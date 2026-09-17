Tecno

Apple lanza la primera beta de iOS 27.2 y Siri AI ya funciona en español

iOS 27.2 beta 1 ya puede instalarse mediante el programa de pruebas de Apple, aunque puede tener algunos errores

Apple lanza la nueva beta de iOS 27.2 para los iPhone.
Apple lanza la nueva beta de iOS 27.2 para los iPhone. (Apple)
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Apple ha lanzado por sorpresa la primera beta para desarrolladores de iOS 27.2, una actualización que llama especialmente la atención porque la compañía ha saltado directamente desde iOS 27 a la versión 27.2, sin presentar antes una beta de iOS 27.1.

La nueva versión incorpora varias funciones que no estuvieron disponibles con el lanzamiento inicial del sistema operativo, entre ellas una de las más esperadas: Siri AI ya puede utilizarse en español.

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Hasta ahora, la nueva versión del asistente de Apple estaba limitada al inglés. Con iOS 27.2 beta 1, Siri AI también añade compatibilidad con español, francés, portugués, japonés y coreano. La incorporación de estos idiomas amplía considerablemente el número de usuarios que podrán probar las nuevas capacidades de inteligencia artificial del asistente.

iOS 27 - iphone - Apple - celular - tecnología - 10 de septiembre
Siri AI ya se encuentra disponible en la versión beta de iOS 27.2. (Captura Apple)

Apple no ha explicado oficialmente por qué ha decidido saltarse la versión 27.1 en el ciclo de pruebas. Sin embargo, el movimiento coincide con el próximo lanzamiento del iPhone Duo, el primer teléfono plegable de la compañía, por lo que han surgido especulaciones sobre una posible relación entre ambas circunstancias.

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iOS 27.1 podría estar reservado para el iPhone Duo

El iPhone Duo llegará al mercado el 23 de octubre y, según la información disponible, utilizará iOS 27.1 como sistema operativo instalado de fábrica. La versión podría incluir modificaciones específicas para aprovechar el nuevo formato plegable del teléfono.

En ese escenario, mantener iOS 27.1 más controlado permitiría a Apple trabajar en funciones relacionadas con el nuevo dispositivo sin exponerlas demasiado antes de su presentación y lanzamiento. No obstante, la compañía no ha confirmado que esta sea la razón por la que ha decidido pasar directamente a iOS 27.2.

Además, todavía queda tiempo para que Apple continúe desarrollando y ajustando el software del iPhone Duo antes de su llegada a las tiendas. La primera beta de iOS 27.2 permite, mientras tanto, conocer algunas de las características que quedaron fuera de la versión inicial de iOS 27.

iOS 27.2 beta ya llegó para los desarrolladores y la versión de iOS 27.1 aún no ha sido mostrada.
iOS 27.2 beta ya llegó para los desarrolladores y la versión de iOS 27.1 aún no ha sido mostrada.

Estas son las principales novedades de iOS 27.2 beta 1

Además de los nuevos idiomas de Siri AI, la actualización incluye un rediseño de la aplicación Salud que Apple ya había anunciado durante su evento de septiembre. La renovación busca actualizar la apariencia y organización de una aplicación que concentra información relacionada con la actividad y el bienestar del usuario.

Otra novedad destacada es la posibilidad de crear y acceder a diferentes perfiles de Apple TV desde el iPhone. Esta función facilita la gestión de distintas cuentas y preferencias cuando varias personas utilizan el mismo dispositivo de televisión.

La beta también introduce cambios menores en aplicaciones como Apple Music y Apple Podcasts, además de otros ajustes que podrían modificarse o ampliarse antes de que la actualización llegue a todos los usuarios.

Por otro lado, iOS 27.1 incorpora para las llamadas grupales de FaceTime un modo de captura doble, una función que permite aprovechar simultáneamente distintas cámaras durante las videollamadas.

Apple contará con funciones avanzadas de IA en su nuevo iOS 27.
La versión de iOS 27.2 trae nuevas funciones que se mencionaron pero no llegaron en la primera versión. (Apple)

Una beta que todavía no está pensada para todos

Como se trata de la primera beta para desarrolladores, Apple recomienda utilizarla únicamente en dispositivos destinados a pruebas. Las versiones preliminares pueden contener errores, problemas de compatibilidad o funciones que todavía no están terminadas.

Para probar iOS 27.2 es necesario estar inscrito en el programa Apple Beta Software. Una vez dentro, el usuario puede acceder desde el iPhone a Ajustes > General > Actualizaciones de software > Actualizaciones beta y seleccionar la versión correspondiente.

La versión estable de iOS 27.2 todavía no tiene una fecha definitiva de lanzamiento. Apple continuará probando el sistema durante las próximas semanas antes de distribuirlo de forma general, por lo que algunas de las funciones presentes en esta primera beta podrían cambiar antes de llegar a los iPhone compatibles.

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