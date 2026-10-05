Apple aplazaría varios meses la llegada de Siri AI a usuarios de iPhone y iPad en Europa

Apple retrasaría la llegada de Siri AI a Europa

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Apple aplazaría durante varios meses la llegada de Siri AI a los usuarios de iPhone y iPad en la Unión Europea. La nueva versión del asistente no se ha desplegado todavía en la región, aunque fue presentada el 8 de junio como una pieza central de Apple Intelligence. El retraso estaría ligado a las exigencias de la Ley de Mercados Digitales para las grandes plataformas tecnológicas actuales del bloque.

La demora importa porque Siri AI busca dejar atrás el funcionamiento tradicional del asistente y ejecutar tareas que requieren comprender mejor la información personal del usuario. Apple tendría que resolver cómo adapta esas capacidades al marco comunitario antes de habilitarlas. El antecedente de Apple Intelligence sugiere una espera de alrededor de cinco meses, aunque el plazo podría ampliarse si persisten las diferencias con la Comisión Europea sobre acceso y competencia.

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En junio, la compañía y la Comisión Europea se reunieron para estudiar cómo desplegar Siri AI sin incumplir la normativa. La Ley de Mercados Digitales obliga a introducir cambios en prácticas de las plataformas. Entre ellas figura habilitar el acceso de asistentes de inteligencia artificial de terceros a determinados datos de los dispositivos de Apple. Ese punto afecta la integración prevista para el asistente.

Apple debe adaptar la integración del asistente a unas normas que exigen facilitar el acceso de servicios de terceros a determinados datos del ecosistema de la compañía - REUTERS/Abdul Saboor/File Photo

Apple Intelligence marca el precedente

Apple Intelligence llegó a otros mercados en octubre de 2024, mientras que la Unión Europea tuvo que esperar hasta finales de marzo de 2025. Esa diferencia, de unos cinco meses, es la referencia que uso Mark Gurman en su boletín Power On. El periodista considera que ese sería el escenario más favorable para Siri AI. También advierte que los usuarios europeos podrían esperar más si las negociaciones no avanzan.

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Cómo es Siri AI

La generación de Siri podrá buscar información dentro de mensajes, correos electrónicos, fotografías y otros contenidos almacenados en el dispositivo. También responderá preguntas sobre lo que aparece en pantalla y analizará el contenido que el usuario está viendo. Apple mostró acciones entre aplicaciones, una función que permitirá completar procesos con apps dentro del sistema operativo. El asistente tendrá acceso a datos actualizados de la web.

Siri AI también podrá mantener conversaciones más naturales y retomar intercambios previos sin perder el hilo. Apple prepara una aplicación específica que sincronizará el historial entre dispositivos mediante iCloud.

La regulación europea frena el despliegue de Siri AI

Las nuevas funciones incluyen herramientas de escritura para elaborar borradores, modificar textos y sugerir mejoras de redacción. El dictado por voz incorporará mayor precisión al convertir el habla en texto, junto con puntuación y formato automáticos.

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Siri AI funcionará en equipos compatibles con Apple Intelligence. En iPhone, lista incluye iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17e, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16e, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. También funcionará en iPad, Mac y Vision Pro.

Europa espera una negociación decisiva

Apple no ha detallado una fecha para Siri AI en la Unión Europea. La empresa deberá resolver cómo ofrece sus funciones sin incumplir los requisitos comunitarios. El retraso afecta a quienes esperan usar el asistente para consultar datos personales, comprender lo que aparece en pantalla o realizar acciones entre aplicaciones. La Comisión Europea y Apple mantienen una discusión que definirá cuándo podrá llegar la actualización.

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La espera reproduce una situación conocida para los usuarios europeos de Apple. Apple Intelligence tardó varios meses más en llegar a la región que a otros mercados. Siri AI podría seguir un recorrido parecido, aunque Gurman no descarta un plazo superior. Mientras tanto, los propietarios de iPhone y iPad compatibles seguirán sin las capacidades de contexto, escritura, dictado y automatización anunciadas por Apple en Europa.