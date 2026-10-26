Apple lanza un nuevo iPad Mini: tiene pantalla OLED, chip A20 Pro y resistencia al agua

Apple iniciará las ventas del nuevo iPad mini el 6 de noviembre tras la apertura de las reservas el 28 de octubre de 2026. (Foto: Apple)

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Apple presentó el nuevo iPad mini con pantalla OLED, chip A20 Pro y certificación IP67 contra agua y polvo, una combinación con la que busca ampliar el uso de su tableta compacta entre creadores, pequeñas empresas, médicos, técnicos de servicio y jugadores.

El dispositivo mide 5,4 mm de grosor y estará disponible en azul medianoche y azul estrellado. Apple señaló que las reservas, junto con la nueva Smart Folio, comenzarán el miércoles 28 de octubre de 2026 y que las ventas se iniciarán el viernes 6 de noviembre de 2026.

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La pantalla crece hasta 8,5 pulgadas sin modificar el tamaño general del dispositivo, gracias a biseles 24% más delgados que los de la generación previa. El panel Super Retina XDR utiliza tecnología OLED, con control de iluminación píxel por píxel, negros más profundos y compatibilidad con la gama de color P3.

El nuevo iPad mini de Apple reproduce una escena de la serie Ted Lasso mientras mantiene una videollamada activa en la pantalla. (Foto: Apple)

Cómo es la pantalla del nuevo iPad mini de Apple

El iPad mini alcanza hasta 1.200 nits de brillo máximo, más del doble que su antecesor. Admite 600 nits de brillo a pantalla completa para contenido SDR y HDR, una relación de contraste de 2.000.000:1 y un nivel mínimo de un nit para los entornos oscuros.

La compañía incorporó una opción de nanotextura, un acabado que reduce los reflejos en ambientes luminosos. La alternativa está orientada a tareas como la edición al aire libre y el trabajo técnico en el campo.

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La resistencia IP67 protege al dispositivo del agua y el polvo, así que puede utilizarse al aire libre bajo la lluvia o cerca de una piscina. La certificación está vinculada a la carcasa sellada de su pantalla acústica.

El dispositivo cuenta con certificación IP67 contra agua y polvo junto a altavoces de graves integrados en el panel. (Foto: Apple)

El sistema de audio integra altavoces de graves en la pantalla para aumentar la potencia de las frecuencias bajas y el volumen. Los altavoces de agudos se ubican entre el cristal y la carcasa de aluminio, una disposición diseñada para ofrecer mayor nitidez.

Dave Pakula, vicepresidente de Ingeniería de Hardware de Apple, definió al modelo como un salto para quienes quieren usar “la experiencia completa del iPad en la palma de su mano”. El ejecutivo destacó el menor grosor y peso, el panel OLED, el procesador A20 Pro y la resistencia al agua y al polvo.

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De qué forma el nuevo iPad mini de Apple integra inteligencia artificial

El A20 Pro fue fabricado con un proceso de dos nanómetros e incorpora un encapsulado inspirado en los chips de la serie M. Su unidad gráfica tiene siete núcleos y aceleradores neuronales en cada uno, una arquitectura que eleva hasta 4,5 veces el rendimiento de inteligencia artificial (IA) respecto de la generación anterior.

El procesador permite ejecutar modelos directamente en el dispositivo, incluidos modelos lingüísticos de gran tamaño, sistemas de IA capaces de procesar y generar lenguaje.

El procesador A20 Pro de dos nanómetros eleva 4,5 veces la capacidad de procesamiento de inteligencia artificial respecto de la generación previa. (Foto: Apple)

La CPU puede tener hasta seis núcleos y acelera hasta 60% el rendimiento multihilo en tareas como la edición de fotografías y el uso simultáneo de varias aplicaciones. El chip suma más del doble de ancho de banda de memoria unificada para cargas intensivas de gráficos e inteligencia artificial.

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La configuración de 512 GB incorpora un Neural Engine de doble núcleo y 16 núcleos, con el doble de capacidad de procesamiento que la generación anterior para aplicaciones como Draw Things y Detail.

Apple señaló que, al utilizar 32 núcleos, el A20 Pro puede afrontar cargas de trabajo de inteligencia artificial más avanzadas dentro del dispositivo.

Qué cámaras integra el nuevo iPad mini de Apple

La cámara frontal Center Stage de 12 MP se trasladó al borde horizontal para mejorar las videollamadas de FaceTime, las reuniones virtuales y las tareas de colaboración. La cámara trasera gran angular, de 12 MP, graba video 4K a hasta 60 fps y toma fotografías con Smart HDR 4.

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La cámara frontal Center Stage de 12 megapíxeles se ubica en el borde horizontal para videollamadas y reuniones virtuales. (Foto: Apple)

El flash Adaptive True Tone busca mejorar las imágenes y el escaneo de documentos. El dispositivo suma conectividad inalámbrica y celular más rápida, aparte de compatibilidad con carga rápida.

Asimismo, el nuevo iPad mini funciona con iPadOS 27 e incorpora una nueva generación de Apple Intelligence y Siri AI, que se lanzará en versión beta. El asistente puede utilizar el contexto personal para buscar contenido en mensajes, correos y fotos, comprender la información visible en pantalla y responder consultas sobre distintos temas.

Las herramientas de edición incluyen Limpiar, Reencuadre espacial y Extender para modificar fotografías después de capturarlas. La aplicación Image Playground incorpora la creación de imágenes fotorrealistas, mientras que Safari suma Notificarme, una función para seguir cambios en páginas web, como reposiciones de productos o reducciones de precio.

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