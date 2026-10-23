Una IA llamará a restaurantes para consultar la espera y enviará la respuesta al celular

Desarrollan una IA que ayuda a preguntar si hay lugares disponibles dentro de un restaurante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Yelp incorporará un agente de inteligencia artificial capaz de llamar a restaurantes para consultar cuánto tiempo deben esperar los clientes antes de conseguir una mesa. La función, denominada Check for Me, enviará la respuesta mediante un mensaje de texto y estará disponible durante los próximos meses para un grupo de usuarios de iPhone en Estados Unidos.

La herramienta busca simplificar una consulta habitual antes de salir a comer: conocer la demora estimada para ingresar a un restaurante sin reserva. Para utilizarla, el usuario deberá indicar la cantidad de comensales y proporcionar un número telefónico desde la ficha del establecimiento en la aplicación.

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A partir de esos datos, el agente realizará una llamada al restaurante y comunicará la información obtenida a través de un SMS. De esta manera, la persona podrá consultar el tiempo de espera sin tener que llamar directamente al negocio.

Yelp empezará a implementar un agente de IA que hace llamadas por el usuario a restaurantes. (Yelp)

Por ahora, Yelp no anunció una fecha para el lanzamiento general de Check for Me ni confirmó si la función llegará a todos los celulares. Su implementación inicial estará limitada a determinados restaurantes de Estados Unidos que reciban clientes sin reserva y formen parte del despliegue.

Cómo funciona el agente de inteligencia artificial de Yelp

Check for Me utiliza inteligencia artificial para automatizar una interacción que, hasta ahora, suele depender de la atención telefónica del restaurante. En lugar de que el cliente realice la llamada, el sistema se encarga de preguntar cuánto tiempo tendría que esperar un grupo para conseguir una mesa.

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El procedimiento comienza en la ficha del establecimiento dentro de Yelp. Allí, el usuario indica cuántas personas asistirán y el número de teléfono al que desea recibir la respuesta. Después, el agente inicia la comunicación con el local y transmite el resultado mediante un mensaje de texto.

La utilidad de esta tecnología dependerá de que el restaurante responda la llamada y de que el sistema pueda interpretar correctamente la información proporcionada. Si el establecimiento utiliza una central automática o un asistente de voz, la conversación también deberá superar las posibles dificultades para comprender preguntas y respuestas.

Yelp usará un asistente de IA que le comunica por mensaje de texto al usuario si un restaurante tiene reservas y cuánto es el tiempo de espera. (Yelp)

La compañía no presentó Check for Me como un sistema de reservas. Su propósito es ofrecer información sobre la espera estimada para que los usuarios puedan decidir si se dirigen al establecimiento o buscan otra alternativa.

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Los asistentes de voz podrían comunicarse entre sí

La nueva función representa otro paso en la incorporación de agentes de inteligencia artificial a las tareas cotidianas. En este caso, el sistema no se limita a responder preguntas dentro de una aplicación: interactúa con un negocio mediante una llamada telefónica para obtener información actualizada.

Yelp ya había introducido agentes telefónicos para restaurantes y empresas de servicios, diseñados para responder consultas y gestionar reservas. Con Check for Me, la compañía amplía ese enfoque y desarrolla una herramienta que actúa en nombre del posible cliente.

Sin embargo, esta modalidad también plantea dificultades. Como señaló el medio especializado TechCrunch, la interacción podría producirse entre dos sistemas automatizados: el agente que llama en representación del usuario y el asistente que atiende el teléfono del restaurante.

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Asistente de IA preguntará por ti si hay reservas en un restaurante para que no tengas que hacer cola. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si ambos sistemas interpretan de manera diferente las preguntas, los tiempos de espera o las condiciones de atención, la conversación podría terminar sin una respuesta útil. Por eso, la eficacia de la función dependerá tanto de la capacidad del agente de Yelp como de la forma en que los restaurantes gestionen sus llamadas.

Yelp amplía las funciones de su asistente

Check for Me forma parte de una serie de actualizaciones de Yelp Assistant, el asistente de la plataforma que ayuda a los usuarios a encontrar información y gestionar actividades relacionadas con restaurantes.

Entre las novedades también figuran opciones para reservar mesas mediante OpenTable, incorporarse a listas de espera y recibir respuestas que tienen en cuenta información meteorológica. Estas funciones buscan concentrar en una misma aplicación distintas tareas que suelen requerir llamadas, búsquedas o el uso de otros servicios.

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Según la compañía, las integraciones con OpenTable, Yelp Reservations, DoorDash y Grubhub permiten gestionar reservas y pedidos en más de 500.000 restaurantes.

El despliegue de Check for Me será gradual y comenzará en iPhone en Estados Unidos. Su alcance dependerá de la cantidad de establecimientos habilitados y de la capacidad del agente para obtener respuestas fiables.