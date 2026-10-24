Axel, desde los hits al desayuno en la cama que le lleva a sus hijos: “Papá no es perfecto, se equivoca, sufre y llora”

Axel reside en Traslasierra desde hace once años y prioriza la cercanía con la naturaleza para el crecimiento de sus cuatro hijos

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Lejos de las luces y de la rutina de las giras, la vida de Axel tiene otro ritmo desde hace once años. Entre viajes, shows, y la preparación de su nuevo disco, el cantante aprovecha cada momento libre en su agenda para disfrutar de su familia. Desde hace tiempo, el artista encontró en Traslasierra, Córdoba, un modo de habitar más cerca de la naturaleza, con una elección cotidiana que también redefinió la crianza de sus hijos.

Padre de Águeda, Aurelia, Fermín y Gregorio, y atravesando una nueva etapa personal tras su separación de Delfina Lauría, Axel mira el presente desde un lugar distinto. En ese recorrido, además, comienza a acompañar los primeros pasos artísticos de su hija mayor, en un vínculo donde la música deja de ser solo oficio para convertirse en un lenguaje compartido.

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Así las cosas, este viernes, el artista brilló en el Teatro Gran Rex con una presentación que confirmó la vigencia de un repertorio construido a lo largo de más de dos décadas. Como parte de Así Vivir Tour, el cantante desplegó sobre el escenario las canciones de Vuelve, su nuevo disco, junto a los clásicos que acompañaron distintos momentos de su carrera.

Entre la emoción de volver a los grandes escenarios, las canciones que renuevan su historia y una intimidad que resguarda con cuidado, Axel charló con Teleshow sobre las decisiones que lo transformaron, su presente creativo y la forma en que aprendió a hacer convivir al artista con el padre.

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El cantautor completó más de cien conciertos en América y España durante la gira por sus 25 años de trayectoria musical (Gentileza: Prensa Axel)

— ¿Cómo estás viviendo este fin de año, con tanto trabajo?

— Estoy feliz y con mucha gratitud, aunque un poco cansado. Hicimos más de cien conciertos para celebrar mis 25 años con la música y recorrimos ciudades de España, Perú, Colombia, Bolivia, Chile, Uruguay, Ecuador y la Argentina. Al mismo tiempo estoy grabando el próximo disco y produciendo todo lo que implica una gira. También soy papá. Es un tramo intenso, pero vivo de lo que amo y me siento muy acompañado por la gente.

— Con la trayectoria y los hits que tenés, ¿aprendiste a sobrellevar mejor estos momentos?

— Lo que más me pesa cuando hay mucho trabajo es tener menos tiempo con mis hijos. Ellos lo entienden y yo se los explico, pero el más chico me pregunta por qué no voy más a casa. Es el precio más alto: el tiempo que no se recupera. Cuando estoy con ellos, trato de ser cien por ciento papá. Si estoy en la montaña jugando con mis hijos, puedo pedir tres días sin grabar un video o atender compromisos laborales.

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— Metiéndonos en el show del Gran Rex, ¿por qué elegiste hacerlo en un teatro?.

— En los últimos cinco años, desde la pandemia, hicimos dos Movistar Arena, dos funciones en el Teatro Ópera y, con esta, dos en el Rex. Disfruto todos los escenarios, pero el Gran Rex me encanta: esta es la función número catorce que hago ahí y un poco es mi casa. El público está muy cerca, aunque también existe espacio para la intimidad. Hay 3.500 personas, pero sigue siendo un lugar íntimo y poderoso. Repasamos todas las canciones de mi carrera y presentamos lo nuevo; hay euforia, romanticismo y reflexión. Es un concierto para toda la familia.

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Axel presentó en el Teatro Gran Rex las canciones de su álbum Vuelve junto a los temas clásicos de su repertorio (Gentileza: Prensa Axel)

— ¿Fueron tus hijos?

