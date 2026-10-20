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Epic Games Store regala un juego de plataformas para PC: cómo descargarlo gratis antes que acabe la promoción

La experiencia en primera persona combina carreras, desplazamientos calculados y estructuras giratorias dentro de un escenario retrofuturista que exige paciencia para superar cada tramo

Epic Games Store regala GetHigh.EXE para PC durante tiempo limitado
Epic Games Store regala GetHigh.EXE para PC durante tiempo limitado
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Epic Games Store ofrece gratis por tiempo limitado el juego de plataformas GetHigh.EXE para PC, una promoción adicional que permite añadir el título a la biblioteca digital y conservarlo incluso después de que recupere su precio habitual. La oferta estará disponible hasta el lunes 2 de noviembre de 2026 a las 17:00, hora peninsular española.

La iniciativa importa porque no se trata de una demo ni de un acceso temporal. El juego completo, que habitualmente cuesta 1,79 euros, puede reclamarse con un descuento del 100%. Una vez que el pedido se confirma dentro del periodo fijado, el título queda asociado de forma permanente a la cuenta, aunque no se descargue de inmediato.

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La propuesta desafía a los participantes a alcanzar una construcción vertical de 350 metros mediante saltos precisos, obstáculos móviles y puntos de control opcionales - Zypong.com
La propuesta desafía a los participantes a alcanzar una construcción vertical de 350 metros mediante saltos precisos, obstáculos móviles y puntos de control opcionales - Zypong.com

Cuál es el juego gratuito de Epic Games

El videojuego que Epic Games Store habilitó sin coste es GetHigh.EXE, una propuesta desarrollada por Zypong.com. El jugador debe alcanzar la cima de una estructura vertical de unos 350 metros de altura mediante carreras, saltos y movimientos de precisión en primera persona.

El planteamiento parte de una mecánica directa, pero el recorrido exige reflejos y paciencia. Un salto mal calculado puede obligar a repetir una sección del circuito, que combina plataformas móviles, estructuras que giran y zonas donde resulta necesario medir con cuidado cada desplazamiento.

La experiencia se centra en la habilidad más que en una historia extensa o en un sistema de combate. Su diseño recuerda a los retos de plataformas arcade, donde el avance depende de aprender los patrones del escenario y corregir los errores acumulados durante cada intento.

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El mapa también incorpora puntos de control opcionales. Esta alternativa permite practicar los tramos más difíciles sin regresar al comienzo de la partida, aunque la decisión de activarlos queda en manos de cada jugador. La mecánica puede resultar útil para quienes buscan avanzar de forma gradual y para quienes desean completar el circuito con menos ayudas.

Epic Games ofrece una aventura independiente que puede conservarse para siempre
Epic Games ofrece una aventura independiente que puede conservarse para siempre

GetHigh.EXE combina su estructura de plataformas con una presentación retrofuturista, colores contrastados y referencias visuales al synthwave. La ambientación acompaña un sistema de juego basado en obstáculos que aparecen a distintas alturas y obligan a mantener la atención sobre el entorno.

El título cuenta con requisitos técnicos accesibles, por lo que no exige un ordenador de alto rendimiento para funcionar. Esa condición amplía las posibilidades de instalación en equipos que no están preparados para los lanzamientos de mayor tamaño que llegan a PC durante octubre.

Cómo reclamar el juego antes del 2 de noviembre

Para incorporar GetHigh.EXE a la biblioteca es necesario completar un pedido gratuito antes de que termine la promoción. El proceso puede realizarse desde la web o desde el cliente de escritorio de la plataforma.

Los pasos son los siguientes:

  1. Entrar en store.epicgames.com y crear una cuenta o iniciar sesión.
  2. Acceder a la pestaña “Tienda”.
  3. Localizar GetHigh.EXE entre las promociones disponibles.
  4. Verificar que el precio indicado sea “0”.
  5. Pulsar en “Obtener” y completar el pedido sin introducir datos de pago.
  6. Revisar que el título aparezca en la biblioteca personal.
  7. Descargar el cliente de Epic Games Store, instalar el juego y ejecutarlo cuando se desee.
Logo de Epic Games Store sobre una ilustración de superhéroes y villanos luchando con armas y poderes en una ciudad destruida, con explosiones y rayos.
El procedimiento requiere iniciar sesión, comprobar que el importe figure como cero y confirmar la operación desde la web o el programa de escritorio oficial - (Imagen Ilustrativa Infobae)

No es obligatorio instalarlo el mismo día en que se reclama. El requisito es añadirlo a la cuenta antes de las 17:00 del 2 de noviembre, según el horario de España peninsular. Tras ese momento, el precio volverá a su valor habitual, salvo que los responsables de la oferta decidan prolongarla.

Epic Games Store suele renovar sus juegos gratuitos los jueves. La próxima actualización semanal está prevista para el jueves 22 de octubre a las 17:00, hora peninsular española. La oferta de GetHigh.EXE funciona de manera independiente, por lo que puede reclamarse junto con los títulos que formen parte del calendario regular.

El sistema de biblioteca digital conserva los juegos obtenidos en la cuenta incluso si se eliminan del ordenador. El usuario puede reinstalarlos más adelante mientras mantenga el acceso al perfil. Revisar las promociones semanales y activar las notificaciones de la plataforma permite identificar este tipo de campañas adicionales, que en ocasiones aparecen fuera del calendario habitual.

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