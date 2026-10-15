Tecno

Alexandr Wang, director de Meta AI, detalla cómo Mark Zuckerberg hace cambios rápidos en la empresa

El líder de la división de IA también habló sobre los extensos mensajes que el CEO le envía por WhatsApp

Alexandr Wang destacó la capacidad de Mark Zuckerberg para cambiar el rumbo de Meta ante nuevas convicciones tecnológicas. (REUTERS/Carlos Barria)
Alexandr Wang destacó la capacidad de Mark Zuckerberg para cambiar el rumbo de Meta ante nuevas convicciones tecnológicas. (REUTERS/Carlos Barria)
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Alexandr Wang, director de Meta AI, elogió la audacia de Mark Zuckerberg para modificar decisiones y reorientar a Meta cuando adopta una nueva convicción. El ejecutivo, incorporado a la compañía para encabezar su apuesta por la superinteligencia, describió a su jefe como un líder capaz de hacer cambios veloces y de gran alcance.

Wang habló de esa relación de trabajo después de pasar cerca de un año junto a Zuckerberg. Sus comentarios abarcaron desde la forma en que el fundador de Facebook toma decisiones estratégicas hasta los extensos mensajes que envía por WhatsApp para responder consultas y debatir asuntos de inteligencia artificial.

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Cómo es la rapidez de Zuckerberg para cambiar decisiones en Meta

Durante una entrevista, compartida por Times India, Wang fue consultado sobre las diferencias entre el Zuckerberg que esperaba conocer y el que encontró dentro de Meta. Antes de que respondiera, Zuckerberg intervino con una broma: “Creo que ya puedo irme”.

Wang explicó que no cuenta con un amplio universo de comparaciones, pero afirmó que la experiencia le permitió observar una característica poco habitual incluso entre fundadores de grandes empresas tecnológicas. Describió la “verdadera magnitud” de la audacia de Zuckerberg.

El primer encuentro formal entre Wang y Zuckerberg tardó cerca de un año tras su presentación inicial hacia 2021. (REUTERS/Carlos Barria)
El primer encuentro formal entre Wang y Zuckerberg tardó cerca de un año tras su presentación inicial hacia 2021. (REUTERS/Carlos Barria)

Según Wang, cuando Zuckerberg asimila una creencia, muestra disposición para revisar acciones previas y orientar a la compañía hacia una visión que sea coherente con esa conclusión. Para definir ese método recurrió a una fórmula que provocó la reacción del director ejecutivo: “Muy bayesiano”.

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La expresión alude al método bayesiano, una forma de inferencia estadística que actualiza la probabilidad de una hipótesis cuando aparecen nuevos datos. Zuckerberg respondió entre risas que nunca había recibido un elogio tan amable.

Wang añadió que, al principio, le resultó difícil entender hasta qué punto Zuckerberg estaba dispuesto a realizar apuestas masivas. Con el tiempo, esa disposición le generó admiración. “Fue bastante desconcertante para mí al principio el grado en que estabas dispuesto a hacer estas enormes apuestas”, le dijo.

El fundador de Facebook cerró ese intercambio con una respuesta breve: “Me halaga mucho”. La conversación retrató una conducción que concentra recursos en cambios técnicos y decisiones estratégicas de gran escala, mientras Meta busca reorganizarse alrededor de la inteligencia artificial.

Así son los mensajes extensos de Zuckerberg en WhatsApp

Antes de integrarse a Meta, Wang acudía ocasionalmente a Zuckerberg para pedirle consejos. En una entrevista con David Senra, recordó que las respuestas que recibía por WhatsApp eran mucho más extensas de lo que esperaba.

Alexandr Wang afirmó que Zuckerberg logra administrar Meta mediante una selección estricta de prioridades. (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)
Alexandr Wang afirmó que Zuckerberg logra administrar Meta mediante una selección estricta de prioridades. (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

“Le hacía una pregunta por WhatsApp y escribía estas respuestas realmente largas”, contó Wang. La extensión de esos mensajes le planteaba una duda: cómo podía encontrar tiempo para redactarlos en medio de una agenda cargada.

Con el paso de los contactos, Wang llegó a una conclusión sobre la dinámica de trabajo de Zuckerberg. A su juicio, el director ejecutivo de Meta combina velocidad con rigor para expresar sus ideas por escrito. “Escribe una respuesta larga y rigurosa muy rápido”, sostuvo.

Ese hábito le dio a Wang una mirada sobre la forma en que Zuckerberg ordena sus tareas y toma decisiones. El responsable de Meta tiene que administrar responsabilidades empresariales, familiares y personales, por lo que, según Wang, aplica una selección estricta de prioridades.

Las respuestas detalladas de Zuckerberg por WhatsApp mostraron su habilidad para redactar textos rigurosos con rapidez.(EFE/EPA/IAN LANGSDON)
Las respuestas detalladas de Zuckerberg por WhatsApp mostraron su habilidad para redactar textos rigurosos con rapidez.(EFE/EPA/IAN LANGSDON)

Wang afirmó que la única forma de que Zuckerberg pueda mantener ese ritmo y cumplir con otras facetas de su vida es “priorizar sin piedad”. La frase no se presentó como una descripción de distancia o improvisación, sino como una explicación sobre cómo reserva tiempo para los asuntos que considera necesarios.

La relación entre ambos no fue inmediata. Wang relató que una presentación entre los dos, alrededor de 2021 o 2022, tardó aproximadamente un año en derivar en una primera reunión. Hasta entonces, hablaban apenas una vez cada seis meses.

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