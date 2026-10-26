Apple creó un escáner capaz de identificar si un iPhone, Mac o iPad fue manipulado por delincuentes

El sistema comenzó a implementarse desde principios de octubre de 2026 en las tiendas de Apple. (Foto: REUTERS/Kylie Cooper)

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Apple desplegó en sus tiendas un escáner que permite revisar cajas devueltas de iPhone, Mac o iPad sin romper el sello ni abrir el embalaje. El objetivo es saber si delincuentes abrieron el producto antes de que vuelva al inventario y evitar pérdidas vinculadas a devoluciones fraudulentas.

El sistema antirrobo busca resolver una estafa recurrente: delincuentes que compran un dispositivo, retiran accesorios, extraen componentes o sustituyen el producto y luego devuelven la caja como si permaneciera intacta.

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Hasta ahora, el personal debía abrir incluso los paquetes que parecían sellados, una práctica que impedía volver a venderlos como nuevos y obligaba a enviarlos al almacén. La compañía comenzó a distribuir el dispositivo a principios de octubre de 2026, según Bloomberg.

La tecnología permite revisar el interior de la caja de un iPhone sin destaparla. (Foto: Europa Press)

Qué puede revisar el nuevo escáner de Apple en las tiendas

El sistema analiza las cajas de productos devueltos sin necesidad de abrirlas. De esta manera, los empleados pueden comprobar si el contenido coincide con lo que debería haber dentro del paquete y si el dispositivo permanece en condiciones para regresar al inventario de la tienda.

La medida se aplica, en principio, a las devoluciones de iPhone, aunque su alcance puede incluir otros productos de la compañía, como Mac y iPad.

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La nueva herramienta se basa en la tecnología de Presto, el sistema que Apple ya utiliza para actualizar el software de los iPhone dentro de su embalaje. Esas máquinas permiten instalar versiones recientes del sistema operativo sin retirar el teléfono de la caja.

Apple quiere evitar pérdidas provocadas por estafas que quitan componentes de los dispositivos para luego pasaros como devolución. (Foto: REUTERS/Francis Mascarenhas)

Por qué Apple implementó esta tecnología en sus tiendas

La tecnología busca reducir el riesgo de que una persona pueda comprar un teléfono, quitar cables, cargadores u otros elementos de la caja y devolver el paquete con apariencia de estar cerrado.

En otros casos, el fraude puede involucrar la extracción de piezas internas o el reemplazo del aparato por otro dispositivo. La operación se repite en distintas tiendas y con varios productos, lo que convierte a las devoluciones manipuladas en una fuente de mercadería para redes de reventa.

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El nuevo procedimiento evita que el personal abra todas las cajas devueltas por precaución. Esa revisión manual tenía un costo para la empresa: una vez roto el sello, un artículo que podía estar intacto dejaba de estar disponible para venta directa como unidad nueva.

Apple emitió varias medidas para evitar estafas. (Foto: REUTERS/Abdul Saboor/Archivo)

Cómo pueden protegerse los usuarios de Apple de estafas

El sistema para detectar devoluciones fraudulentas se concentra en las tiendas, pero Apple advierte a los usuarios sobre intentos de engaño fuera de sus locales. Uno de los métodos más comunes es la ingeniería social, que se basa en la suplantación de identidad para obtener contraseñas, códigos de seguridad o datos financieros.

Los ciberdelincuentes pueden enviar correos que imitan mensajes de empresas legítimas, mostrar alertas falsas sobre supuestos problemas de seguridad o realizar llamadas en nombre del soporte técnico.

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Apple sugiere no compartir contraseñas, códigos de acceso ni claves de verificación con ninguna persona. La empresa no solicita esos datos para brindar asistencia técnica, ni pide a sus clientes que ingresen credenciales en un sitio web al que llegan desde un mensaje inesperado.

Los atacantes pueden suplantar marcas como Apple para engañar a los usuarios. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Qué señales ayudan a reconocer un intento de fraude

Una llamada puede parecer legítima porque el número mostrado en pantalla parece corresponder a Apple u otra entidad conocida. Esa técnica se conoce como suplantación de número. Ante una comunicación sospechosa, la pauta es cortar y buscar por cuenta propia un canal oficial de contacto.

Asimismo, los estafadores suelen mencionar datos personales para generar confianza y crear urgencia. Pueden afirmar que alguien ingresó a una cuenta de iCloud, que hubo cargos no autorizados mediante Apple Pay o que existe un problema que requiere una solución inmediata.

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El pedido final es el mismo: una contraseña, un código de autenticación de dos factores o dinero. La regla es no entregar esa información. Si existe una duda, el usuario debe comunicarse directamente con Apple por sus canales oficiales y no seguir instrucciones recibidas por mensajes o llamadas desconocidas.