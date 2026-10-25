República Dominicana

República Dominicana: El presidente Abinader ofrece apoyo logístico y de inteligencia a Bukele por los secuestros en Haití

El mandatario dominicano contactó este sábado a su homólogo salvadoreño para colaborar con el operativo destinado a localizar a cuatro especialistas aeronáuticos retenidos por organizaciones criminales en territorio haitiano

Luis Abinader ofreció apoyo logístico y de inteligencia a Nayib Bukele para la misión de rescate en Haití. (Cortesía: Listín Diario)

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El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, afirmó que conversó con su par de El Salvador, Nayib Bukele, para ofrecer apoyo logístico y de inteligencia a la misión salvadoreña que busca rescatar a cuatro técnicos de aviación secuestrados por bandas criminales en Haití.

Abinader informó que el contacto con Bukele ocurrió este sábado. El mandatario dominicano señaló que su prioridad es mantener la seguridad en la frontera con Haití, ante la presencia de grupos armados en el país vecino.

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“Mi responsabilidad como país fronterizo es asegurar la frontera y hemos reforzado sustancialmente la frontera. Esos terroristas pueden estar seguros de que, si se acercan ahí, la van a pasar muy, pero muy mal”, declaró Abinader.

República Dominicana reforzó la vigilancia en la frontera sur

El jefe de Estado indicó que el Gobierno dominicano concentró recursos en la zona sur de la frontera, donde se registra la mayor actividad de las bandas haitianas.

Las autoridades gubernamentales enviaron aeronaves de vigilancia, transportes blindados y tecnología aérea no tripulada hacia el perímetro limítrofe para frenar cualquier incursión violenta procedente de las bandas armadas que operan en territorio haitiano. (AP Foto/Ricardo Hernández)
Las autoridades gubernamentales enviaron aeronaves de vigilancia, transportes blindados y tecnología aérea no tripulada hacia el perímetro limítrofe para frenar cualquier incursión violenta procedente de las bandas armadas que operan en territorio haitiano. (AP Foto/Ricardo Hernández)

Según explicó, las autoridades desplegaron aviones, vehículos blindados y drones para reforzar las tareas de vigilancia. “Nosotros estamos preparados, tenemos aviones sobrevolando la frontera, tenemos blindados cerca y tenemos también drones cuidando la seguridad”, sostuvo.

Abinader recordó que República Dominicana fue el primer país en catalogar como terroristas a integrantes de las bandas criminales haitianas. Añadió que quienes intenten cruzar la frontera serán tratados bajo esa consideración.

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La misión salvadoreña busca a cuatro técnicos de aviación

Desde el jueves, efectivos salvadoreños se encuentran en territorio haitiano para buscar a cuatro técnicos de aviación que, según informó Abinader, fueron secuestrados por organizaciones criminales que operan en Haití.

Bukele se refirió a la operación a través de sus redes sociales y aseguró que las tropas de El Salvador cumplirán la misión. También afirmó que su Gobierno enfrentará a las bandas haitianas con una estrategia similar a la aplicada contra las pandillas en su país.

El Gobierno dominicano desplegó aviones, vehículos blindados y drones para custodiar la línea divisoria con Haití. (AP Foto/Ricardo Hernández)
El Gobierno dominicano desplegó aviones, vehículos blindados y drones para custodiar la línea divisoria con Haití. (AP Foto/Ricardo Hernández)

La situación en Haití mantiene en alerta a República Dominicana, que comparte una frontera terrestre de cerca de 390 kilómetros con ese país y ha reforzado los controles migratorios y de seguridad en los últimos años.

La respuesta de Nayib Bukele a las críticas

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respondió el viernes 23 de octubre a los cuestionamientos sobre una eventual derrota salvadoreña frente a las pandillas haitianas. En un mensaje publicado en X, enumeró los argumentos de quienes consideran que la misión enfrentará una resistencia superior a la que su país combatió.

“Muchos mensajes, análisis y comentarios afirman que las pandillas en Haití no son como las de El Salvador; que son sanguinarias, que están fuertemente armadas, que nadie ha podido derrotarlas, que todas las misiones han fracasado, que estamos cayendo en una trampa, que no sabemos a qué nos enfrentamos, que esto será nuestra ruina, que nos dirigimos hacia nuestro Waterloo”, escribió Bukele.

Nayib Bukele aseguró que enfrentará a las bandas criminales haitianas con una estrategia similar a la que aplicó contra las pandillas salvadoreñas. (Europa Press)
Nayib Bukele aseguró que enfrentará a las bandas criminales haitianas con una estrategia similar a la que aplicó contra las pandillas salvadoreñas. (Europa Press)

El mandatario sostuvo que una victoria cambiaría esas evaluaciones: “Pero cuando Dios nos conceda la victoria, esa misma gente cambiará de opinión. Dirán que siempre fue fácil, que cualquiera podía hacerlo, que las pandillas en Haití no eran tan peligrosas como creíamos. En resumen, nunca les hicimos caso y no vamos a empezar ahora”.

Bukele también vinculó la operación con sus creencias religiosas. “Todos los que se han alistado son creyentes, y hemos encomendado esta misión a Dios, mientras que las pandillas en Haití son satánicas. Dios nos concederá la victoria. El Creador del Universo está con nosotros. Deuteronomio 28:7: El Señor frustrará a tus enemigos que se levanten contra ti; saldrán contra ti por un camino, y huirán de ti por siete caminos”, afirmó.

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