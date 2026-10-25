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Andrea Ghidone y Pablo Otero dieron el sí en una celebración que reunió a sus seres queridos y figuras del espectáculo

Familiares y colegas acompañaron a la pareja en una fiesta que incluyó una sorpresa preparada por la bailarina para el empresario

La emoción de Andrea Ghidone tras su casamiento: "Dijimos que sí, rodeados de las personas que amamos"

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Andrea Ghidone y Pablo Otero celebraron su casamiento
Dulce Granados fue una de las invitadas al casamiento de Andrea Ghidone y Pablo Otero, celebrado junto a sus seres queridos y figuras del mundo del espectáculo

Andrea Ghidone y Pablo Otero se casaron el sábado 24 de octubre en Rüt Haus, en una ceremonia que reunió a sus familias, amigos y figuras del espectáculo. Los hijos de ambos tuvieron una participación central en el encuentro, que incluyó dedicatorias de los novios, una canción escrita por la bailarina y una recepción con tango y shows internacionales.

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La pareja eligió un altar rodeado de flores para formalizar su vínculo ante sus invitados. Natasha, hija de Andrea, estuvo presente junto a María Divina, Isabela y José, los hijos de Pablo. La presencia de los cuatro atravesó una celebración pensada como un encuentro entre las dos familias.

Uno de los momentos de mayor emoción llegó con las palabras de José, el menor de los hijos de Otero. El niño se refirió a los cambios que observó en la vida de su padre desde que inició la relación con Ghidone. Luego fue el empresario quien tomó la palabra para recordar el camino compartido desde que se conocieron y dedicarle unas palabras a su esposa.

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Andrea Ghidone preparó a su vez una sorpresa para la ceremonia. La artista escribió una canción para Pablo Otero, aunque la obra todavía no tiene música, y decidió recitarla frente a los asistentes. El texto estuvo centrado en el encuentro de la pareja y en la decisión de construir una vida en común.

Andrea Ghidone y Pablo Otero celebraron su casamiento
Andrea Ghidone y Pablo Otero formalizaron su unión por civil en el Club Libanés acompañados por sus familiares más cercanos (RSFOTOS)
Andrea Ghidone y Pablo Otero celebraron su casamiento
Andrea Ghidone escribió y recitó una canción inédita para su esposo durante la celebración del matrimonio
Andrea Ghidone y Pablo Otero celebraron su casamiento
La bailarina lució tres vestidos para la ocasión, dos de la diseñadora Marisa Campanella y uno adquirido en Milán

Entre los invitados estuvieron Florencia de la V, Gabriel Corrado, Luis Ventura, Barbie Simons junto a su novio, Federico Bal, Evelyn Botto, Anita Pauls, Marisol Otero, Anita Martínez y Rocío Marengo. Los recién casados también salieron a saludar a los medios que se acercaron al lugar y compartieron un brindis con la prensa antes de continuar con la recepción.

La programación de la fiesta incorporó un show de tango, una referencia directa al recorrido profesional de Ghidone. El género forma parte de su carrera y también de un proyecto que desarrolla junto a Otero. La noche, además, contemplaba tres shows internacionales cuyos artistas se mantenían bajo reserva para anunciarlos durante la celebración.

Para la boda, la bailarina usó tres vestidos. Dos de los diseños fueron realizados por Marisa Campanella y su atelier de Recoleta. Uno de ellos tenía bordados a mano y cristales. El tercero fue adquirido en Milán para la ocasión.

Andrea Ghidone y Pablo Otero celebraron su casamiento
Rocío Marengo se acercó para brindar por Andrea Ghidone y Pablo Otero
Andrea Ghidone y Pablo Otero celebraron su casamiento
Evelyn Botto y Federico Bal dijeron presente en la celebración que reunió a familiares, amigos y colegas de los recién casados
Andrea Ghidone y Pablo Otero celebraron su casamiento
Federico Bal y Evelyn Botto compartieron la noche de boda de Andrea Ghidone y Pablo Otero junto a otros invitados del espectáculo
Andrea Ghidone y Pablo Otero celebraron su casamiento
Alejandro Veroutis acompañó a Andrea Ghidone y Pablo Otero en una celebración junto a familiares, amigos y figuras del espectáculo

Los novios también resolvieron reemplazar los regalos por aportes solidarios. Solicitaron donaciones para cuatro instituciones: la Fundación Natali Dafne Flexer, la Casa del Teatro y la Asociación Protectora de Animales San Francisco de Asís, en Argentina, además de la Fundación Álvarez Caldeyro Barcia, en Uruguay.

