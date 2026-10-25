Deportes

Los mensajes de Alpine y del agente de Colapinto tras los comentarios de un presentador británico en el GP de Estados Unidos de F1

Jeremy Clarkson emitió una frase vinculada a la nacionalidad argentina del piloto y la escudería salió a respaldar a su pupilo

El presentador británico aseguró que le pondría una penalización al piloto por ser argentino
Guardar

“A Franco (Colapinto) le han metido una penalización en la parrilla por ser argentino... Probablemente. Bueno, yo se la pondría por eso”. El comentario de Jeremy Clarkson durante una transmisión de Sky Sports desde el paddock del Gran Premio de los Estados Unidos de la Fórmula 1 provocó que el entorno del piloto y Alpine divulguen diferentes comunicados al término de la clasificación, que obligará a largar al sudamericano desde la 21° colocación en la carrera de este domingo, a disputarse desde las 17:00 (hora argentina).

La escudería francesa se expidió mediante un mensaje a los medios argentinos sobre los dichos de Clarkson, quien había sido invitado por el team al Circuito de las Américas, según precisó el portal especializado Motorsport. “Desde el equipo Alpine somos conscientes de los comentarios realizados por un invitado del equipo en una reciente entrevista televisiva en Austin. Queremos reiterar que se trata de una opinión personal que no se alinean con los valores del equipo, los cuales promueven la amabilidad y el respeto”, manifestaron desde el equipo con sede en Enstone. A continuación, emitieron su respaldo para el pilarense: “Franco es nuestro piloto y tiene todo nuestro apoyo”.

PUBLICIDAD

Además, uno de los agentes de Colapinto, Jamie Campbell-Walter, criticó los dichos del presentador británico: “Los comentarios de Jeremy Clarkson sobre la nacionalidad de Franco fueron completamente inaceptables. No hay lugar para observaciones como esta en la Fórmula 1, independientemente de quién las haga o si se pretendían como una broma”.

Hemos trabajado duro para promover el respeto y poner fin a la hostilidad y el abuso. Ese respeto debe ser mutuo. No podemos pedirle a nadie que se comporte de manera responsable mientras aceptamos comentarios como estos de figuras prominentes que visitan nuestro deporte. Franco y sus seguidores merecen algo mejor que esto. No permitamos que esto deshaga el progreso que hemos logrado y elevémonos por encima de los comentarios maliciosos”, completó su mensaje en X (antes, Twitter).

PUBLICIDAD

El piloto de automovilismo Franco Colapinto se graba hablando directamente a la cámara en un espacio interior mientras viste un buzo oscuro. En el video publicado en plataformas digitales, aborda la problemática de los comentarios de odio y las agresiones dirigidas a usuarios y deportistas en redes sociales.

Esto se produce en medio de la campaña que lanzó Franco Colapinto contra el odio en redes sociales. “Sé que están pensando que me están defendiendo, pero están generando lo contrario. No me ayudan, ni a mí ni a mi futuro, y realmente quiero que entiendan que eso es lo que tenemos que cambiar todos juntos”, fue una de las frases más salientes del video, en el que explicó que se iba a tomar un “descanso” de las redes sociales. Hasta el momento, esa es su última publicación en Instagram.

El piloto de 23 años afrontó el fin de semana con un castigo de 10 lugares por realizar un cambio de componentes en su monoplaza. Bajo este escenario, realizó una estrategia para probar el ritmo de carrera, que lo llevó a no superar el 15° lugar en las prácticas, y en la qualy quedó afuera en la Q2. Se clasificó 14°, pero el castigo lo hará largar desde el anteúltimo lugar, por delante de Gabriel Bortoleto (Audi, otro de los penalizados).

