos. Los problemas reportados en el iPhone Duo han reavivado esas declaraciones, aunque todavía no se sabe si los fallos afectarán a una parte amplia de los teléfonos vendidos.

De momento, los usuarios tendrán que esperar a que Apple ofrezca más detalles y a que nuevas pruebas permitan aclarar el origen del defecto. Si la pantalla de su dispositivo ya presenta daños, la recomendación de la compañía es ponerse en contacto con su servicio de atención al cliente.

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