Honduras

Honduras: Matan a dos personas frente al Cementerio General de Comayagua durante un sepelio

Ana Isabel Mejía Márquez y un hombre conocido como «Birimbí» fueron identificados preliminarmente como las víctimas del ataque armado ocurrido este sábado 24 de octubre

Un hombre conocido como César, alias «Birimbí», también perdió la vida en el ataque armado registrado en Comayagua. (Foto: redes sociales)
Un hombre conocido como César, alias «Birimbí», también perdió la vida en el ataque armado registrado en Comayagua. (Foto: redes sociales)
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Una jornada de duelo terminó marcada por la violencia en Comayagua, luego de que dos personas fueran asesinadas a balazos en la entrada principal del Cementerio General, mientras familiares, amigos y vecinos se encontraban en el lugar para despedir a un joven procedente del barrio La Independencia.

Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como Ana Isabel Mejía Márquez y un hombre conocido como César, alias «Birimbí», quienes perdieron la vida tras ser atacados por sujetos armados que, según los primeros reportes, se movilizaban en una motocicleta.

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El doble homicidio ocurrió durante la mañana de este sábado 24 de octubre y provocó momentos de temor entre las personas que participaban en las honras fúnebres.

Las detonaciones interrumpieron la tranquilidad del camposanto y generaron alarma entre quienes se encontraban cerca del acceso principal.

De acuerdo con la información preliminar, los atacantes llegaron a las inmediaciones del cementerio y abrieron fuego contra las dos personas. Después de cometer el crimen, habrían abandonado el lugar a bordo de la motocicleta en la que se transportaban.

El hecho causó consternación entre los presentes, debido a que ocurrió en un espacio donde varias familias se habían congregado para acompañar a sus seres queridos durante un momento de despedida.

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Ana Isabel Mejía Márquez fue identificada preliminarmente como una de las dos personas asesinadas frente al camposanto. (Foto: redes sociales)
Ana Isabel Mejía Márquez fue identificada preliminarmente como una de las dos personas asesinadas frente al camposanto. (Foto: redes sociales)

Lo que debía ser una ceremonia marcada por el duelo se convirtió en una escena de violencia que obligó a solicitar la intervención de las autoridades.

Hasta el momento, las circunstancias exactas que rodearon el ataque no han sido esclarecidas públicamente y tampoco se ha confirmado la identidad de los responsables.

Los primeros reportes señalan que varios individuos desconocidos llegaron hasta las inmediaciones de la entrada principal del Cementerio General de Comayagua y dispararon contra Mejía Márquez y el hombre conocido como «Birimbí».

Los testimonios preliminares indican que los sospechosos utilizaron una motocicleta para movilizarse y escapar después de efectuar los disparos. Sin embargo, las autoridades todavía deben establecer cómo ocurrió la huida y si existen elementos que permitan identificar a los responsables.

Ana Isabel Mejía Márquez y César murieron como consecuencia de las heridas provocadas por los proyectiles de arma de fuego, según la información inicial sobre el doble crimen.

Personas de la zona manifestaron que ambas víctimas eran conocidas en los alrededores del cementerio y que acostumbraban permanecer en ese sector.

Este detalle forma parte de las referencias preliminares proporcionadas por habitantes del lugar, aunque no se han divulgado mayores datos sobre sus actividades o posibles vínculos con el hecho violento.

Los primeros reportes indican que los atacantes se movilizaban en una motocicleta cuando llegaron a la entrada principal del cementerio. (FOTO: referencia)
Los primeros reportes indican que los atacantes se movilizaban en una motocicleta cuando llegaron a la entrada principal del cementerio. (FOTO: referencia)

Familiares, amigos y vecinos se habían reunido en el Cementerio General para darle el último adiós cuando comenzaron a escucharse las detonaciones de arma de fuego.

La presencia de varias personas en las inmediaciones hizo que el ataque provocara alarma y momentos de incertidumbre entre los asistentes.

Los disparos interrumpieron las honras fúnebres y alteraron una jornada de duelo, en la que los presentes esperaban acompañar a la familia del joven fallecido.

Tras escuchar las detonaciones, algunas personas alertaron a las autoridades policiales para que se desplazaran hasta el lugar y atendieran la emergencia. La situación generó preocupación entre quienes permanecían dentro del camposanto y en sus alrededores.

Minutos después del ataque, agentes de la Policía Nacional llegaron al Cementerio General de Comayagua para asegurar el perímetro e iniciar las primeras diligencias investigativas.

Los funcionarios comenzaron a recopilar información sobre lo sucedido y a recabar referencias que permitan reconstruir la secuencia de los hechos.

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