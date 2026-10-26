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Por qué Lionel Messi no viajó a la gala del Balón de Oro: su encuentro con un ídolo de Boca Juniors

El astro rosarino, pese a estar nominado, no fue a Londres en la edición número 70 del galardón que premia al mejor jugador del mundo

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Mientras en el London Palladium se desarrollaba la 70ª edición de la gala del Balón de Oro, Lionel Messi no estaba en Londres. El delantero argentino, de 39 años, decidió no viajar a la capital inglesa pese a figurar entre los nominados por decimoséptima vez en su carrera, con la posibilidad de sumar un noveno premio a su palmarés.

En lugar de asistir a la ceremonia, Messi permaneció en Miami, donde el fin de semana previo había dado el puntapié inicial a la Messi Cup con un discurso de tono distendido. El domingo había acompañado a su hijo Mateo, que convirtió un gol en la victoria de Inter en la categoría Sub 12 de la Legends Cup.

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Horas antes de la gala, el rosarino se dejó ver a un costado de una de las canchas auxiliares del predio donde se disputa el torneo. Allí siguió, mate en mano, el partido entre Boca Juniors y el UE Cornellá de España, club que adquirió recientemente. Esa aparición pública terminó de confirmar que no estaría presente en Londres, ya que Messi no emitió ningún comunicado oficial a través de sus redes sociales para anunciar su ausencia.

Durante la celebración de la Messi Cup, Lionel Messi recibió una camiseta de Boca Juniors con el dorsal número 10 de manos del exfutbolista e integrante del club Blas Giunta.

La decisión llegó al cierre de un recorrido de diez días que lo había llevado por Atlanta, Miami, Oviedo, Nueva York y de nuevo Miami, una seguidilla de compromisos que puso freno a una agenda cargada de viajes.

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El capitán de la selección argentina ya ganó el Balón de Oro en ocho oportunidades, en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023, lo que lo convierte en el máximo ganador de la historia del premio.

Lionel Messi posa para fotografías individuales junto a los futbolistas del equipo juvenil de Boca Juniors sobre el césped tras un partido de la Messi Cup. Los integrantes del plantel del club argentino se turnan uno por uno para retratarse con el capitán argentino en las inmediaciones del campo de juego.

Disfruten del torneo, más allá del resultado: competir, vivir la experiencia, hacer amigos de diferentes países y diferentes culturas. Espero que sea un campeonato inolvidable, que quede en el recuerdo para toda la vida, que sean grandes y se acuerden todavía de este torneo. Más allá de lo que pase con cada uno en lo personal en el futuro, espero que se lleven momentos inolvidables de este campeonato”, había expresado el astro rosarino sobre la Messi Cup en la que participan Boca, River Plate y Newell’s, entre otros clubes de renombre internacional, incluidos el Inter de Miami, Barcelona, Chelsea y Manchester City.

La competencia comenzó este domingo 25 de octubre y continuará hasta el domingo 1 de noviembre de 2026, con 48 partidos programados.

Todas las posiciones de Lionel Messi en las galas del Balón de Oro

  • 2006: 20° puesto - Barcelona
  • 2007: 3° puesto (Podio) - Barcelona
  • 2008: 2° puesto (Subcampeón) - Barcelona
  • 2009: 1° puesto (Ganador) - Barcelona
  • 2010: 1° puesto (Ganador) - Barcelona
  • 2011: 1° puesto (Ganador) - Barcelona
  • 2012: 1° puesto (Ganador) - Barcelona
  • 2013: 2° puesto (Subcampeón) - Barcelona
  • 2014: 2° puesto (Subcampeón) - Barcelona
  • 2015: 1° puesto (Ganador) - Barcelona
  • 2016: 2° puesto (Subcampeón) - Barcelona
  • 2017: 2° puesto (Subcampeón) - Barcelona
  • 2018: 5° puesto - Barcelona
  • 2019: 1° puesto (Ganador) - Barcelona
  • 2021: 1° puesto (Ganador) - Paris Saint-Germain / FC Barcelona
  • 2023: 1° puesto (Ganador) - Inter Miami / Paris Saint-Germain

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