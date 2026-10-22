Mark Zuckerberg evalúa irse de California por una ley que cobraría impuestos a los multimillonarios

Desde 2013, Zuckerberg percibe un salario de apenas un dólar al año en Meta. (Reuters)

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Mark Zuckerberg evalúa abandonar California si prospera una ley que impondría un gravamen a las grandes fortunas del estado. El director ejecutivo de Meta estudia trasladar su residencia principal fuera del territorio californiano ante la eventual aprobación de la Proposición 40, conocida como el “impuesto a la riqueza de California”, según reveló la propia compañía en un documento entregado a la Comisión de Mercado y Valores de EEUU (SEC).

La consulta se someterá a votación el próximo 3 de noviembre, en el marco de las elecciones legislativas estadounidenses, y podría representar un desembolso de miles de millones de dólares para el empresario en función de su participación accionarial en la empresa.

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Qué es la Proposición 40 y cómo afectaría a Zuckerberg

La Proposición 40 de California es la iniciativa legislativa que busca gravar con un impuesto a las grandes fortunas residentes en el estado. Si se aprueba el 3 de noviembre, obligaría a Zuckerberg a afrontar un pago fiscal de varios miles de millones de dólares calculado sobre su participación accionarial en Meta.

Mark Zuckerberg evalúa abandonar California si prospera una ley que impondría un gravamen a las grandes fortunas del estado. REUTERS/Carlos Barria

Ante ese escenario, el empresario informó a un comité especial de la compañía que estaba “evaluando trasladar su residencia principal fuera de California”, según consta en el documento presentado ante la SEC tras la publicación de los resultados trimestrales de Meta.

El texto detalla que el impuesto “lo obligaría a vender acciones o, al menos, a obtener préstamos utilizándolas como garantía”. Esta circunstancia resulta relevante porque Zuckerberg ha evitado sistemáticamente operaciones que puedan afectar el valor bursátil de la empresa que dirige.

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Por qué Zuckerberg no cobra un salario convencional

Desde 2013, Zuckerberg percibe un salario de apenas un dólar al año en Meta. El documento remitido a la SEC precisa que el directivo nunca ha solicitado una remuneración adicional, y tampoco lo hace en el contexto actual.

Esta política salarial responde, en parte, a que un incremento en su compensación tendría efectos sobre el precio de las acciones de la compañía y, en última instancia, repercutiría en el liderazgo del propio empresario dentro de la estructura corporativa.

El empresario informó a un comité especial de la compañía que estaba “evaluando trasladar su residencia principal fuera de California”. REUTERS/Carlos Barria

Qué consecuencias tendría para Meta un traslado de Zuckerberg

El documento entregado a la SEC advierte sobre el impacto que tendría un eventual cambio de residencia del directivo. Según se explica, el traslado, que incluiría la puesta a la venta de sus propiedades residenciales en California, “sería público e inevitablemente advertido y comentado por los empleados de la compañía” y suscitaría interrogantes sobre la dirección futura de Meta.

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El comité especial de la empresa recordó, en ese sentido, las dificultades que atravesó Meta durante la pandemia de Covid-19, cuando Zuckerberg no podía “estar físicamente” con el equipo directivo. La intención de la compañía es evitar que una situación similar vuelva a repetirse.

Cómo busca Meta que Zuckerberg conserve el control de voto

El comité especial mencionado en el documento trabajó en la emisión de nuevas acciones de clase C sin derecho a voto, que se pagarán a través de un dividendo y estarán acompañadas de una división accionaria. El objetivo de esta medida es que Zuckerberg conserve el control de voto dentro de la compañía.

Al 1 de octubre de 2026, Zuckerberg ostentaba el 60,6% del poder de voto de Meta. El documento señala que una de las razones previsibles por las que ese porcentaje podría reducirse a un 50% a corto o medio plazo es, precisamente, que el empresario tuviera que pagar el impuesto a la riqueza de California en caso de que la Proposición 40 se convierta en ley.

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