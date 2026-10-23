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El hospital de Barcelona que felicitó a Lionel Messi por el Premio Princesa de Asturias y reveló que es uno de sus “grandes donantes”

A través de su fundación, el astro argentino inició una campaña para la lucha contra el cáncer infantil en la que se invirtieron millones de euros

Las donaciones de Lionel Messi al hospital Sant Joan de Déu
Messi participó en el acto de colocación de la primera piedra del SJD Pediatric Cancer Center Barcelona
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La Fundación Messi fue creada en el año 2007 y desde ese entonces tuvo gestos que nutrieron a distintas entidades benéficas y, sobre todo, estuvo enfocada en la ayuda de los niños. Fue en 2018 que se inició una de las mayores gestas, reconocidas hoy en día por el propio hospital de Barcelona que se cimentó gracias a la colaboración fundamental del astro argentino, considerado uno de los “grandes donantes” para su construcción.

“Nos sumamos a las felicitaciones a Leo Messi por la concesión del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. Más allá de su trayectoria deportiva, que lo ha convertido en uno de los grandes referentes de la historia del fútbol, ​​queremos destacar su compromiso con los niños y niñas que más lo necesitan. Leo Messi es uno de los grandes donantes del Hospital Sant Joan de Déu Barcelona y ha sido donante fundador del SJD Pediatric Cancer Center Barcelona, además de apoyar la investigación del cáncer infantil y el proyecto Únicas, dedicado a las enfermedades raras. Gracias a la Fundación Leo Messi y a todas las personas e instituciones que nos acompañan, seguimos avanzando en la investigación y el tratamiento de las enfermedades graves que afectan a la infancia", fue el mensaje que le dedicó el Hospital San Juan de Dios en las redes sociales, luego de ser galardonado con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026.

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El reconocimiento tuvo una dimensión personal para el 10, quien recordó que su padre, Jorge, fallecido el pasado 8 de agosto, estaba “muy ilusionado” con la insignia. El jugador contó que, pese a las dificultades que imponía su calendario con Inter Miami, su padre insistía en que viajara a Asturias por el significado del galardón. “Va más allá de lo que hace uno dentro de la cancha”, dijo Messi sobre la distinción. También sostuvo que su padre estaba “muy feliz” y agregó que “seguramente lo estará disfrutando también”.

Las donaciones de Lionel Messi al hospital Sant Joan de Déu
El proyecto que vio la luz en 2018 costó una inversión de 30 millones de euros en total

Jorge Messi fue quien tomó la iniciativa en estos casos, encargándose de cuestiones extrafutbolísticas y deportivas de su hijo. Tras su fallecimiento, se reveló que el padre de Lionel impulsó en silencio un programa de formación en trasplante de médula ósea pediátrico para profesionales de Rosario. Inicialmente, se había acercado al municipio con la intención de financiar tratamientos para chicos con déficit de hormona de crecimiento, pero las autoridades le propusieron colaborar en la capacitación de médicos especializados en trasplantes, una necesidad que no estaba cubierta en la salud pública local.

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A través de la Fundación Leo Messi, Jorge articuló un acuerdo con el Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona, referente internacional en la materia. El programa incluyó no solo a jefes del área, sino también a hematólogos, pediatras, enfermeros y hemoterapistas del Hospital de Niños Víctor J. Vilela. Según el médico Juan Di Santo, Messi se involucraba personalmente en la organización de las rotaciones, los traslados, el alojamiento y los trámites administrativos de cada profesional.

La iniciativa buscaba que los conocimientos adquiridos regresaran a Rosario y se multiplicaran para atender a niños sin cobertura social. El resultado fue concreto: el hospital alcanzó los 100 trasplantes de médula ósea pediátricos, una capacidad que antes no estaba disponible para esos pacientes. La historia trascendió en medio del duelo de la familia.

Las donaciones de Lionel Messi al hospital Sant Joan de Déu

En 2018, Messi participó en Barcelona de la ceremonia de colocación de la primera piedra del SJD Pediatric Cancer Center, centro para el tratamiento del cáncer infantil. El futbolista había expresado su emoción por formar parte de la iniciativa y deseó que el proyecto ayude a los chicos a afrontar una enfermedad “tan cruel” como el cáncer.

La Fundación Leo Messi y la Fundación FC Barcelona colaboraron en la campaña “Para los valientes”, destinada a reunir los 30 millones de euros necesarios para la obra. Tras recaudar 27,3 millones en un año y ocho meses, se anunció que Messi y la Fundación Stavros Niarchos (SNF) completaron los 2,6 millones de euros restantes necesarios para alcanzar la cifra total. El centro, proyectado para abrir en 2020 y que finalmente tuvo su apertura en 2022 tras la pandemia, consta de cuatro plantas, 38 habitaciones, quirófanos, laboratorios y espacios para las familias de los pacientes.

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