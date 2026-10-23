Cultura

Una novela ganó un premio de 20.000 euros que vetaba la IA, pero un detector señala que el 99% del texto fue escrito con tecnología generativa

La novela ‘Donde el agua trabaja’ del escritor peruano David Silva Rojas obtuvo el galardón Almadía Ventosa-Arrufat en julio. Ahora, el programa Pangram concluyó que casi todo el contenido fue producido por herramientas automatizadas

Un hombre con gafas y camiseta negra sostiene un libro de color turquesa con la ilustración de dos rostros enfrentados.
La novela corta "Donde el agua trabaja", del escritor peruano David Silva Rojas, ha sido escrita por una IA en un 99%, según Pangram, un de los detectores mejor valorados (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un detector señala que el 99% de la novela Donde el agua trabaja, ganadora del Premio Internacional de Novela Breve Almadía Ventosa-Arrufat, fue generada por inteligencia artificial. La obra del escritor peruano David Silva Rojas, elegida entre más de 2.200 manuscritos, recibió en julio de 2026 un galardón dotado con 20 mil euros cuyas bases prohibían de forma explícita el uso de herramientas de inteligencia artificial. La Editorial Almadía suspendió este viernes todos los actos de presentación previstos en España, incluida la gira programada por Madrid, Barcelona, Sevilla y Cádiz.

El caso, de confirmarse, sería el primero de esta magnitud en el mundo de la literatura en español y se suma a un precedente reciente: apenas dos días antes, la editorial del escritor canadiense Thélyson Orélien canceló su contrato tras verificar que utilizó IA en la redacción de su novela C’était ça ou mourir, que aspiraba al premio Goncourt en Francia.

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El veredicto proviene de Pangram, uno de los detectores de texto generado por máquinas mejor valorados del mercado. La herramienta, en su versión 4.1, procesó las aproximadamente 26.000 palabras que componen la novela y concluyó que el 99% del contenido fue producido por un modelo de inteligencia artificial. Además, Pangram atribuyó a una IA el 97% de las respuestas de Silva Rojas en una entrevista publicada en septiembre por la revista Ulrica, mientras que el texto de la periodista que firma la pieza —presentación y preguntas— resultó íntegramente humano. El detector también señaló como generado por máquina el 80% de un ensayo de 924 palabras que el autor publicó ese mismo mes en la web de Ventosa-Arrufat, escrito en prosa convencional y sin el estilo de oraciones breves que caracteriza a la novela.

El premio fue convocado en noviembre de 2025 por la editorial mexicana Almadía y la fundación española Ventosa-Arrufat. Las bases no dejaban margen de interpretación: “La participación en el premio implica la declaración expresa de que la obra no ha sido escrita, parcial o totalmente, mediante herramientas de inteligencia artificial”. También advertían que, ante cualquier indicio de incumplimiento, la obra sería descalificada sin importar la fase del proceso. El jurado que premió a Silva Rojas estuvo integrado por la escritora mexicana Cristina Rivera Garza, la autora argentina Selva Almada y la escritora ecuatoriana Mónica Ojeda. Las tres elogiaron “el uso de los silencios” y una construcción “con un lenguaje sutil, oraciones breves como el goteo de los regadores en las viñas, sin caer nunca en la tentación del panfleto ni la declamación”.

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Texto blanco sobre fondo turquesa que menciona el Premio Internacional de Novela Breve Almadía Ventosa-Arrufat sobre dos siluetas negras
El cartel oficial del Premio Internacional de Novela Breve Almadía Ventosa-Arrufat

El perfil del autor

Silva Rojas es abogado especializado en Derecho Penal e investigador, nacido en Ica en 1981. Afirma haber vivido desde temprana edad en Toyohashi, Japón, donde habría obtenido “el primer lugar en el certamen literario Novo Mundo” con un relato en portugués. En 2026 obtuvo también una mención honrosa en el XXIX Concurso de Novela Corta “Julio Ramón Ribeyro” con la novela La limpieza, no disponible en internet. Donde el agua trabaja es su primera obra publicada.

En entrevistas, el autor explicó que la novela nació de una investigación académica sobre los jornaleros de la agroexportación en Ica, con entrevistas y visitas a las fincas. También contó a la revista Ulrica que de Japón tomó la idea del haiku, “su capacidad de concentrar una experiencia en muy pocos elementos”, y que eso influyó en el ritmo del texto. Ese estilo de frases muy breves es un dato relevante. Los detectores aprenden patrones y algunos modelos de IA tienden también a las oraciones cortas. No hay pruebas de que ese rasgo confunda a Pangram, que se fija en patrones imperceptibles a simple vista, pero tampoco puede descartarse por completo.

¿Qué tan confiable es la herramienta? Pangram no es infalible. En fragmentos cortos, a veces basta modificar una palabra para que cambie de criterio, aunque en textos largos su estabilidad aumenta de forma considerable. Su consejero delegado, Max Spero, explicó en el pódcast Mixed Signals que la tasa de falsos positivos se mide con millones de textos anteriores a 2022 “que sabemos que no están generados por IA, pero que tampoco están en nuestro conjunto de entrenamiento”. Según esas cifras, el detector marca como IA uno de cada 24.000 textos escritos por personas.

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