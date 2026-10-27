Tecno

Apple reconoce fallos en la pantalla de algunas unidades del iPhone Duo: “Somos conscientes de un problema”

Apple aconseja contactar con su servicio de atención al cliente ante grietas, líneas verdes u otros fallos en la pantalla interior del iPhone Duo

Una mano sostiene un teléfono plegable abierto frente a una mesa de madera con cables y otros dispositivos
Varios usuarios reportan fallos en su iPhone Duo a los pocos días de usarlo. (Captura de video)
Guardar

A pocos días de su llegada a las tiendas, el iPhone Duo enfrenta reportes de grietas y otros fallos en la pantalla interior. Algunos usuarios aseguran que los daños aparecieron poco después de estrenar el teléfono plegable, y Apple ha reconocido que existe un problema que afecta a un número reducido de unidades. La compañía recomienda a quienes detecten fallos que contacten con su servicio de atención al cliente para solicitar un cambio.

“Tenemos conocimiento de un problema que afecta a la pantalla interna de un pequeño número de unidades de iPhone Duo”, señaló Apple, instando a los clientes afectados a contactar directamente con el servicio técnico de AppleCare.

PUBLICIDAD

Apple no ha explicado qué causa el defecto ni ha detallado si modificará el proceso de fabricación. Tampoco ha precisado cuántos dispositivos están afectados. Por ahora, los casos difundidos por usuarios y las pruebas realizadas por especialistas no permiten determinar si se trata de un fallo generalizado.

iPhone Duo - plegable de Apple - grietas - celular - Apple - tecnología - 26 de octubre
El iPhone Duo de Apple presenta fallas en su pantalla en algunos usuarios. (macrumors.com)

Usuarios reportan grietas y líneas verdes

Entre los testimonios compartidos, algunos propietarios afirman haber encontrado grietas en la pantalla interior durante los primeros días de uso. Un usuario señaló que escuchó un chasquido tras abrir y cerrar el móvil menos de 20 veces y que poco después la pantalla dejó de funcionar correctamente.

También se han reportado líneas verdes en el panel. El canal de YouTube JerryRigEverything sometió el dispositivo a una prueba de flexión y, durante el ensayo, aparecieron líneas de ese color en la pantalla interior. La prueba muestra una respuesta del dispositivo bajo esas condiciones, pero no demuestra por sí sola que los daños de los usuarios tengan la misma causa.

PUBLICIDAD

La rapidez con la que aparecieron algunos de los problemas ha generado preocupación entre los primeros compradores. Sin embargo, los reportes disponibles no permiten establecer qué proporción de los teléfonos presenta fallos ni anticipar si estos aumentarán con el uso. Será necesario contar con más información y observar el comportamiento del modelo durante un periodo mayor.

Los primeros compradores del iPhone Duo señalaron grietas y líneas verdes en su teléfono plegable.
Los primeros compradores del iPhone Duo señalaron grietas y líneas verdes en su teléfono plegable.

iFixit examina la bisagra

El equipo de iFixit desmontó el iPhone Duo para analizar su construcción y publicó sus observaciones en un vídeo. Los especialistas describieron la bisagra como un mecanismo complejo, compuesto por engranajes, muelles y otras piezas que trabajan en conjunto para permitir que el teléfono se pliegue.

A partir de su análisis, plantearon una posible explicación para las grietas: una pieza de la bisagra podría no bajar lo suficiente al cerrar el dispositivo. En ese caso, la pantalla podría apoyarse sobre ella y soportar una presión mayor de la prevista.

iFixit no confirmó que ese mecanismo sea el origen de los daños. Su observación es una hipótesis sobre un posible punto de tensión y no una conclusión definitiva sobre las unidades afectadas. Apple, por su parte, tampoco ha señalado la causa del problema reconocido.

El iPhone Duo cuenta con un complejo sistema de visagra. REUTERS/Eduardo Munoz
El iPhone Duo cuenta con un complejo sistema de visagra. REUTERS/Eduardo Munoz

Las pruebas muestran otros posibles puntos débiles

Además del desmontaje, se han realizado pruebas de apertura y cierre de la bisagra. En estos ensayos, el mecanismo resistió miles de pliegues, aunque después apareció una marca en el centro de la pantalla. Ese resultado describe el comportamiento del teléfono en una prueba concreta y no permite establecer cuánto durará en condiciones normales de uso.

Los investigadores también probaron el efecto del polvo sobre la bisagra con partículas fluorescentes, visibles al desmontar el dispositivo. Parte del polvo llegó al mecanismo y comenzó a producir un ruido similar a un crujido después de abrir y cerrar el teléfono varias veces. La prueba señala que partículas pequeñas pueden alcanzar la bisagra, pero no confirma que el polvo sea responsable de las grietas reportadas.

