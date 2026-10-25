Nvidia desarrollará autos sin conductor de nivel 4 con Mercedes-Benz

El acuerdo combina el sistema operativo MB.OS de Mercedes-Benz con la plataforma de cómputo Hyperion y el software Alpamayo Stack de Nvidia. (Referencial/Reuters)

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Mercedes-Benz y Nvidia anunciaron una ampliación de su alianza tecnológica para desarrollar la próxima generación de sistemas de manejo automatizado, con el objetivo declarado de llegar al nivel 4 de autonomía, el escalón en el que un vehículo conduce sin intervención humana dentro de condiciones definidas.

El acuerdo combina la ingeniería automotriz de Mercedes-Benz y su sistema operativo MB.OS con la plataforma de cómputo Hyperion de Nvidia, su software de conducción Alpamayo Stack y su sistema de seguridad Halos, según el comunicado conjunto difundido por ambas compañías.

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“Nvidia es nuestro socio estratégico más importante en manejo automatizado. Juntos desarrollamos el primer sistema de asistencia de Mercedes-Benz para conducción urbana punto a punto en el mundo occidental”, dijo Jörg Burzer, miembro del directorio de Mercedes-Benz Group y director de tecnología de desarrollo y abastecimiento.

Jörg Burzer, directivo de Mercedes-Benz, calificó a Nvidia como su socio estratégico más importante en manejo automatizado. (Reuters)

Ninguna de las dos empresas precisó una fecha de lanzamiento comercial ni el modelo que estrenará las nuevas funciones. El comunicado habla de una ventana de desarrollo que se extiende “a lo largo de la próxima década”.

Qué aporta cada tecnología de Nvidia

Hyperion es la plataforma de cómputo de Nvidia para fabricantes de autos, construida sobre dos procesadores Drive AGX Thor y un conjunto estandarizado de sensores que permite actualizaciones por aire y el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial con datos recolectados en condiciones reales de manejo.

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Alpamayo Stack es el software de código abierto que aporta capacidades de razonamiento con IA para interpretar situaciones de tránsito complejas. Según las empresas, dará soporte a la asistencia de manejo urbano punto a punto, el estacionamiento automatizado y las funciones de seguridad activa.

Hyperion, de Nvidia, utiliza dos procesadores Drive AGX Thor y permite actualizaciones por aire con datos recolectados en condiciones reales de manejo. (Reuters)

Halos funciona como una capa de seguridad paralela a los sistemas propios de Mercedes-Benz, pensada para sumar redundancia y controles adicionales durante el manejo automatizado, de acuerdo con el comunicado de las compañías.

Uno de los usos que Mercedes-Benz menciona para esta tecnología son las “robolimusinas”, vehículos de lujo capaces de trasladar pasajeros sin conductor dentro de condiciones operativas específicas. La automotriz también lista un plan de robotaxis basado en el nuevo Clase S, con Nvidia y la firma Momenta como socios.

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Un giro después del retroceso con el nivel 3

Mercedes-Benz ya había introducido su sistema Drive Pilot de nivel 3 en los modelos Clase S y EQS, que permite soltar el volante y la mirada de la ruta en condiciones limitadas de autopista. Sin embargo, la automotriz había dado marcha atrás con ese enfoque en Europa, en parte por los altos costos de desarrollo, según informó Yahoo Autos.

Mercedes-Benz planea desarrollar robolimusinas y un servicio de robotaxis basado en el nuevo Clase S, con Nvidia y Momenta como socios. (Reuters)

La ampliación del acuerdo con Nvidia sugiere ahora un mayor énfasis en el nivel 4, aunque Mercedes-Benz no confirmó de manera oficial que abandone por completo sus planes de nivel 3.

Ali Kani, vicepresidente de automotriz en Nvidia, dijo en el mismo comunicado que “el cómputo acelerado le está dando a los vehículos la inteligencia para entender el mundo y razonar en situaciones de manejo complejas” y que la compañía busca, junto con Mercedes-Benz, “hacer del manejo autónomo una realidad cotidiana”.

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El acuerdo llegó apenas un día después de que Volvo Cars anunciara su propia ampliación de alianza con Nvidia para desarrollar sistemas de manejo automatizado, también basada en la plataforma Hyperion. Otros fabricantes, como Volkswagen Commercial Vehicles, trabajan igualmente con Nvidia en esta área.

Volvo Cars ampliara su propia alianza con Nvidia para sistemas de manejo automatizado. (Reuters)

Fuera del manejo automatizado, Mercedes-Benz también utiliza tecnología de Nvidia para la simulación de ingeniería de vehículos y dentro de MO360, su ecosistema digital de producción, que va desde la planificación virtual hasta aplicaciones basadas en inteligencia artificial en sus plantas.

Antes de cualquier despliegue comercial de las primeras aplicaciones de nivel 4, las empresas deberán superar las pruebas y aprobaciones regulatorias que exige ese nivel de autonomía en cada mercado.

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