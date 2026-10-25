El comunicado del Flamengo por la inclusión de Marcos Rojo en la semifinal de la Copa Libertadores contra Estudiantes

El Flamengo presentó un reclamo formal ante la Conmebol por la alineación indebida de Marcos Rojo en la Copa Libertadores (REUTERS/Sergio Moraes)

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El Flamengo emitió un comunicado oficial en el que detalló los motivos detrás de su reclamo ante la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) por la alineación indebida de Marcos Rojo en la semifinal de la Copa Libertadores. El club de Río de Janeiro, eliminado en los penales por Estudiantes de La Plata, argumenta que el defensor argentino fue incluido de manera irregular y exige la aplicación del reglamento.

En el comunicado oficial, difundido este sábado, el club brasileño subrayó que no fue quien inició los procedimientos vinculados a la inscripción de Rojo ante la Conmebol. Según el escrito, fue el propio Estudiantes el que, al recurrir ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para obtener la habilitación del jugador, designó al Flamengo como parte del proceso. “Convocado a integrar un proceso que no inició, Flamengo actuó solo para preservar sus derechos”, señala el texto institucional.

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La cronología que expone el Flamengo comienza el 9 de octubre, cuando Estudiantes solicitó a la Conmebol la inclusión de Rojo en su lista de buena fe para la semifinal, en reemplazo de Gabriel Neves, futbolista lesionado. El período de inscripciones en Argentina había cerrado el 2 de septiembre y el defensor había disputado partidos oficiales con Racing hasta el 27 de ese mes.

Tras consultar a la FIFA, que aclaró que sus normas sobre ventanas de transferencias son de cumplimiento obligatorio y no admiten excepciones fuera de las previstas, la Conmebol rechazó la inclusión el 14 de octubre y ratificó esa negativa al día siguiente, antes del partido de vuelta en el Maracaná.

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El Tribunal de Arbitraje Deportivo concedió una habilitación provisoria a Marcos Rojo pero mantuvo la posibilidad de sanciones futuras, indicó Flamengo en su comunicado (FOTOBAIRES)

Ante la doble negativa del ente rector del fútbol sudamericano, Estudiantes apeló al TAS el 16 de octubre. El máximo tribunal autorizó de forma provisoria la participación de Rojo el 21 de octubre, apenas un día antes del cruce de vuelta, pero rechazó la solicitud del club platense para que se descartaran eventuales consecuencias deportivas y disciplinarias derivadas de la decisión final. Según el comunicado del Flamengo, el riesgo de esa elección recayó exclusivamente sobre el club argentino y el jugador.

Antes del encuentro, el Flamengo notificó al TAS y al propio Estudiantes que, si Rojo era convocado, presentaría el reclamo previsto en el reglamento. “El club argentino, por lo tanto, entró a la cancha consciente de esa consecuencia, además de la advertencia ya emitida por el propio TAS”, indica la nota emitida días después de la derrota por 3-2 en la tanda de penales.

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El club cerró su comunicado con un mensaje que busca desligar su accionar de una simple estrategia extra deportiva: “No se trata de buscar resultado fuera de la cancha. Se trata de garantizar que las reglas de una competición internacional valgan igualmente para todos los clubes, de todos los países”.

El recurso del Flamengo no carece de antecedentes dentro de la propia Conmebol. En los octavos de final de la Libertadores 2018, el Santos empató 0-0 con Independiente en Argentina, pero el club local denunció que el mediocampista uruguayo Carlos Sánchez había sido incluido de manera irregular. El jugador arrastraba una suspensión de un partido —reducida por una amnistía de la Conmebol en 2016— que debía cumplir en esa misma competencia.

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Marcos Rojo firmó en Estudiantes de La Plata tras desvincularse de Racing

La Conmebol le dio la razón a Independiente, transformó el empate en derrota por 3-0 para el Santos y el equipo paulista quedó eliminado tras un nuevo 0-0 en la vuelta disputada en el Pacaembú. Aquel episodio, resuelto bajo la misma normativa que ahora invoca el Flamengo, constituye el principal argumento jurídico del club carioca.

