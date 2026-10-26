Política

La FURP recibió la distinción "Domingo Faustino Sarmiento" en el Senado

Es el máximo reconocimiento que se otorga en la Cámara alta. El premio fue impulsado por el legislador bonaerense Maximiliano Abad (UCR), quien pasó por dicha institución como becario

Premio FURP-Senado - Abad-Quintana
El senador Maximiliano Abad le entregó a Francisco Quintana (FURP) la mención de honor "Domingo Faustino Sarmiento", en un acto realizado en el salón Azul de la Cámara alta
Guardar

A instancias del legislador bonaerense Maximiliano Abad (UCR), el Senado entregó esta tarde la mención de honor “Domingo Faustino Sarmiento” a la Fundación Universitaria del Río de La Plata (FURP), en “reconocimiento por su destacada trayectoria en la formación de jóvenes dirigentes y la contribución al fortalecimiento de las instituciones democráticas y republicanas”.

La máxima distinción que otorga la Cámara alta fue para una entidad que, según consta en su propia web, “ha incorporado más de 2200 miembros de casi todas las provincias del país” a través de “programas de estudio en países extranjeros” y actividades en la Argentina que se llevan a cabo “gracias al apoyo de diversas empresas y personalidades que posibilitan su concreción”, ya que “no recibe ayuda del Gobierno nacional ni de partidos políticos”.

PUBLICIDAD

Antes de la entrega formal, Abad señaló que la FURP no sólo “forma y capacita” hace “más de 40 años” a “dirigentes políticos, gremiales y empresariales”, sino que además “viene educando en la cultura de respeto irrestricto” y de la pluralidad ideológica", entre otros “pilares” que -mencionó- “deben tener todos los países del siglo XXI”.

“Este premio, a la familia ‘furpiana’, nos tiene que llenar de orgullo. Este premio se llama Domingo Faustino Sarmiento, quien generó conciencia en la Argentina de la necesidad de que tengamos una sociedad que ascienda socialmente a partir de la educación. Y esto es lo que hace la FURP: educa, capacita, forma y te prepara para muchísimos desafíos que existe en un mundo que cada vez más competitivo”, añadió el senador radical.

PUBLICIDAD

Premio FURP-Senado - Abad
El senador radical Maximiliano Abad

Acompañado por sus colegas de bancada Gabriela Valenzuela (Corrientes) y Flavio Fama (Catamarca), en un acto que se realizó en el salón Azul de la Cámara alta, Abad manifestó que el “legado de formar y capacitar” implicó un premio “más que merecido” para una institución que “merece esto y mucho más”. También sumó una nota de adhesión al evento la libertaria Ivanna Arrascaeta (San Luis).

Por su parte, el ex compañero becario de FURP de Abad y actuar titular del consejo ejecutivo del organismo, el ex legislador y reciente designado secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano, Francisco Quintana, apuntó a “la formación y la promoción de jóvenes en ámbitos de hospitalidad y en ámbitos también federales”.

Quintana resaltó el “vínculo, la historia y la conexión con la fundación” debido a que “a todos, de alguna manera, nos ha atravesado en nuestra trayectoria”. En ese sentido, sumó: “A muchos nos ha definido vocacionalmente y, seguramente, a la gran mayoría nos ha permitido construir lazos que perduran en el tiempo, en un punto y en una Argentina en donde a veces el diálogo parece complejo, en donde el encuentro y los puntos en común a veces parecen distantes”.

El referente de FURP direccionó la mira hacia la idea de “generar espacios de conversación, generar ámbitos transversales, pero donde prioricemos las coincidencias a pesar de las diferencias” ya que “tiene un enorme valor y eso es lo que hemos intentado a través de más de medio siglo en distintos ámbitos, pero siempre en este objetivo común”.

Premio FURP-Senado - Quintana
El titular del comité ejecutivo de la FURP, Francisco Quintana

“Hoy somos una comunidad de más de 3000 becarios en todo el país y también a nivel internacional”, dijo Quintana, y “lo que buscamos es precisamente sacar a los jóvenes de una mirada exclusivamente local, formarse y aprender en el exterior, conocer otras instituciones y, en definitiva, mejorar ese aprendizaje”.

En cuanto a Sarmiento, el funcionario porteño recordó que “promovió el debate de ideas y la construcción de un proyecto de país integrando las provincias, pero también conectando a la Argentina con el mundo”. Por ese motivo es que la FURP, según sus palabras, “pretende seguir estando para enseñarnos a tender puentes, a construir desde el respeto por las diferencias y a valorar cada una esas diferencias para aprender en comunidad”.