— No, porque era viernes y mis hijas no faltan a la escuela. Seguramente vayan al show de Córdoba, el 7 de noviembre. A los varones les encanta venir y siempre me lo piden.

— ¿Qué pasiones compartís con ellos? ¿Reconocés en tus hijos intereses que también son tuyos?

— La música está muy marcada en los cuatro. Las más grandes la manifiestan con más claridad y los varones, más desde el juego. También está el deporte: a mí me gusta mucho y una de mis hijas juega al hockey con mucha pasión. Fermín practica básquet, fútbol y pádel; incluso quiso probar kung-fu. El más chico también quiso hacer fútbol. Heredaron de mí esas dos pasiones: el deporte y la música.

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— ¿Te hiciste hincha de algún club cordobés desde que vivís ahí?

— Cuando llegué a Córdoba me preguntaban si era de Talleres, Belgrano o Instituto. Sentí que tenía que elegir uno, porque hace once años vivo entre Córdoba y Buenos Aires. Como algunos jugadores que habían estado en San Lorenzo también jugaron en Belgrano, empecé a simpatizar por Belgrano. No soy fanático, pero fue el primero que me tocó el corazón. También tengo mucha amistad con Paulo Dybala, que viene de Instituto.

Entre juegos, desayunos en la cama y charlas íntimas, Axel construye un vínculo de confianza con sus hijos (Instagram)

— ¿Y seguís la actualidad de San Lorenzo?

— Sí, un poco. Mis dos hijos varones también son de San Lorenzo y ya los llevé a la cancha. El otro día le ganamos 2 a 1 a Estudiantes sobre el final, con un golazo, aunque venimos complicados. Ojalá podamos levantar.

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— ¿Recordás tu primera vez en la cancha?

— Fue en la cancha de Banfield, contra Banfield; empatamos 2 a 2. Fui con mi tío Raúl. Tengo fotos con la camiseta de San Lorenzo desde los tres años: mi tío me hizo hincha y mi mamá también era de San Lorenzo, mientras que mi papá y mis hermanos eran de River. Hubo épocas en las que sabía los campeonatos de memoria, veía todos los partidos y escuchaba los resúmenes por radio. La vida adulta, los hijos y el trabajo desconectan un poco, pero lo sigo.

El músico comparte con sus hijos varones la afición por el fútbol y el seguimiento de los clubes San Lorenzo y Belgrano (Gentileza: Prensa Axel)

— ¿Ves en tus hijos rasgos tuyos o de su mamá?

— Un poco de mamá, un poco de papá y mucho de ellos mismos, de su propia impronta. Me veo en Fermín, que tiene once años y físicamente es el más parecido a mí. Le causa orgullo que le digan “Mini Axel”. Un día me dijo que, si tuviera barba y ojos verdes, sería igual a mí. Le respondí que la barba quizás llegue, pero los ojos ya son marrones. También reconozco muchos rasgos míos en Águeda y Aurelia.

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— ¿Qué lecciones buscás transmitirles y qué aprendiste de ellos?

— Ser un padre presente y consciente es un compromiso de todos los días. Antes de ser papá leí mucho sobre pedagogía, psicología y paternidad porque quería prepararme, aunque sé que cometo errores. Les digo que no soy perfecto ni Superman, que sufro, lloro y pido perdón cuando me equivoco. También busco que sepan que pueden decir lo que sienten y que tengan confianza en mí.

Axel presentó un recorrido por las canciones que marcaron su trayectoria y el universo de “Vuelve” , su último álbum (Gentileza: Prensa Axel)

— ¿Cómo llevás esas enseñanzas a situaciones cotidianas?

— Hace poco Gregorio tenía el pelo largo y volvió con el pelo corto. Me dijo que él no quería cortárselo, así que aproveché para explicarle que nadie debe pasar por encima de su voluntad respecto de su cuerpo. Si a él le gusta llevarlo largo, tiene derecho a hacerlo. También les enseño que sus cosas son de ellos: si les compro un juguete o una bicicleta, pueden llevarlos a la casa de la mamá. No pertenecen a una casa ni a otra.

