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República Folklore, dos días imperdibles para disfrutar a La Sole, Abel Pintos, el Chaqueño Palavecino, Cazzu y otros artistas de la música popular

La cita prevista para el 21 y 22 de noviembre reunirá a más de 50 intérpretes, propuestas gastronómicas, danza y actividades culturales durante extensas jornadas en el Parque de la Ciudad

La gran cita de la música popular
La gran cita de la música popular
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Para los fanáticos de la música popular, la dos jornadas serán inolvidables. A poco menos de un mes de su debut, República Folklore anunció su primera edición en la Ciudad de Buenos Aires, prevista para el 21 y 22 de noviembre. La propuesta reunirá música en vivo, baile, gastronomía y actividades vinculadas con las tradiciones argentinas durante dos jornadas.

El encuentro contará con más de 50 artistas distribuidos en tres escenarios y una programación de más de 12 horas por día. Las actividades se desarrollarán de 13 a 1, con artistas consagrados y referentes de nuevas generaciones del folklore.

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República Folklore
República Folklore

El line up confirma nombres que definen la historia del género junto a figuras que representan su presente y su expansión. Abel Pintos, Soledad, Chaqueño Palavecino y Los Nocheros encabezan una grilla que también incluye a Cazzu, Nahuel Pennissi,Jorge Rojas, Ahyre, Lázaro Caballero, Peteco Carabajal, Teresa Parodi, Cuti y Roberto Carabajal, Maggie Cullen, Los Manseros Santiagueños, Los Tekis, Sergio Galleguillo, Dúo Coplanacu, Facundo Toro y los Nombradores del Alba, Los Alonsitos, Diableros Jujeños, Nati Pastorutti, Tomás Lipán, Gauchos of the Pampa, Los de Imaguaré, Orozco-Barrientos, Mariana Carrizo, Los Tabaleos, Malena Garnica, Wara Calpanchay, Paquito Ocaño, Juanjo Abregu, Mariana Carrizo, Néstor Garnica, Los Bofill, Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu, La Callejera, Catherine Vergines y Carafea, entre muchos otros.

Chaqueño Palavecino
Chaqueño Palavecino

La elección de Buenos Aires como sede no es un dato menor. Históricamente, los grandes festivales del género —Cosquín, el Festival de Jesús María, el Festival Nacional de la Danza en Merlo— tuvieron como escenario el interior del país. República Folklore instala por primera vez esa tradición en el corazón de la capital, en una apuesta por llevar el folklore al centro del mapa cultural urbano. Argentina cuenta con más de 500 festivales folklóricos distribuidos a lo largo del país; este nuevo encuentro porteño busca aportar su propia voz a esa tradición.

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Abel Pintos
Abel Pintos

El festival tendrá dos jornadas de música y tres escenarios

La programación musical se repartirá entre dos escenarios principales y una tercera estructura integrada a la montaña rusa histórica del predio. De acuerdo con los organizadores, el formato busca reunir en un mismo espacio distintas expresiones y generaciones de la música folklórica.

El festival se presenta como una nueva iniciativa dentro del calendario de encuentros dedicados al género en el país. La producción lo define como el primer gran festival de folklore de la ciudad, con una agenda que prevé más de 24 horas de música en vivo entre ambos días.

El line up de cada jornada del festival República Folklore
El line up de cada jornada del festival República Folklore

Una pista de baile reunirá al público frente a los escenarios

Entre las actividades previstas figura La Pista de Baile, un espacio de más de 1.000 metros cuadrados ubicado frente a los escenarios principales. Allí, el público podrá participar de bailes y propuestas vinculadas con las danzas folklóricas.

El evento también incluirá La Pulpeña, un sector inspirado en los antiguos almacenes rurales. Además de una oferta gastronómica, habrá guitarreadas y encuentros dedicados a debatir el folklore como una expresión cultural vigente. Historiadores, músicos, académicos y referentes del tradicionalismo formarán parte de esas conversaciones, según adelantó la organización.

El Patio Regional pondrá el foco en las cocinas de cada provincia

La propuesta se completará con El Patio Regional, un área gastronómica dedicada a recetas y productos tradicionales de las provincias argentinas. El espacio contará, además, con un mercado de artesanías elaboradas con técnicas transmitidas entre generaciones.

Y por supuesto, no faltarán empanadas...
Y por supuesto, no faltarán empanadas...

La venta de entradas contempla beneficios para clientes de Banco Macro. Los abonos y tickets por día podrán adquirirse en hasta 12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito Visa Macro; la entidad también informó un descuento adicional del 20 % para sus clientes. Para tarjetas Visa de otros bancos, se ofrecen 12 cuotas sin interés.

Con dos fechas programadas para noviembre, República Folklore buscará convocar a públicos de distintas edades alrededor de la música, la danza, la cocina regional y las tradiciones argentinas.

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