Temas Relacionados

Senado de la NaciónFURPDistinciónPremio SarmientoMaximiliano AbadUCRFrancisco QuintanaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El gobierno de Kicillof ratificó que si se sostienen las PASO no habrá desdoblamiento en Buenos Aires

Carlos Bianco planteó que, de continuar las primarias en la Nación, se replicará el mismo calendario electoral en PBA. Fundamentó cuestiones de tiempo “para organizar un proceso eleccionario”. Fue en un panel con representantes de la Justicia y la Junta Electoral bonaerense

El gobierno de Kicillof ratificó que si se sostienen las PASO no habrá desdoblamiento en Buenos Aires

Sergio Massa celebró el triunfo de Lula en Brasil: "Es el Perón de este siglo"

El líder del Frente Renovador se refirió a la victoria del mandatario brasileño frente a Flávio Bolsonaro en el balotaje. Además, comparó el armado del Partido de los Trabajadores con la situación del peronismo de cara al 2027

Sergio Massa celebró el triunfo de Lula en Brasil: "Es el Perón de este siglo"

Ignacio Torres, Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa inauguraron la Planta Compresora Holdich: los detalles del proyecto

Los gobernadores de Chubut, Río Negro y Neuquén encabezaron el acto en Comodoro Rivadavia. Con la obra se habilitan 12.500 factibilidades de conexión domiciliaria en esas provincias, de las cuales 4.420 ya se concretaron con la incorporación de nuevos usuarios a una red que llevaba saturada desde 2022

Ignacio Torres, Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa inauguraron la Planta Compresora Holdich: los detalles del proyecto

En la cumbre del PJ hubo críticas al gremialismo: la CGT se quejó por su exclusión y pide integración

El líder cegetista Gerardo Martínez reclamó que se integre a todos los sectores a las reuniones de los jefes del peronismo, pero hubo cuestionamientos a los sindicalistas en el encuentro que lideraron Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner

En la cumbre del PJ hubo críticas al gremialismo: la CGT se quejó por su exclusión y pide integración

El Gobierno limita las sanciones por Malvinas tras las advertencias de EEUU sobre sus empresas

El oficialismo cambió el proyecto. Restringe las penalidades a operadoras, licenciatarias, proveedores y accionistas directos de negocios ilícitos en territorio argentino, mientras libera de responsabilidad a fondos de inversión con participaciones indirectas en las explotadoras

El Gobierno limita las sanciones por Malvinas tras las advertencias de EEUU sobre sus empresas

DEPORTES

La reacción de Kylian Mbappé cuando anunciaron a Harry Kane como el ganador del Balón de Oro 2026

La reacción de Kylian Mbappé cuando anunciaron a Harry Kane como el ganador del Balón de Oro 2026

Facundo Bagnis vuelve al tenis tras un año de suspensión por doping: “Dejó una cicatriz enorme en mí”

El discurso de Harry Kane tras ganar el Balón de Oro por primera vez en su carrera: el gesto de Lamine Yamal que llamó la atención

Lionel Messi finalizó 5° en la votación del Balón de Oro 2026: el repaso de sus ocho trofeos y 14 presencias en el podio

Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026 al imponerse sobre Lionel Messi, Lamine Yamal y Kylian Mbappé: todos los ganadores

TELESHOW

La propuesta sexual que Yanina Latorre recibió en un restaurante de Madrid: “Me intimidó”

La propuesta sexual que Yanina Latorre recibió en un restaurante de Madrid: “Me intimidó”

Las 20 fotos románticas de La Joaqui y Tiago PZK que generaron una ola de críticas: “El mundo no nos quiere juntos”

Denisse González recibió el alta tras su cuarta internación: “Nunca estamos realmente listos, solo hay que ser valientes”

Tamara Pettinato habló sobre la salud de su hermano Felipe: “Está internado porque tuvo una recaída”

Papa León XIV en Argentina: la lista completa de los artistas y famosos elegidos para el Sumo Pontífice

INFOBAE AMÉRICA

En Panamá detienen a cinco hombres por robarle a una mujer y cometerle actos libidinosos

En Panamá detienen a cinco hombres por robarle a una mujer y cometerle actos libidinosos

Crisis eléctrica en Cuba: Llegaron más de mil kits solares que caficultores pagarán con parte de su cosecha

Tuneladora Panamá llega a Albrook tras excavar aproximadamente 65 metros por debajo del cauce del Canal de Panamá

Cancillería dominicana desmiente un mensaje falso atribuido a Bukele sobre la frontera con Haití

Dos colombianos muertos en Costa del Sol y una tercera persona desaparecida: el oleaje que atrapó a tres turistas en El Salvador