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— ¿Te sorprende la confianza que tus hijos depositan en vos?

— Mucho. Aurelia me contó a mí antes que a su mamá sobre su primer beso, y hasta me pidió que guardara el recuerdo en un audio. Tiempo después, cuando otro chico quiso besarla y ella no quiso, me llamó para pedir consejo. Le dije que él tenía que gestionar sus emociones y que ella no debía acceder a nada porque otra persona se sintiera mal. Me emociona que me cuenten cosas íntimas y que sepan que pueden pedirme una opinión.

El cantante contó que busca estar presente en cada momento compartido con sus cuatro hijos (Instagram)

— ¿Qué actividades disfrutás hacer en familia?

— Cocinamos, ordenamos, vemos películas y jugamos a la pelota. Hace poco fuimos a remontar un barrilete y, como no funcionaba bien, decidimos fabricar uno con cañas de casa, papel, pegamento e hilo. También juntamos leña para la calefacción. A veces ellos se sientan sobre la leña en la carretilla y yo los llevo. La pasamos muy bien.

— ¿Atesorás esos momentos?

— Sí. Cuando estoy con ellos procuro estar disponible todo el tiempo. Me levanto a las seis y, cuando duermo con ellos, les llevo el desayuno a la cama, incluso los fines de semana. Me gusta atenderlos. Vemos películas juntos y los varones son muy cariñosos: terminamos los tres en el sillón, abrazados. Tengo una relación muy linda con mis hijos.

El concierto abrió con “Somos Uno” y “Miradas”, para continuar con canciones como “Te Voy a Amar”, “Quédate”, “Afinidad” y “El Motivo” (Gentileza: Prensa Axel)

— ¿Cómo manejás el vínculo de tus hijos con la tecnología?

— Los varones no tienen celular. Van a una escuela donde hay un acuerdo entre las familias para que, en lo posible, el teléfono llegue a los 15 años. Si necesitan viajar solos en secundaria, tal vez lo tengan antes para estar comunicados. Las dos mayores, de 16 y 13 años, ya tienen celular y redes sociales. Los más chicos tienen PlayStation 5, pero la usan cada tanto. Intento que haya otras propuestas: jugar al Teg, cocinar, hacer pan casero, salir al parque, juntar leña o jugar a la pelota.

— ¿No es una discusión permanente dejar el teléfono a la hora de comer?

— No. Durante la pandemia, la escuela decidió no enviarles tareas para que hicieran solos frente a un teléfono. Mandaban las consignas a madres y padres, y nosotros trabajábamos con ellos. Hacíamos en casa algunas de las dinámicas de la escuela y buscábamos cómo transmitirles lo que planteaban los docentes. Eso ayudó a que la tecnología no ocupara todo.

Axel disfruta de la vida cotidiana junto a Águeda, Aurelia, Fermín y Gregorio, lejos de los escenarios

— ¿Cómo afronta su carrera este Axel, después de tantos años de camino?

— Con más madurez. Siempre fui una persona dispuesta a correr riesgos y a reinventarse, en la vida y en la música. Cometí errores, porque quien no se anima a patear un penal no lo erra, pero tampoco lo patea. Busqué no quedarme en los logros ya conseguidos, sino sorprender y crecer. Creo que eso explica, en parte, que siga vigente.

— ¿Qué pensás hoy cuando componés?

— Escribo por necesidad de desahogo. Casi todo lo que escribí tiene que ver con mi historia: si me enamoraba, escribía una canción; si me rompían el corazón, también. Lo mismo con mis hijos, mis amigos, mis padres, mi abuela o pensamientos como los de “Celebra la vida”, “Somos uno” y “Todo vuelve”. Me alegra que tantas personas conecten con historias que, en el fondo, son comunes.

— ¿Qué ambición te guía ahora: un hit inmediato o una obra que perdure?

