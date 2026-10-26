YouTube prepara una función para que sus videos consuman 30% menos datos móviles

YouTube incorporará el códec AV2 en su reproductor web a principios de 2027 para reducir el consumo de datos de las transmisiones. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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YouTube prepara el mayor cambio en la forma en que transmite vídeo. La plataforma incorporará AV2, un nuevo códec de compresión, en su reproductor web a partir de principios de 2027, con la promesa de reducir hasta un 30% el consumo de datos sin perder calidad de imagen.

La mejora no implica que todos los vídeos pesen automáticamente un tercio menos. El ahorro dependerá del contenido y de cómo cada transmisión se codifique, pero el objetivo es aligerar la carga de datos para quienes navegan con conexiones lentas o tarifas móviles limitadas.

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Cómo planea YouTube reducir el consumo de datos móviles

Un códec de vídeo funciona como un sistema que comprime la información para que ocupe menos espacio sin que el resultado se vea visiblemente peor. AV2 es un códec de vídeo gratuito desarrollado por la Alliance for Open Media que mejora en un 30% la eficiencia de compresión respecto a AV1, el formato que YouTube usa actualmente en la mayor parte de su catálogo.

Esa ganancia se traduce en cifras concretas. Según estimaciones del sector recogidas por TechPowerUp, una hora de vídeo en alta definición pasaría de unos 3 gigabytes con AV1 a unos 2,1 gigabytes con AV2. En calidad 4K, el consumo bajaría de aproximadamente 7 gigabytes a 4,9 gigabytes por hora.

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Las especificaciones técnicas de AV2 admiten más fotogramas por segundo, compatibilidad con HDR y funciones de visualización multivídeo. (REUTERS/Dado Ruvic/)

La lógica detrás de esta reducción es doble. Por un lado, permite mantener la misma calidad de imagen con menos datos. Por otro, posibilita mejorar la nitidez sin aumentar el volumen de información enviada, algo especialmente útil en conexiones inestables.

El nuevo formato no se limita al ahorro de datos. AV2 también admite más fotogramas por segundo, mejor rendimiento en HDR y capacidades de multivídeo que podrían habilitar experiencias como ver distintos ángulos de cámara al mismo tiempo, aunque YouTube no detalló aún qué funciones exactas recibirán los espectadores.

Un sistema que usarán Apple, Amazon y más

AV2 es resultado de años de trabajo conjunto dentro de la Alliance for Open Media, organización que integra a Google, Apple, Amazon, Intel, Netflix, Meta, Samsung y Tencent. La especificación se publicó en junio de 2026 y, cuatro meses después, ya muestra avances en navegadores, plataformas de streaming, videoconferencia y herramientas para desarrolladores.

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Jim Bankoski, vicepresidente de Ingeniería de Google Chrome, señaló que la demostración de reproducción de AV2 en ese navegador es “un paso inicial emocionante hacia un mejor vídeo en la web” y agregó que socios como YouTube, Netflix y Prime Video ya exploran el formato.

La Alliance for Open Media integra a compañías como Apple, Amazon, Google, Intel y Netflix en la creación del códec. (EFE/EPA/JUSTIN LANE)

Desde Meta, el gerente técnico de programas Hassene Tmar destacó que la empresa impulsó a AV1 como formato principal para los vídeos de Facebook e Instagram y que planea sostener ese mismo camino con AV2. Por su parte, Iole Moccagatta, de Intel, afirmó que las demostraciones realizadas en IBC 2026 muestran que el códec avanza “de forma decisiva de la especificación a la implementación”.

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El director de Ingeniería de YouTube, Des Keane, confirmó el plan de despliegue el 22 de octubre. El códec abierto permite ofrecer la mejor calidad de vídeo con la menor cantidad de interrupciones en la reproducción, según explicó, y agregó que las transmisiones de AV2 para web estarán disponibles ya desde principios de 2027.

Cuándo estará disponible el sistema para reducir el consumo de datos

Las proyecciones del sector ubican entre 2027 y 2028 la llegada de los primeros chips con soporte nativo para el nuevo códec. Google ya prueba la reproducción de AV2 en la versión beta de Chrome, e Intel desarrolla su propio codificador, denominado SVT-AV2, continuando el trabajo que ya realizó con SVT-AV1.

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YouTube omitió plazos de disponibilidad para aplicaciones móviles y televisores debido a la falta de chips dedicados. (MONIKA SKOLIMOWSKA/DPA-ZENTRALBI - ARCHIVO)

YouTube no anunció fechas para sus aplicaciones móviles ni para televisores inteligentes. En móviles, los equipos de dos o tres años de antigüedad serán los más afectados por la falta de decodificación por hardware.

En el caso de los televisores, plataformas y proveedores de IPTV todavía evalúan la adopción de AV1, por lo que AV2 llegará recién cuando los fabricantes integren chips dedicados.

Como referencia del ritmo de estas transiciones, YouTube informó que, al 19 de marzo de 2026, más del 90% de su catálogo, medido por tiempo de visualización, ya estaba disponible en AV1. La migración completa hacia AV2 seguirá un camino similar: gradual y dependiente de que coincidan los vídeos codificados, las aplicaciones actualizadas y los chips compatibles en los distintos dispositivos.

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