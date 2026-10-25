Juana Viale deslumbró con un vestido borgoña de un solo hombro y con doble volado

La conductora sigue reemplazando a Mirtha Legrand mientras se recupera (Video: La Noche de Mirtha-El Trece)

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Juana Viale reemplazó una vez más a Mirtha Legrand en La Noche de Mirtha y abrió la emisión del sábado por El Trece con un saludo a la audiencia, la presentación detallada de su vestuario y un recordatorio por el Día de la Madre. La conductora, que tomó las riendas del ciclo mientras su abuela continúa en recuperación desde su hogar, dedicó los primeros minutos del programa a repasar cada detalle de su look frente a cámara.

Otra vez al frente de La Noche de Mirtha en lugar de su abuela, Juana inició la emisión del sábado con un look borgoña que concentró las miradas. “Miren qué vestuario que tengo. Esta es una falda y top. Un top con escote irregular, muy bonito, con este hombro que tiene un brillo ahí muy lindo, un detalle, y una falda de doble volado”, describió la conductora mientras giraba frente a cámara. Enseguida corrigió el dato del diseñador sobre la cantidad de capas: “Para mí son tres. O sea, yo, hasta donde sé contar, acá veo tres”.

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El diseño seleccionado, firmado por Evangelina Bonparola, consistió en un vestido corto y asimétrico, sujeto desde un único hombro. La tela drapeada del corpiño se conectaba con un detalle textil anudado, que servía tanto de punto de sostén como de recurso estético. Un cinturón del mismo color, con un moño en el frente, definía la silueta a la altura de la cintura y daba lugar a una falda formada por varios volados superpuestos en capas, responsables del volumen y el movimiento en la parte baja de la prenda.

“Muy lindo, con un lazo color borgoña muy lindo. Se siente muy bonito”, agregó Viale, quien no ocultó su entusiasmo: “Me estoy mirando en el monitor y digo: qué lindo, qué lindo para usarlo en algún momento de la vida”.

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Juana apostó por un vestido color borgoña de un solo hombro y con volados

Viale eligió sandalias negras de taco alto, plataforma y tiras finas para completar el calzado. Sobre el empeine, los zapatos llevaban aplicaciones de pedrería, cuyo brillo ganó protagonismo frente a la base oscura. La propia conductora bromeó con la altura que le sumaban: “Es que ustedes no me ven en casa, pero en verdad estoy midiendo como dos metros cuarenta ahora”, dijo entre risas.

El look de belleza siguió la línea del resto de la producción. La mirada fue el foco de un maquillaje con ahumado en tonalidades oscuras, en tanto el labial se sostuvo dentro de una gama nude con brillo. Viale detalló que el peinado estuvo a cargo de Juan Foho para Infinito Studio, quien le hizo “un recogido, una cola de caballo”, mientras que el maquillaje fue obra de Cris Sepúlveda: “Me hizo todo un fumadito negro, divino. Me encanta”, contó. Con el cabello adherido al cráneo, una colita alta y tirante despejó el rostro y dejó totalmente visibles los aros colgantes. Las joyas reunían piedras rosadas y detalles negros, perceptibles tanto de frente como de perfil.

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La conductora apostó por un maquillaje en todos oscuros y el pelo recogido (Prensa Eltrece)

El programa contó con la presencia de Eleonora Wexler, Marcelo Polino, Agustín Sullivan y Matías Bagnato. Cada uno llegó con temas diferentes para una emisión que contó con todos los ingredientes para un programa.

Wexler protagoniza la obra El Estado de la Unión junto a Gonzalo Heredia y, en paralelo, participa de las grabaciones de una nueva producción para Netflix. Por su parte, Polino aportó toda la información del mundo del espectáculo en una semana dominada por la entrega de los Martín Fierro de Radio.

Sullivan y Bagnato representaron dos de los estrenos de la semana. El actor interpreta a Carlos Menem Jr en la segunda temporada de la biopic de Guillermo Coppola, mientras que el sobreviviente de la masacre de Flores verá cómo Juan José Campanella lleva su historia a la pantalla, esa por la que lucha desde que le arrebataron a su familia en 1994.

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