— Cuando escribo no pienso en que el viernes tenga muchas reproducciones. Quiero que la canción sea eterna. Lo digo con humildad: no soy Beethoven, Mozart, Fito Páez ni Spinetta; soy Axel y hago lo mejor que puedo con mis herramientas. Nunca imaginé que “Amo” siguiera siendo cantada de memoria por tres generaciones en distintos países de América, 22 años después. Esa es mi búsqueda.

El artista prefiere la búsqueda de obras que perduren en el tiempo antes que la producción de piezas breves para redes sociales (Gentileza: Prensa Axel)

— ¿Preferís una canción viral o una que dure dos décadas?

— Soy de la vieja escuela. Si tengo que elegir, prefiero una canción como “Amo”, que dure 20 años. Hay artistas que componen fragmentos de 15 o 30 segundos para TikTok, pero a mí no me sale trabajar de esa manera. Ojalá un estribillo se viralice, pero no compongo con ese objetivo. Puede haber una estrategia y colaboraciones que ayuden a llegar a otros públicos, pero el primer objetivo es hacer una buena canción.

— Hoy algunos prueban un estribillo en TikTok y luego construyen una canción alrededor. ¿Qué te genera?

— No creo que esté bien o mal: cada uno debe ser fiel a lo que siente. Me cuesta trabajar con algunos productores jóvenes que no tocan instrumentos ni conocen armonía, aunque admiro su oído y su capacidad para encontrar sonidos. Es parte de la actualidad. Antes, una discográfica lanzaba varios simples y, cuando uno funcionaba, armaba un álbum alrededor. Ahora puede ocurrir algo parecido con varios estribillos breves. A mí me interesa que el disco tenga diez o doce canciones trabajadas y un hilo conductor.

El próximo disco de estudio de Axel sumará doce canciones inéditas y colaboraciones con figuras de Colombia y México (Gentileza: Prensa Axel)

— ¿Qué podés adelantar del próximo disco?

— Tendrá 12 temas inéditos y tres colaboraciones ya confirmadas: dos con artistas de Colombia y una de México. Estoy cerrando algunas participaciones argentinas. Si todo sale como espero, el primer simple se publicará entre fines de noviembre y principios de diciembre. Son figuras muy conocidas en América, con varios Grammy, y estoy produciendo el álbum junto con gente de Colombia. Con Juanes y Carlos Vives no es, porque ya compartí escenario con los dos.

— ¿Qué buscás en una colaboración argentina?

— Me gusta lo inesperado. Con Abel Pintos y Soledad Pastorutti ya compartí canciones. Me encantaría hacer algo con Diego Torres, a quien admiro mucho, aunque todavía no se dio el momento. Busco una unión distinta, algo que el público no espere.

Con “Celebra la Vida”, Axel volvió a conectar con el espíritu que atraviesa esta gira: celebrar la música como espacio de encuentro y compartir emociones que trascienden generaciones (Gentileza: Prensa Axel)

— ¿Cómo es tu conexión con las nuevas generaciones?

— En los últimos 40 días hicimos 18 conciertos y en todos tuve al menos dos o tres invitados jóvenes. Algunos me escriben por Instagram, los escucho y, si me gusta lo que hacen, los invito. También convocamos a artistas consagrados. Hay muchísimo talento y muchas propuestas, tanto en la Argentina como afuera, y me gusta compartir con gente nueva.

— ¿Es cierto que a veces los artistas nuevos dejan de responder cuando se vuelven virales?

— Algunos sí, aunque no todos. Hay quienes se viralizan con una o dos canciones y de pronto llenan Vélez o un Movistar Arena sin haber recorrido un camino gradual. A mí me llevó 13 años llegar a Vélez, con aciertos, caídas y aprendizajes. Es comprensible que algunos se desorienten, pero no debería tratarse solo de números. En el Gran Rex también invité a artistas de otra estética y otros géneros, incluso algunos que no son tan conocidos. Me interesan por razones artísticas, sin importar si tienen 50.000 o 50 millones de oyentes.