La relación entre Ghidone y Otero comenzó en Punta del Este, donde una amiga en común los presentó durante una reunión familiar. Ella había asistido con Natasha y él con José. Otero ya había visto a la bailarina en escena en Madame Tango, aunque ella desconocía ese detalle en ese momento.

Después de ese primer encuentro siguieron desayunos, almuerzos y conversaciones, hasta que la relación se consolidó. Ghidone llevaba varios años sin pareja y, según relató, encontró en Otero una forma de vincularse basada en el respeto y la caballerosidad.

Andrea Ghidone y Pablo Otero celebraron su casamiento
Luis Ventura llegó a Rüt Haus para celebrar junto a los recién casados
Andrea Ghidone y Pablo Otero celebraron su casamiento
Anita Martínez dijo presente entre los invitados de la noche
Andrea Ghidone y Pablo Otero celebraron su casamiento
Anita Pauls acompañó a Andrea Ghidone y Pablo Otero en el día de su boda
Andrea Ghidone y Pablo Otero celebraron su casamiento
Barbie Simons posó junto a su novio antes de ingresar a la fiesta de casamiento
Andrea Ghidone y Pablo Otero celebraron su casamiento
Susana Roccasalvo acompañó a Andrea Ghidone y Pablo Otero en la celebración de su casamiento

El vínculo también se trasladó al plano laboral. Ambos coproducen Ellas son tango, el espectáculo dirigido por Ghidone, donde interpreta a María Nieves. Un año después de celebrar su compromiso junto a sus hijos, volvieron a reunir a las dos familias para dar el paso final y celebrar su casamiento.

Antes de la ceremonia en Rüt Haus, Andrea Ghidone y Pablo Otero habían formalizado su unión por civil en el Club Libanés. Eligieron el salón de la institución para la firma del acta y para las fotos posteriores al trámite, acompañados por sus familiares más cercanos.

Andrea Ghidone y Pablo Otero celebraron su casamiento
Débora D’Amato se sumó a los invitados que celebraron el casamiento de Andrea Ghidone y Pablo Otero
Andrea Ghidone y Pablo Otero celebraron su casamiento
Dany Mañas llegó a la celebración de Andrea Ghidone y Pablo Otero para acompañar a la pareja en una noche compartida con familiares, amigos y colegas del espectáculo
Andrea Ghidone y Pablo Otero celebraron su casamiento
Francisco “Paco” Mármol y Adriana Salonia posaron juntos durante la boda de Andrea Ghidone y Pablo Otero, que reunió a invitados del ambiente artístico y televisivo
Andrea Ghidone y Pablo Otero celebraron su casamiento
Heidy Viciedo se sumó a los invitados que participaron del casamiento de Andrea Ghidone y Pablo Otero y brindaron por el inicio de esta nueva etapa para la pareja
Andrea Ghidone y Pablo Otero celebraron su casamiento
Roberto Antier y su pareja acompañaron a Andrea Ghidone y Pablo Otero en su casamiento y compartió la celebración junto a familiares, amigos y figuras del espectáculo que se acercaron para brindar por la bailarina y el empresario

Los novios aguardaron el inicio de la ceremonia sentados frente al escritorio dispuesto para la firma. Después, intercambiaron anillos ante sus hijos y el círculo íntimo que asistió al encuentro. Tras el sí ante el funcionario que ofició el acto, se besaron y posaron para las imágenes de la jornada.

El brindis posterior reunió a Ghidone y Otero con sus hijos: Natasha, María Divina, José e Isabella. Natasha Delmonte, hija de la bailarina, asistió junto a su pareja. La celebración incluyó una torta blanca decorada con flores y cerró con una foto familiar de los recién casados.

Crédito: RSFOTOS

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