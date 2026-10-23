Cuatro hijos desnutridos, dos días sin comer y tres rodajas de pepino como almuerzo: el testimonio de una madre cubana que trabaja y no puede alimentar a su familia

Lydia Santana sostiene a su hijo menor en una ilustración sobre la situación de desnutrición familiar en Santiago de Cuba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una familia de Santiago de Cuba acumula cuatro casos de desnutrición infantil entre sus ocho hijos menores de edad, mientras la madre pasa hasta dos días sin probar bocado para alimentarlos.

El testimonio, registrado en video y difundido por el opositor José Daniel Ferrer, retrata una crisis que combina hambre, falta de medicamentos y cortes eléctricos de hasta 36 horas seguidas.

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La mujer, identificada como Lydia Santana en la grabación publicada por Árbol Invertido, aparece con uno de sus hijos en brazos. Las imágenes muestran también a los demás niños y a ella misma cortando leña para poder cocinar.

“Tenemos que ver a nuestros hijos llorar de hambre porque no tenemos cómo alimentarnos”, dice la mujer al comienzo del relato.

Una mujer sentada con un menor en brazos relata ante la cámara las dificultades provocadas por la falta de alimentos y los cortes de energía eléctrica de hasta 36 horas continuas. El video recopila sus declaraciones sobre el desabastecimiento, las condiciones de alimentación escolar y la precariedad cotidiana en Cuba.

Una madre con ocho hijos denuncia hambre extrema en Santiago de Cuba

Lydia Santana tiene ocho hijos menores de edad, de entre tres y 16 años, y asegura que cuatro de ellos presentan desnutrición. Ella misma lleva dos días sin comer porque destina a los niños lo poco que logra conseguir. Trabaja, pero su salario no alcanza ni para “malalimentarse”, según describe en el testimonio.

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“Me siento sin fuerzas. Siento que no tengo fuerzas para continuar, para ayudar a mis hijos, para sacarlos adelante”, confiesa la mujer ante la cámara, visiblemente agotada.

Sobre sus ingresos, agrega: “Yo trabajo, yo soy madre trabajadora y mi salario debería alcanzarme para mí y para alimentar a mi familia”.

Sin módulos de alimentos pese a cuatro hijos con desnutrición

La mujer denuncia que las autoridades le negaron el módulo alimentario destinado a personas con bajo peso, pese a tener cuatro hijos diagnosticados con desnutrición. Tampoco recibió el módulo para niños de cero a cuatro años.

La mujer denuncia que las autoridades le negaron el módulo alimentario destinado a personas con bajo peso, pese a tener cuatro hijos diagnosticados con desnutrición. Tampoco recibió el módulo para niños de cero a cuatro años. HAMBRE EN CUBA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese sistema de ayudas fue reformado en junio de este año: reemplazó los subsidios universales por asistencia focalizada en personas clasificadas como “vulnerables” por grupos comunitarios locales, según informó CiberCuba, portal digital de noticias sobre Cuba. El cambio generó denuncias de arbitrariedad entre quienes quedaron fuera del padrón.

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En Santiago de Cuba, las propias autoridades reconocieron que más del 10% de la población provincial requiere asistencia alimentaria de emergencia, de acuerdo con el mismo medio.

Tres rodajas de pepino como almuerzo escolar

Varios de los hijos de la mujer dejaron de asistir a clases porque salen de casa sin desayuno ni merienda. Los que permanecen en el internado Abel Santamaría tampoco reciben una alimentación adecuada.

“Hace unos días lo que le dieron fue tres rodajitas de pepino”, relata la madre sobre el almuerzo servido a sus hijos en ese centro. Describe además que en otras ocasiones la comida escolar se reduce a un hongo.

Cortes de luz de más de 90 horas y medicamentos sin conseguir

A la falta de alimentos se suma la ausencia de electricidad. La mujer denuncia cortes de hasta 36 horas consecutivas y la imposibilidad de conseguir medicamentos, que debe comprar a sobreprecio porque no hay en farmacias ni hospitales.

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El panorama eléctrico empeoró en las últimas semanas: en varias zonas del país los cortes superaron las 90 horas continuas sin corriente, según registró CiberCuba. La situación coincide con termoeléctricas fuera de servicio y un déficit que esta semana rozó los 2.000 megavatios.

Cocinando en la calle - Familias cubanas sin gas licuado, Cuba (Infobae Cuba/ Cortesia Food monitor program)

El 94% de los cubanos vive en pobreza extrema, según un informe

El caso de la mujer no es aislado. Un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, publicado en agosto y basado en más de 1.300 entrevistas en 79 municipios, concluyó que el 94% de los cubanos vive en pobreza extrema, frente al 61% registrado cuatro años atrás, según consignó CiberCuba.

El mismo estudio determinó que ocho de cada diez personas debieron saltarse alguna comida por falta de dinero o alimentos.

El gobierno cubano atribuye la crisis a las sanciones de Estados Unidos. Organizaciones opositoras, en cambio, la vinculan al deterioro acumulado del sistema estatal de producción y distribución de alimentos.

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Cocinando en la calle - Familias cubanas sin gas licuado, Cuba (Infobae Cuba/ Cortesia Food monitor program)

El video, difundido por Ferrer desde el exilio

José Daniel Ferrer, fundador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y actualmente exiliado en Estados Unidos, fue quien dio a conocer el testimonio de la mujer. La organización que encabeza llegó a alimentar a más de 1,200 personas diarias en Santiago de Cuba, aunque enfrenta represión sistemática, con cordones policiales y detenciones de sus activistas, de acuerdo con CiberCuba.

Días antes de la difusión del video, Ferrer había denunciado torturas y presiones sufridas en prisión durante un acto en la sede de la ONU, al que el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla respondió calificándolo de delincuente, según el mismo portal.

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