DÍA Y HORARIO DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

Domingo 25 de octubre

Carrera a 56 vueltas: 17.00 (Argentina) / 15.00 (Austin, EEUU)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1TV

*El resumen de la clasificación en Austin

Temas Relacionados

Franco ColapintoAlpineFórmula 1Jeremy ClarksonGran Premio de los Estados UnidosGP de los Estados UnidosF1

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La impactante racha que cortó Lionel Messi tras la derrota del Inter Miami ante New York Red Bulls por la MLS

El astro argentino ingresó a los 55 minutos, tras su viaje a España, pero no pudo evitar la caída de su equipo y

La impactante racha que cortó Lionel Messi tras la derrota del Inter Miami ante New York Red Bulls por la MLS

Así está la Tabla Anual que repartirá los boletos a las copas internacionales: por qué podrían habilitarse otros dos cupos

A falta de tres jornadas para el cierre de la fase regular, varios equipos pelean por las clasificaciones a los playoffs y a la Libertadores y Sudamericana de 2027. La agenda completa

Así está la Tabla Anual que repartirá los boletos a las copas internacionales: por qué podrían habilitarse otros dos cupos

Con Di María, Rosario Central recibe a Huracán con el objetivo de tomar el liderazgo en la Tabla Anual

El Canalla, líder de la Zona B del Torneo Clausura, tiene la chance de subirse a lo más alto en la general. Antes, Defensa y Justicia se impuso ante Talleres y San Lorenzo igualó con Newell’s

Con Di María, Rosario Central recibe a Huracán con el objetivo de tomar el liderazgo en la Tabla Anual

La defensa de la fotógrafa que quedó involucrada en el polémico código de vestimenta a periodistas que impuso un club paraguayo

Sportivo Ameliano quedó envuelto en un escándalo por restricciones en la indumentaria de los cronistas y la reportera gráfica Adriana Caballero fue la principal apuntada

La defensa de la fotógrafa que quedó involucrada en el polémico código de vestimenta a periodistas que impuso un club paraguayo

A pesar del ingreso de Lionel Messi, Inter Miami perdió 2-0 contra New York RB por la MLS

Las Garzas cayeron en Nueva Jersey por los tantos de Casemiro en contra y Emil Forsberg

A pesar del ingreso de Lionel Messi, Inter Miami perdió 2-0 contra New York RB por la MLS

MALDITOS NERDS

Xbox analiza cómo recuperar los 500 millones de ‘Gears of War: E-Day’

Xbox analiza cómo recuperar los 500 millones de ‘Gears of War: E-Day’

Fallout 76 supera los 25 millones y Bethesda prepara mascotas de combate

Bandai Namco vence a Konami con ‘Tales of Eternia Remastered’ en Japón

‘Katana Zero’ muestra su DLC tras años de espera y confirma su gran escala

‘Marvel’s Wolverine’ logró el mejor estreno de Sony desde ‘Helldivers 2′

ENTRETENIMIENTO

Sylvester Stallone defiende el casting de su hija en ‘Tulsa King’: “Claro que es nepotismo”

Sylvester Stallone defiende el casting de su hija en ‘Tulsa King’: “Claro que es nepotismo”

La exclusiva fiesta de Kim Kardashian por sus 46 años: dos vestidos de infarto y la ausencia de Lewis Hamilton

Una aliada de Olivia Benson volverá a ‘La ley y el orden: UVE’ después de 8 años

Vivió gratis durante 38 años en una casa de Stevie Wonder y ahora enfrenta una demanda de desalojo

La muerte de RJ Mitte, actor de ‘Breaking Bad’, dejó devastada a su hermana menor: “Perdí a mi otra mitad, era como mi padre”

INFOBAE AMÉRICA

El 97.5% de los trámites consulares de nicaragüenses exiliados termina sin respuesta favorable

El 97.5% de los trámites consulares de nicaragüenses exiliados termina sin respuesta favorable

Guatemala: Los siete policías vinculados al caso del exfiscal Solorzano Foppa declararán el 26 de octubre por la presunta plantación de una carabina

Honduras: Matan a dos personas frente al Cementerio General de Comayagua durante un sepelio

República Dominicana: El presidente Abinader ofrece apoyo logístico y de inteligencia a Bukele por los secuestros en Haití

Bukele negó que los restos encontrados en Haití sean de los cuatro aerotécnicos salvadoreños