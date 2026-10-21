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Ver online Palmeiras vs. Fluminense: Tarjeta Roja, Fútbol Libre, Xuper TV y otras URL peligrosas que no debes visitar

Portales que prometen una señal sin costo podrían incorporar archivos modificados, extensiones invasivas o formularios fraudulentos capaces de comprometer credenciales

Los enlaces para ver Palmeiras vs. Fluminense pueden instalar malware - REUTERS/Ricardo Moraes
Los enlaces para ver Palmeiras vs. Fluminense pueden instalar malware - REUTERS/Ricardo Moraes
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Buscar transmisiones gratuitas de Palmeiras vs. Fluminense a través de sitios como Tarjeta Roja, Fútbol Libre o Xuper TV puede exponer a los usuarios a software malicioso, robo de contraseñas y secuestro de archivos personales.

El partido, correspondiente a la vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores, se disputará este miércoles en el Estadio Nubank Parque de São Paulo, y la demanda por verlo gratis aumenta la circulación de enlaces que imitan canales oficiales.

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Dónde ver Palmeiras vs. Fluminense de manera segura

El encuentro define al segundo finalista del torneo. Palmeiras llega con ventaja tras ganar 2-1 en el partido de ida disputado el 14 de octubre, mientras Fluminense necesita revertir el resultado global si pretende acceder a su segunda final de Libertadores.

Un ordenador portátil sobre una mesa de madera con su pantalla encendida mostrando un partido de fútbol, una página web con anuncios, una taza y un ratón.
Las transmisiones piratas pueden capturar contraseñas y códigos bancarios - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La transmisión oficial estará a cargo de ESPN en televisión y de Disney+ Premium en streaming, con inicio a las 19:30 en Colombia, 18:30 en México y 21:30 en Argentina y Brasil.

Cuál es el peligro de la transmisiones ilegales

Las búsquedas de transmisiones en vivo redirigen con frecuencia a páginas que copian la apariencia de plataformas conocidas o que cambian de dominio tras cada bloqueo. Varios de estos portales piden descargar un archivo APK, instalar una aplicación adicional o agregar una extensión al navegador antes de mostrar el supuesto video del partido.

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Una transmisión deportiva no necesita acceso a contactos, mensajes, cámara, ubicación ni funciones de accesibilidad. Si un enlace vinculado a Fútbol Libre, Tarjeta Roja o Xuper TV solicita ese tipo de permisos, existe el riesgo de que el archivo contenga programas ajenos a la reproducción del encuentro.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe) advierte que las aplicaciones maliciosas circulan sobre todo mediante repositorios externos, enlaces directos y páginas sin controles verificables. Descargar una APK fuera de las tiendas oficiales facilita la llegada de versiones modificadas, copias falsas o programas con funciones ocultas que el usuario no identifica a simple vista.

Jhon Arias jugará nuevamente ante su exequipo, aspirando al cupo de la final en la Copa Libertadores 2026 - crédito Reuters
Las plataformas autorizadas permiten acceder al duelo decisivo sin descargar componentes externos ni conceder privilegios innecesarios a aplicaciones que podrían aprovechar el interés deportivo como señuelo - crédito Reuters

Un archivo puede seguir activo después del partido

El riesgo no concluye cuando termina la transmisión. Una aplicación instalada desde una fuente desconocida puede ejecutarse en segundo plano, modificar configuraciones del teléfono, mostrar ventanas emergentes o redirigir la navegación hacia otros sitios sin intervención del usuario.

También conviene desconfiar de extensiones que prometen eliminar publicidad, desbloquear partidos o mejorar la calidad de imagen. Algunas registran la actividad de navegación, insertan anuncios adicionales o conducen a páginas diseñadas para capturar datos personales. El interés por un partido de fútbol funciona, en estos casos, como señuelo para instalar software sin relación directa con el contenido deportivo.

Entre las señales de alerta figuran anuncios persistentes, aparición de aplicaciones desconocidas, cambios en la pantalla de inicio, consumo elevado de batería y una caída en el rendimiento del dispositivo. El daño puede tardar en manifestarse: una transmisión puede funcionar con normalidad mientras un programa opera en paralelo durante varios días.

Los permisos excesivos pueden facilitar el robo de contraseñas

Una APK fraudulenta puede incluir un keylogger, un programa capaz de registrar las pulsaciones realizadas en un teclado o pantalla. Si, después de instalarlo, el usuario ingresa a su correo electrónico, a una red social o a una aplicación bancaria, el software puede capturar nombres de usuario, contraseñas y otra información sensible.

Persona sentada en un sillón mirando un partido de fútbol en un teléfono celular con un icono de advertencia superpuesto. Un mando a distancia está junto a la persona.
El ransomware también amenaza a quienes buscan fútbol gratis - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo crece si la aplicación obtiene permiso para leer mensajes SMS. Numerosas entidades financieras envían códigos de un solo uso para confirmar transferencias, recuperar contraseñas o validar inicios de sesión desde dispositivos nuevos. El acceso a esos mensajes puede exponer códigos bancarios, verificaciones de correo y claves temporales de redes sociales.

Los permisos de accesibilidad exigen especial atención, ya que permiten que un programa observe el contenido en pantalla o interactúe con otras aplicaciones instaladas. Una app pensada únicamente para ver fútbol no requiere acceso a mensajes, contactos, ubicación ni accesibilidad.

Otro riesgo asociado a estas transmisiones es el ransomware, un tipo de software capaz de cifrar fotografías, documentos y otros archivos del dispositivo. Tras el ataque, los responsables suelen exigir un pago a cambio de una supuesta recuperación de la información, sin garantía de que esto ocurra.

El problema no se limita a teléfonos móviles. Tabletas, TV Box y computadores conectados a una misma red doméstica también quedan expuestos. Si uno de esos equipos resulta comprometido, el riesgo puede extenderse a otros dispositivos vinculados, como cámaras de seguridad, sistemas de almacenamiento o equipos donde permanecen abiertas sesiones de correo electrónico y navegación.

El atractivo de una definición de Copa Libertadores no debería llevar a bajar la guardia frente a enlaces que prometen una transmisión sin costo. La disponibilidad de canales oficiales reduce la necesidad de recurrir a sitios de origen incierto, cuyo verdadero objetivo puede no ser el fútbol, sino el acceso a información personal y financiera del usuario.

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