El iPhone Duo es el primer teléfono plegable de Apple. REUTERS/Isabel Infantes
El iPhone Duo es el primer teléfono plegable de Apple. REUTERS/Isabel Infantes

Apple recomienda solicitar un cambio

La empresa aconseja a los usuarios que detecten grietas, líneas verdes u otros problemas en la pantalla interior que contacten con Apple o con AppleCare para pedir asistencia y consultar la posibilidad de reemplazar el dispositivo. La respuesta de la compañía confirma que algunas unidades presentan un inconveniente, pero no aclara todavía su alcance ni las medidas que tomará para evitar nuevos casos.

La situación también ha llamado la atención por las críticas que John Ternus, CEO de Apple, había dirigido a algunos plegables con Android, a los que describió como productos baratos y mal construidos. Los problemas reportados en el iPhone Duo han reavivado esas declaraciones, aunque todavía no se sabe si los fallos afectarán a una parte amplia de los teléfonos vendidos.

De momento, los usuarios tendrán que esperar a que Apple ofrezca más detalles y a que nuevas pruebas permitan aclarar el origen del defecto. Si la pantalla de su dispositivo ya presenta daños, la recomendación de la compañía es ponerse en contacto con su servicio de atención al cliente.

Temas Relacionados

AppleiPhone DuoTeléfono plegableApple CareLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo activar el doblaje automático de YouTube para traducir tus videos a otros idiomas

La plataforma genera pistas de audio en otros idiomas después de cada publicación, lo que permite llegar a espectadores internacionales sin grabar nuevamente el contenido ni contratar voces adicionales

Cómo activar el doblaje automático de YouTube para traducir tus videos a otros idiomas

Pídele a ChatGPT una crítica honesta y sin filtro de ti con este prompt: la IA no tendrá piedad

El objetivo es que la IA haga un diagnóstico sobre los hábitos de trabajo y las frustraciones individuales

Pídele a ChatGPT una crítica honesta y sin filtro de ti con este prompt: la IA no tendrá piedad

Pokémon Unite cerrará sus servidores y suspende las compras dentro del juego

El cierre se producirá dos días después de la Aeos Crown 2027, la última competición del juego, que se celebrará en Tokio

Pokémon Unite cerrará sus servidores y suspende las compras dentro del juego

Cuidado al verificar que no eres un robot: estafas con CAPTCHA falso dan control de PC a extraños

Una casilla aparentemente legítima puede inducir a abrir herramientas del sistema, descargar software malicioso o entregar contraseñas

Cuidado al verificar que no eres un robot: estafas con CAPTCHA falso dan control de PC a extraños

WhatsApp prepara un nuevo menú de ajustes en Android: así cambiarán Privacidad, Cuenta y Notificaciones

Las herramientas relacionadas aparecerán dentro de tarjetas con esquinas redondeadas, una estructura que facilitará distinguir controles sobre seguridad, alertas, copias de respaldo y preferencias personales

WhatsApp prepara un nuevo menú de ajustes en Android: así cambiarán Privacidad, Cuenta y Notificaciones

DEPORTES

El inesperado encuentro entre el presidente del club de Paraguay y la fotógrafa tras el escándalo por un código de vestimenta

El inesperado encuentro entre el presidente del club de Paraguay y la fotógrafa tras el escándalo por un código de vestimenta

La decisión de Alpine que podría complicar el final de la temporada de Franco Colapinto y Pierre Gasly en la Fórmula 1 

Franco Colapinto saldrá a pista este fin de semana en el Gran Premio de México de la F1: todo lo que hay que saber

Mbappé pide perdón a China tras la polémica con el ‘meme’ de Mao Zedong: “Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, estoy sinceramente arrepentido”

El emotivo mensaje de Enzo Fernández para su hijo Benjamín por su cumpleaños: “Mi príncipe”

TELESHOW

La insólita confusión de Luck Ra que descolocó a Damián Betular en MasterChef Celebrity: “¿Me dijo gordo?"

La insólita confusión de Luck Ra que descolocó a Damián Betular en MasterChef Celebrity: “¿Me dijo gordo?"

Wanda Nara mostró fotos inéditas por los 10 años de Isabella Icardi: “Todos nosotros daremos la vida por vos”

India Ortega reveló el mal momento que vive su madre, Ana Paula Dutil, tras el escándalo con Julieta Prandi

“¿Qué diría Ricardo de vos?”: la pregunta de Wanda Nara que conmovió a Marta Fort en MasterChef Celebrity

Gonzalo Bonadeo recordó por qué tuvo que bajar más de 60 kilos: “En 10 años vas a estar en un cajón”

INFOBAE AMÉRICA

Una exclusiva marca suiza de relojes de lujo fue falsificada: incautan piezas valuadas en USD 2,6 millones si fueran auténticas

Una exclusiva marca suiza de relojes de lujo fue falsificada: incautan piezas valuadas en USD 2,6 millones si fueran auténticas

Bolivia: Policía que participó en la captura de Marset se declara en la clandestinidad y pide garantías

Starlink y Telefónica se aliaron en Brasil para garantizar conexión a internet vía satélite

La justicia de China condenó a pena de muerte suspendida a ex alto cargo del regulador bursátil

Nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica advierte posibles cierres de juzgados y pone condiciones para dialogar con Laura Fernández