La FURP recibió la distinción "Domingo Faustino Sarmiento" en el Senado

El senador Maximiliano Abad le entregó a Francisco Quintana (FURP) la mención de honor "Domingo Faustino Sarmiento", en un acto realizado en el salón Azul de la Cámara alta

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A instancias del legislador bonaerense Maximiliano Abad (UCR), el Senado entregó esta tarde la mención de honor “Domingo Faustino Sarmiento” a la Fundación Universitaria del Río de La Plata (FURP), en “reconocimiento por su destacada trayectoria en la formación de jóvenes dirigentes y la contribución al fortalecimiento de las instituciones democráticas y republicanas”.

La máxima distinción que otorga la Cámara alta fue para una entidad que, según consta en su propia web, “ha incorporado más de 2200 miembros de casi todas las provincias del país” a través de “programas de estudio en países extranjeros” y actividades en la Argentina que se llevan a cabo “gracias al apoyo de diversas empresas y personalidades que posibilitan su concreción”, ya que “no recibe ayuda del Gobierno nacional ni de partidos políticos”.

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Antes de la entrega formal, Abad señaló que la FURP no sólo “forma y capacita” hace “más de 40 años” a “dirigentes políticos, gremiales y empresariales”, sino que además “viene educando en la cultura de respeto irrestricto” y de la pluralidad ideológica", entre otros “pilares” que -mencionó- “deben tener todos los países del siglo XXI”.

“Este premio, a la familia ‘furpiana’, nos tiene que llenar de orgullo. Este premio se llama Domingo Faustino Sarmiento, quien generó conciencia en la Argentina de la necesidad de que tengamos una sociedad que ascienda socialmente a partir de la educación. Y esto es lo que hace la FURP: educa, capacita, forma y te prepara para muchísimos desafíos que existe en un mundo que cada vez más competitivo”, añadió el senador radical.

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El senador radical Maximiliano Abad

Acompañado por sus colegas de bancada Gabriela Valenzuela (Corrientes) y Flavio Fama (Catamarca), en un acto que se realizó en el salón Azul de la Cámara alta, Abad manifestó que el “legado de formar y capacitar” implicó un premio “más que merecido” para una institución que “merece esto y mucho más”. También sumó una nota de adhesión al evento la libertaria Ivanna Arrascaeta (San Luis).

Por su parte, el ex compañero becario de FURP de Abad y actuar titular del consejo ejecutivo del organismo, el ex legislador y reciente designado secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano, Francisco Quintana, apuntó a “la formación y la promoción de jóvenes en ámbitos de hospitalidad y en ámbitos también federales”.

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Quintana resaltó el “vínculo, la historia y la conexión con la fundación” debido a que “a todos, de alguna manera, nos ha atravesado en nuestra trayectoria”. En ese sentido, sumó: “A muchos nos ha definido vocacionalmente y, seguramente, a la gran mayoría nos ha permitido construir lazos que perduran en el tiempo, en un punto y en una Argentina en donde a veces el diálogo parece complejo, en donde el encuentro y los puntos en común a veces parecen distantes”.

El referente de FURP direccionó la mira hacia la idea de “generar espacios de conversación, generar ámbitos transversales, pero donde prioricemos las coincidencias a pesar de las diferencias” ya que “tiene un enorme valor y eso es lo que hemos intentado a través de más de medio siglo en distintos ámbitos, pero siempre en este objetivo común”.

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El titular del comité ejecutivo de la FURP, Francisco Quintana

“Hoy somos una comunidad de más de 3000 becarios en todo el país y también a nivel internacional”, dijo Quintana, y “lo que buscamos es precisamente sacar a los jóvenes de una mirada exclusivamente local, formarse y aprender en el exterior, conocer otras instituciones y, en definitiva, mejorar ese aprendizaje”.

En cuanto a Sarmiento, el funcionario porteño recordó que “promovió el debate de ideas y la construcción de un proyecto de país integrando las provincias, pero también conectando a la Argentina con el mundo”. Por ese motivo es que la FURP, según sus palabras, “pretende seguir estando para enseñarnos a tender puentes, a construir desde el respeto por las diferencias y a valorar cada una esas diferencias para aprender en comunidad”.

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