De concretarse la sanción, el Flamengo obtendría una victoria administrativa en el partido de vuelta jugado en el Maracaná y avanzaría a la final. Estudiantes, que ya se prepara para enfrentar a Palmeiras el 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, podría ver truncado su camino si la Conmebol aplica el precedente de 2018. El club brasileño expresó su “profundo respeto” tanto al TAS como a la Conmebol y al propio Estudiantes, y aseguró que aguardará la resolución “con serenidad”.

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El comunicado completo del Flamengo por el caso Marcos Rojo

El Club de Regatas do Flamengo aclara que no ha iniciado ningún procedimiento relativo al registro del atleta Marcos Rojo por el Club Estudiantes de La Plata en la CONMEBOL Libertadores 2026.

El 9 de octubre, el Estudiantes solicitó a la CONMEBOL la inclusión del atleta en su lista para la semifinal, en sustitución de un jugador lesionado. El período de inscripciones (“ventana de transferencias”) en Argentina había finalizado el 2 de septiembre, y el atleta había disputado partidos oficiales con Racing hasta el 27 de septiembre.

La CONMEBOL, organizadora de la competición, que siempre ha velado con rigor por el cumplimiento de sus reglamentos y por la integridad de sus torneos, analizó la solicitud y consultó a la FIFA. La FIFA aclaró que sus normas sobre períodos de inscripción son de aplicación obligatoria también en las transferencias nacionales y no admiten excepciones más allá de las previstas en su reglamento. Con base en ello, la CONMEBOL rechazó la sustitución el 14 de octubre y mantuvo el rechazo el 15 de octubre, es decir, antes del partido de vuelta de la semifinal. Estas normas son de observancia obligatoria por todas las asociaciones y conocidas y aceptadas por todos los clubes al inscribirse en el torneo. El Flamengo no participó en ninguna de estas etapas.

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Inconforme, Estudiantes recurrió al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) e indicó al Flamengo, su adversario en la semifinal, como parte en el proceso. Fue así que, el 16 de octubre, el Flamengo fue convocado al caso. El 21 de octubre, el CAS autorizó provisionalmente la participación del atleta, pero denegó la solicitud de Estudiantes para apartar las consecuencias deportivas y disciplinarias que puedan derivar de la decisión final. Los riesgos de esta elección quedaron a cargo del club argentino y del jugador.

Convocado a integrar un proceso que no inició, el Flamengo actuó únicamente para preservar sus derechos. Antes del partido semifinal, informó al CAS, en una manifestación también comunicada a Estudiantes, que, si el atleta era alineado, presentaría la reclamación prevista en el reglamento. El club argentino, por lo tanto, entró al campo consciente de esa consecuencia, además de la advertencia ya hecha por el propio CAS. Tras el partido, el Flamengo presentó la reclamación dentro del plazo, en los términos del artículo 24.1.b del Código Disciplinario de la CONMEBOL, y solicitó que el caso se decida antes de la final de la competición.

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Por lo tanto: (i) antes del partido de vuelta de la semifinal, la CONMEBOL, tras consultar a la FIFA, denegó en dos ocasiones la solicitud de Estudiantes para inscribir al atleta; (ii) fue Estudiantes quien recurrió al CAS para obtener la liberación del atleta, incluyendo al Flamengo como parte en el proceso; y, (iii) antes del partido, el CAS denegó a Estudiantes la pretendida garantía de que la alineación del atleta no traería consecuencias deportivas y disciplinarias.

No se trata de buscar un resultado fuera del campo. Se trata de garantizar que las normas de una competición internacional valgan por igual para todos los clubes, de todos los países.

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El Flamengo reitera su profundo respeto al CAS y a la CONMEBOL, instituciones cuya actuación es esencial para la integridad, la seguridad jurídica y el equilibrio del fútbol internacional, así como a Estudiantes, club de reconocida tradición. Confiado en la conducción responsable y criteriosa del proceso por parte de la CONMEBOL, el Flamengo aguardará con serenidad la decisión final y la acogerá con el respeto institucional que siempre ha guiado su actuación y que espera de todos los participantes.